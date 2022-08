Verstappen, victoire magistrale à Spa-Francorchamps !

Verstappen enchaîne. Et au 18e tour, il prend la tête du grand-prix à

Carlos Sainz

. Blotti dans les roues de la Ferrari au premier virage, Verstappen prend l'aspiration et dépasse facilement l'Espagnol avant le virage 7. Derrière,

parvient, lui aussi, à prendre l’ascendant sur Sainz trois tours plus tard. La suite est une échappée belle des deux voitures Red Bull et surtout du numéro un mondial. Il termine finalement la course avec près de 18 secondes d’avance sur son coéquipier. Le 3e, Carlos Sainz, pointe à plus de 26 secondes.