Oracle Red Bull Racing, champion du monde constructeurs !

et pour la grande famille Red Bull. Il a cru en moi dès mon plus jeune âge, ainsi qu'en de nombreux autres jeunes pilotes. Il a donné des opportunités incroyables à tant de personnes. Sans lui, je ne serais pas assis ici aujourd'hui. Donc, c'est un moment incroyablement difficile.»

. Super Max enchaîne sa 13e victoire de la saison et offre donc à son écurie sa première victoire par équipe depuis 2013, brisant ainsi huit années de domination Mercedes. «Ça n'a pas été facile, a commenté le Hollandais à l’issue de la course. On a tout donné. C’était un week-end difficile pour nous.» Avant les qualifications, le champion du monde avait rendu hommage à Dietrich Mateschitz, le co-fondateur de Red Bull, décédé à l’âge de 78 ans: «C'était difficile d'apprendre la nouvelle avant les qualifications. Ce qui compte, c'est de penser à Dietrich et à ce qu'il a fait pour nous en tant qu'équipe, pour toute la