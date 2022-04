Doublé Red Bull à Imola !

C’est le carton plein ! Pole-position vendredi, victoire samedi dans la course sprint, victoire et meilleur tour en course ce dimanche lors du grand-prix.

a dominé de la tête et des épaules la

disputée en Italie ce week-end, le

Grand Prix d’Emilie-Romagne

.

, le champion du monde remporte le maximum de points possibles (34 points) et remonte donc dans la course au titre malgré ses 2 abandons depuis le début de saison. Cerise sur le gâteau pour l’écurie Red Bull,

accroche la 2e place ce dimanche.