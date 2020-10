Give me 5 : Tyler l’As nous dévoile ses cinq sources d’inspiration

Pour Tyler l’As , 2020 rime avec charbon. En l’espace de deux mois, le membre du collectif TVDZ a tout de même sorti deux singles, deux clips et deux EP, un bon indice quant à son chiffre préféré. Loin de s’arrêter en si bon chemin, le Veveysan s’apprête à nous sortir un projet d’ici peu. Afin d’en savoir un peu plus sur Tyler, découvrez ses cinq sources d’inspi.

1 : HIStory de Michael Jackson

Sorti en 1995, le neuvième album studio du King of Pop à la particularité de comprendre deux disques, respectivement intitulés « HIStory Begins » et « HISstory Continues » (les plus vifs d’entre vous auront capté le jeu de mots).

Le premier skeud s’avère être une compil’ des plus grands hits de Michael tels que « Thriller » , « Rock With You » ou encore « Billie Jean » . Le deuxième quant à lui, offre 15 nouveaux titres. HIStory est véritablement culte pour Tyler l’As : « C’est un album qui m’a énormément marqué autant artistiquement parlant qu’au niveau de son innovation musicale. Et puis la sélection des meilleurs morceaux de MJ est juste incroyable. »

Michael Jackson - Thriller © [unknown]

Outre sa sœur Janet présente sur le morceau « Scream » , le deuxième disque contient un joli lot de featurings. Parmi eux, l’excellente collab’ entre Michael Jackson et Notorious Big pour « This Time Around » . Paradoxalement assez méconnu, le titre évoque les accusations dont a dû faire face l’artiste en 1993. Autre invité davantage surprenant : Shaquille O’Neal ! Oui oui, la légende des Lakers a bien calé un couplet rap sur « 2 Bad » , tout est possible avec MJ.

2 : Cristiano Ronaldo

« C’est le meilleur athlète qui existe au jour d’aujourd’hui. J’apprécie beaucoup son mental, car c’est uniquement en travaillant que l’on peut arriver au stade où l’on souhaite, l’exemple est là. »

Cristiano Ronaldo en 2016 © Cristiano Ronaldo

3 : 50 Cent

On a tendance à l’oublier, mais en plus d’être un excellent rappeur, Curtis Jackson est un excellent jeune entrepreneur. En parallèle d’une carrière fulgurante depuis son premier album « Get Rich or Die Tryin’ » , celui-ci a multiplié les activités florissantes : Labels, Casques Audio, Textile, Cosmétiques, Champagne… sans compter ses diverses apparitions sur le grand et petit écran. Un sens du business que salue Tyler : « Selon moi, 50 Cent est l’artiste hip-hop/rap le plus complet au niveau de sa carrière. Le personnage est vrai et il m’a toujours inspiré. »

Mais si on aime tant 50 Cent c’est aussi pour ses beefs légendaires . Le natif du Queens s’étant réconcilié avec The Game et tout récemment Rick Ross , ça cible préférée reste Ja Rule . En froid depuis les années 2000, les deux rappeurs s’attaquent régulièrement sur les réseaux. Bon, on va pas se mentir, Fifty a tout de même une belle longueur d’avance niveau clash, comme ce jour d’octobre 2018 où il a acheté 200 places du concert de Ja Rule exprès pour vider le premier rang. Salut l’artiste.

4 : Pulp Fiction de Quentin Tarantino

« Un grand malade ce réalisateur, rien à ajouter. »

On pourrait se contenter de cette phrase de Tyler certes concise mais vraie : Tarantino est taré, ses films aussi, et surtout Pulp Fiction .

Est-il vraiment nécessaire de rappeler le pitch de l’œuvre culte du réalisateur américain ? On aurait tendance à répondre oui pour les rares personnes sur terre ne l’ayant pas vu, mais on va se limiter à quelques mots clés : Vincent Vega, Jules Winnfield, Ezekiel 25:17, Royale with Cheese, Jungle Boogie, Jack Rabbit Slim's, Mia Wallace, Twist, Héroïne, Butch Coolidge, Marcellus Wallace, « I Shot Marvin in the Face ! », Montre en Or, Impasse Mexicaine, Directed by Quentin Tarantino.

5 : Tyler l’As vs les injustices