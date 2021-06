Tunnel Vision : métaphore quant à l'étroitesse ou la fermeture d'esprit d'un individu, relève d’un comportement anomique (s/o Wikipédia). Soit tout l’inverse de Slimka et sa créativité sans bornes. En ce vendredi, l’enfant du peuple vient de dévoiler son tant attendu premier album. Dix-huit pistes à savourer comme un bon Jamaican Mule histoire de rester dans le thème. Focus sur cinq références qui ont façonné la personnalité artistique de Slimka.

1 . Michael Jordan

« À l’ancienne j’étais fan de lui, tous sports confondus c’est vraiment le G.O.A.T.

Son film là, Space Jam, je l’ai maté au moins une centaine de fois ! Et puis la marque Jordan en elle-même, c’est juste la référence en matière de streetwear. Absolument tout le monde veut en choper une paire, que tu kiffes le basket ou non. »

Véritable légende de la NBA, Michael Jordan ne doit pas uniquement sa hype au sport. Lancée sur le marché en 1985, la mythique paire de Nike Air Jordan va rapidement devenir incontournable sur plusieurs générations, ses nombreuses déclinaisons s’arrachant à prix d’or encore aujourd’hui. Sacré MVP pour la 4ème fois de sa carrière lors de la saison 1995-1996 avec les Bulls, MJ s’offre un rôle-titre au cinéma quelques mois plus tard dans Space Jam de Joe Pytka. Bilan ? Le combo Bugs Bunny / Michael Jordan cartonne dans les salles obscures, rapportant plus de 250 millions de dollars de recettes et matrixant au passage la majorité des kids de l’époque.

2. Ronaldinho

« J’ai longtemps joué au foot et mon idole absolue c’était Ronaldinho. Il a toujours eu un profil atypique qu’il a compensé par des méchants dribbles et surtout une vision du jeu légendaire. »

« Aujourd’hui je trouve que le monde du football a grave changé, la place de la communication est devenue énorme. Des gars de l’ombre, qui s’affichent peu sur les réseaux mais qui charbonnent comme Haaland, ça me parle beaucoup plus qu’un Neymar par exemple. J’adore N’Golo Kanté également, c’est un joueur vraiment humble, ce qui est devenu rare dans le milieu. »

3. Trois albums, trois ambiances

« Difficile de te donner l’album qui m’a le plus fait kiffer, mais je vais t’en citer trois que j’avais acheté avec ma mère à l’ancienne et qui m’avaient bien plu sur le moment.

L’album éponyme d’Aaliyah, Lord Willin’ de Clipse et The Massacre de 50 Cent. Indirectement, ces disques ont imprégné les sonorités qu’on retrouve dans certains de mes morceaux. »

Considéré comme l’un des meilleurs disques R&B de tous les temps, le troisième album d’Aaliyah sort le 7 juillet 2001, deux mois avant son tragique décès aux Bahamas.

Élaboré sur trois ans au grès de la carrière cinématographique de la chanteuse, le projet met notamment à contribution son parolier attitré Static Major ainsi que Timbaland niveau production. Fruit de la collaboration du trio, « Try Again » est à ce jour l’un des plus gros succès d’Aaliyah, qui lui vaudra entre autres une nomination à la 43ème cérémonie des Grammy Awards.

Dans un registre différent, « Lord Willin’ » première galette des frangins de Clipse, marque indéniablement les hiphopheads à la fin de l’été 2002. Pur produit Star Trak, le skeud propose 15 pistes aux sonorités surprenantes dont seuls The Neptunes ont le secret. En témoigne le titre « Grindin » et son instru minimaliste au possible, qui va pourtant propulser Malice et Pusha T en tête des charts US. Ce dernier confiera quelques années plus tard que Pharrell lui a sommé de rappliquer au stud’ en 10 minutes si il ne voulait pas que le beat revienne finalement à Jay-Z. Skateboard P a décidemment le sens des affaires.

Quant au deuxième album de 50 Cent, « The Massacre », il a tout bonnement explosé les scores : près d’1,15 million de copies vendues en l’espace de 5 jours de distribution.

Fifty en est alors à l’apogée de sa carrière en 2005 et survole la scène rap US. Le titre phare du projet est indéniablement le sulfureux « Candy Shop », dont les paroles, bien que métaphoriques au possible, ont valu au morceau d’être censuré sur la majorité des ondes. Ce que l’on sait moins en revanche, c’est que le beat produit par Scott Storch était destiné au rappeur Fat Joe, longtemps en beef avec Fifty. Ne voyant pas en l’instru un potentiel tube, il déclina. La suite appartient à l’histoire.

4. XTRM BOYZ

« Comme je le dis souvent, ce sont mes frérots Di-Meh et Makala qui m’ont grave influencé. J’étais dans la danse avant, et grâce à eux j’ai trouvé la détermination nécessaire pour changer de registre et commencer à faire du son. En résumé ils ne m’ont pas directement influencé dans ma musique mais m’ont poussé à faire de la musique, et c’est tout aussi voir plus important au final. »

Red Bull Secret Gig Di-Meh & Friends

5. Son entourage

« Mes proches ont été essentiels dans l’élaboration de mon premier album. Que ce soit ma famille, ma copine ou mes frères de la SuperWak, ils m’ont tous apporté la force nécessaire lors de cette étape de ma carrière. »

Red Bull Connect Festival: Slimka x Makala