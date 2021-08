Max Verstappen sauve un point dans le chao hongrois

En deux Grand Prix, Max Verstappen a perdu toute l’avance qu’il avait sur Lewis Hamilton au championnat du monde. Après avoir été envoyé dans le décor par son rival lors du dernier Grand Prix en Angleterre, c’est cette fois l’autre pilote Mercedes Valtteri Bottas qui a brisé sa course dès le départ, en freinant trop tard et en emportant plusieurs pilotes avec lui. Max Verstappen sauve un point en terminant dixième et peut s’estimer heureux de voir Hamilton se contenter de la troisième place à l’arrivée. Esteban Ocon et Alpine ont de leur côté parfaitement profité du chao hongrois pour signer une victoire historique pour le clan français.

Verstappen encore victime d’une Mercedes

Bien parti sur la grille malgré sa troisième position et une pluie qui a surpris les pilotes (tous partis en pneus secs) en tombant sur le tracé hongrois à 20 minutes du départ, Max Verstappen était blotti dans les échappements du poleman Lewis Hamilton quand Valtteri Bottas a décidé de freiner au panneau "trop tard" au premier virage. Résultat, le Finlandais a embarqué avec lui trois autres monoplaces et donc ruiné la course des deux pilotes Red Bull Racing Honda Max Verstappen et Sergio Perez ainsi que celle de Lando Norris (McLaren). Bottas a logiquement été sanctionné par les commissaires après l’arrivée et a écopé de cinq places de pénalité sur le prochain Grand Prix de Belgique.

Derrière, Lance Stroll a lui aussi joué les auto-tamponneuses avec Charles Leclerc. La piste jonchée de débris a logiquement poussé la direction de course à déployer le drapeau rouge. Si Sergio Perez, Lance Stroll, Charles Leclerc et Valtteri Bottas ont tous abandonnés, les mécaniciens de l’écurie autrichienne ont pu réparer ce qu’ils pouvaient sur la monoplace de Verstappen pour lui permettre de reprendre le départ.

Hamilton seul au départ…

Sergio Perez sur le circuit du Grand Prix F1 de Hongrie © Getty Images

Ce deuxième départ a d’ailleurs offert une scène surréaliste avec le seul Lewis Hamilton venu se placer sur la grille au terme du tour de chauffe. Tous les autres pilotes ayant décidé logiquement de rentrer aux stands avant même l’extinction des feux rouges pour leurs gommes intermédiaires contre des slicks et profiter d’une meilleure adhérence sur la piste désormais totalement sèche. L’Anglais et son équipe ont rapidement reconnu leur erreur en rentrant eux aussi aux stands, mais un tour plus tard. Le septuple champion du monde repartant en dernière position à plus de 15 secondes des leaders. Dès le cinquième tour, c’est donc Esteban Ocon qui s’est retrouvé en tête devant l’Aston Martin de Sebastian Vettel et la Williams de Nicholas Latifi.

Reparti en treizième position avec une monoplace visiblement devenue très difficile à piloter, Max Verstappen a tout donné sur les 70 tours de course, mais le Néerlandais a fait avec les moyens du bord et n’a pu sauver qu’un petit point face à un Lewis Hamilton remonté progressivement dans la hiérarchie et qui lui a fait l’undercut pour le doubler. L’Anglais termine troisième et aurait bien pu aller chercher la victoire si Fernando Alonso ne lui avait pas autant résisté dans les derniers tours de course.

Grande première pour Ocon, Gasly encore dans les points

Moins d’un an après le succès historique de Pierre Gasly à Monza, la France tient un nouveau vainqueur en Grand Prix. Pendant plus de 60 tours, le pilote Alpine Esteban Ocon a su résister à Sebastian Vettel, toujours menaçant à moins de deux secondes du Tricolore. Mais jamais le pilote Aston Martin n’a su trouver l’ouverture malgré deux tentatives finalement bien maitrisées par Ocon. En difficulté en début de championnat, le Français revient très fort sur les derniers Grand Prix et signe sa première victoire en carrière au terme de sa 78ème course en F1.

De son côté, Pierre Gasly a perdu beaucoup de temps dans les carambolages du début de course, mais le Français n’a pas endommagé sa monoplace et a su se montrer incisif pour remonter dans la hiérarchie au fil des tours. Sixième au drapeau à damier, le pilote Alpha Tauri prend également le point du meilleur temps en course, arraché lors de l’ultime boucle de ce Grand Prix de Hongrie. La prochaine épreuve aura lieu en Belgique le 29 août prochain.

Top 10 du Grand Prix de Hongrie

Position Pilote Écurie 1 Esteban Ocon Alpine 2 Sebastian Vettel Aston Martin 3 Lewis Hamilton Mercedes 4 Carlos Sainz Ferrari 5 Fernando Alonso Alpine 6 Pierre Gasly AlphaTauri 7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 8 Nicholas Latifi Williams 9 George Russell Williams 10 Max Verstappen Red Bull Racing Honda … … … DNF Sergio Pérez Red Bull Racing Honda