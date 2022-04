Martin/Espargaro, quel duel en Argentine !

Johann Zarco Already a winner of the Red Bull Rookies Cup and …

Quel match ! Jorge Martin et Aleix Espargaro ne se sont pas lâchés durant les 25 tours du grand prix d’Argentine de motoGP disputé ce dimanche. Toujours (ou presque) dans la même seconde, les deux hommes ont dominé les débats sur l’autodrome Termas de Rio Hono. Au final, Aleix Espargaro signe la première victoire de son écurie Aprilia dans la reine des catégories et prend la tête du championnat du monde . Mais juste derrière, le pilote Ducati n’a pas grand chose à se reprocher ce dimanche et signe, lui aussi, une course quasi-parfaite pour terminer deuxième.