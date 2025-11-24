Max Verstappen mène la course devant George Russell et Lando Norris lors du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1 2025, au volant de sa Red Bull RB21 sur le circuit de Las Vegas.
Verstappen triomphe à Las Vegas et relance la course au titre !

Vainqueur en piste devant Norris, Verstappen a vu sa soirée basculer après la disqualification des McLaren. Le Néerlandais revient à 24 points du Britannique et relance totalement la fin de saison.
La nuit de Las Vegas avait déjà un parfum de victoire pour Red Bull. Max Verstappen, incisif dès les premières secondes, avait réussi son pari : débordement autoritaire sur Lando Norris au premier virage, gestion des gommes millimétrée et rythme implacable jusqu’au drapeau à damier. À l’issue des 50 tours, le triple champion du monde s’imposait avec la manière, signant sa sixième victoire de la saison et restant mathématiquement dans la lutte pour le titre.
Yuki Tsunoda file à pleine vitesse au volant de la Red Bull RB21 lors du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1 2025, sur le Las Vegas Strip Circuit illuminé.

Avant l’élimination des McLaren, Verstappen avait déjà remporté le GP

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Et pourtant, le véritable tremblement de terre est arrivé après la course. À la suite des vérifications techniques, les deux McLaren de Norris et Piastri ont été disqualifiées pour usure excessive du skid-plank. Un coup dur pour l’écurie papaye… et un énorme rebond pour la dynamique du championnat. George Russell (Mercedes) récupère ainsi la 2ᵉ place, Kimi Antonelli grimpe sur son premier podium en carrière, tandis que Verstappen réduit son retard à seulement 24 points sur Norris, encore leader mais désormais sous pression.
Yuki Tsunoda négocie un virage au volant de la Red Bull RB21 lors du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1 2025, sur le circuit de Las Vegas.

Max Verstappen intouchable à Las Vegas

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Dans ce contexte mouvementé, Red Bull peut savourer un week-end pleinement maîtrisé. « Tout a parfaitement fonctionné, la voiture était en vie du début à la fin », résumait Verstappen, jamais vraiment inquiété en tête. Son patron Laurent Mekies saluait d’ailleurs une performance complète, sur un tracé où la faible température de piste et le manque de roulage avaient piégé une bonne partie du plateau.
À deux Grands Prix de la fin de saison, le scénario s’annonce donc électrique. Le Qatar puis Abu Dhabi décideront du sort d’un championnat qui n’est pas encore joué. Le sprint final s’annonce sans filet : deux week-ends, deux circuits exigeants, et trois prétendants désormais regroupés en moins de 25 points. De quoi offrir une fin d’année sous haute tension.

Résultats et classement

Résultats du Grand Prix de Las Vegas de F1 2025

Position

Pilote

Temps

Points

1

🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - #1

1:21:08.429

25

2

🇬🇧 George Russell (Mercedes) - #63

+23.546s

18

3

🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - #12

+30.488s

15

4

🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - #16

+30.678s

12

5

🇪🇸 Carlos Sainz Jr. (Williams) - #55

+34.924s

10

6

🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - #6

+45.257s

8

7

🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - #27

+51.134s

6

8

🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - #44

+59.369s

4

9

🇫🇷 Esteban Ocon (Alpine) - #31

+60.635s

2

10

🇬🇧 Oliver Bearman (Haas) - #87

+70.549s

1

11

🇪🇸 Fernando Alonso (Aston Martin) - #14

+85.308s

0

12

🇯🇵 Yuki Tsunoda (Red Bull) - #22

+86.974s

0

13

🇫🇷 Pierre Gasly (Alpine) - #10

+91.702s

0

14

🇳🇿 Liam Lawson (Racing Bulls) - #30

+1 tour

0

15

🇦🇷 Franco Colapinto (Alpine) - #43

+1 tour

0

16

🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - #23

N'a pas terminé

0

17

🇧🇷 Gabriel Bortoleto (Sauber) - #5

N'a pas terminé

0

18

🇨🇦 Lance Stroll (Aston Martin) - #18

N'a pas terminé

0

19

🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - #4

Disqualifié

0

20

🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - #81

Disqualifié

0

Top 10 du championnat du monde de F1 2025 après le Grand Prix de Las Vegas

  1. 🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - 390 points
  2. 🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - 366 points
  3. 🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - 366 points
  4. 🇬🇧 George Russell (Mercedes) - 294 points
  5. 🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - 226 points
  6. 🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - 152 points
  7. 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 137 points
  8. 🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - 73 points
  9. 🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - 51 points
  10. 🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - 49 points

