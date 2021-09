Samedi, les pilotes ont participé à la deuxième course sprint de l’histoire de la F1. Si la première à Silverstone avait été le théâtre de plusieurs dépassements, celle de ce Grand Prix d’Italie a été plus calme. Max Verstappen en a cependant profité pour arracher la pole position, malgré sa deuxième place sur cette course (le vainqueur Valtteri Bottas était sous le coup d’une pénalité pour le changement de son groupe propulseur et savait qu’il partirait donc en dernière position le dimanche). C’est Lewis Hamilton qui a perdu gros en laissant les deux McLaren lui passer devant (voir vidéo ci-dessous). Résultat, le septuple champion du monde s’élançait de la quatrième place sur la grille et perdait deux points de plus au championnat sur Verstappen (les trois premiers de la course sprint marquent respectivement 3, 2 et 1 point).