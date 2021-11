FIA Formula One World Championship FIA Formula One World Championship is back in …

Samedi lors de la course sprint, Hamilton avait été contraint de partir 20e et bon dernier sur la grille de São Paulo après avoir été exclu des qualifications pour irrégularité technique. Le Britannique était alors remonté jusqu’à la 5e place. Ce dimanche, le septuple champion du monde a encore dû composer avec une pénalité de 5 places pour installation d'un cinquième moteur V6 hors limite réglementaire dans la Mercedes. C’est donc en 10e position sur la grille que le Britannique a débuté le grand prix.

Gagnant 4 places dès le 1er tour, il a vite dépassé tous ses adversaires pour se retrouver dans les roues de Verstappen vers la mi-course, obligeant le Néerlandais à une défense acharnée. Le grand duel de la saison a tenu une nouvelle fois toutes ses promesses. La Red Bull a gardé la tête jusqu’au 59e des 71 tours. Plus rapide et enchaînant les attaques, Hamilton est finalement parvenu à trouver l’ouverture.

Gagnant 4 places dès le 1er tour, il a vite dépassé tous ses adversaires pour se retrouver dans les roues de Verstappen vers la mi-course, obligeant le Néerlandais à une défense acharnée. Le grand duel de la saison a tenu une nouvelle fois toutes ses promesses. La Red Bull a gardé la tête jusqu’au 59e des 71 tours. Plus rapide et enchaînant les attaques, Hamilton est finalement parvenu à trouver l’ouverture.

Gagnant 4 places dès le 1er tour, il a vite dépassé tous ses adversaires pour se retrouver dans les roues de Verstappen vers la mi-course, obligeant le Néerlandais à une défense acharnée. Le grand duel de la saison a tenu une nouvelle fois toutes ses promesses. La Red Bull a gardé la tête jusqu’au 59e des 71 tours. Plus rapide et enchaînant les attaques, Hamilton est finalement parvenu à trouver l’ouverture.