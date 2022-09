Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Italie

pour se hisser à la 4e place. Dès le 2e tour, le Hollandais profite ensuite de la ligne des stands pour dépasser Daniel Ricciardo et se retrouver, déjà, sur le podium. Il enchaîne ensuite les meilleurs tours en course, puis avale George Russell. Il n’en reste déjà plus qu’un devant lui: son grand rival Charles Leclerc. Mais au 12e tour, Sebastien Vettel s'arrête en bord de piste et provoque une virtual safety car. Le pilote Ferrari en profite pour passer au stand. Ce n’est pas le cas de Verstappen qui prend donc la tête pour la 1re fois.

Le match entre les pilotes Ferrari et Red Bull se joue alors en décalé. Verstappen est contraint de revenir au stand au 23e tour et revient en piste à la 2e place, mais 10 secondes derrière Leclerc. Sauf que le rythme de Verstappen est alors tonitruant. Il refait progressivement son retard sur le Monégasque. Et au 33e tour, Leclerc rentre aux stands pour chausser des pneus Soft, laissant ainsi définitivement les commandes de la course à Verstappen.