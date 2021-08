Max Verstappen remporte un Grand Prix de Belgique qui n’a jamais démarré

C’est à 15h25 que la direction de course à lancé les pilotes derrière la voiture de sécurité à cause des trombes d’eau qui tombaient sur le circuit belge. Mais après deux tours à faible allure et de nombreuses plaintes de pilotes à la radio estimant les conditions impraticables pour disputer une course de

Vers 18h, la direction de course a bien indiqué une reprise de l’épreuve à 18h17 et pour une heure maximum, mais la pluie a redoublé d’intensité au moment où les monoplaces étaient derrière la voiture de sécurité. Décision a finalement été prise autour de 18h45 d’annuler définitivement ce Grand Prix de Belgique . Avec plus de deux tours bouclés (même s’ils ont été effectués derrière la safety car, ils comptent pour la course), ce sont la moitié des points qui sont donc attribués par rapport au barème habituel. Un fait extrêmement rare, arrivé seulement cinq fois jusque-là dans l’histoire de la F1 .