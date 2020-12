et

a été donné à 15 heures ce dimanche. Et le drapeau à damiers a été agité 4h30 plus tard devant la Mercedes de

Grosjean s’en sort très bien

en plein ligne droite avant de perdre le contrôle de sa monoplace. Il a alors percuté de plein fouet les rails de sécurité placés proche de la piste sur ce virage 3. Un impact mesuré à 53 G par les capteurs placés dans la voiture. Resté 25 secondes dans sa monoplace en feu, Grosjean s’en est extrait seul, avant d’enjamber le rail et d’être aidé par le médecin de la voiture de sécurité. Si deux commissaires de piste étaient là pour tenter d’éteindre l’incendie, le pilote Haas doit sa survie à la combinaison de plusieurs facteurs : le halo, son casque, ses équipements ignifugés et la chance d’avoir trouvé l’espace pour sortir de sa monoplace, encastrée dans le rail et coupée en deux sous le choc.

C’est peu dire qu’on a craint le pire pour le pilote Haas, coincé dans le brasier infernal de sa Haas après avoir tapé le rail à plus de 200 km/h. Parti avant dernier de ce Grand Prix de Bahreïn, le Français de 34 ans est tout d’abord venu accrocher son pneu avec celui de

, sixième de la course. "J’ai découvert les images sur les écrans une fois que je suis sorti de ma monoplace après le drapeau rouge. Je n’ai jamais vu ça. Dans ma génération, c’est très rare ce genre d’accident Je ne comprends pas comment c’est possible. Il est passé au travers des rails qui sont normalement là pour notre sécurité. Le halo a aussi une nouvelle fois prouvé son efficacité sur ce genre de crash. Une fois que j’ai vu qu’il allait bien, j’étais tellement soulagé."

a terminé son Grand Prix à l’envers (monoplace renversée, il en est sorti indemne), Hamilton a débuté son cavalier seul et les pilotes Aston Martin Red Bull Racing sont allés chercher le podium. Mais à l’arrivée, c’est bien l’accident de Grosjean qui était dans tous les esprits : "C’était horrible et choquant" expliquait

Interrompue pendant 1h30 le temps de remettre la piste en état et d’évacuer l’épave, la course a finalement été relancée à 16h35.