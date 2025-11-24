Verstappen triomphe à Las Vegas et relance la course au titre !
Résultats et classement
Résultats du Grand Prix de Las Vegas de F1 2025
Position
Pilote
Temps
Points
1
🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - #1
1:21:08.429
25
2
🇬🇧 George Russell (Mercedes) - #63
+23.546s
18
3
🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - #12
+30.488s
15
4
🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - #16
+30.678s
12
5
🇪🇸 Carlos Sainz Jr. (Williams) - #55
+34.924s
10
6
🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - #6
+45.257s
8
7
🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - #27
+51.134s
6
8
🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - #44
+59.369s
4
9
🇫🇷 Esteban Ocon (Alpine) - #31
+60.635s
2
10
🇬🇧 Oliver Bearman (Haas) - #87
+70.549s
1
11
🇪🇸 Fernando Alonso (Aston Martin) - #14
+85.308s
0
12
🇯🇵 Yuki Tsunoda (Red Bull) - #22
+86.974s
0
13
🇫🇷 Pierre Gasly (Alpine) - #10
+91.702s
0
14
🇳🇿 Liam Lawson (Racing Bulls) - #30
+1 tour
0
15
🇦🇷 Franco Colapinto (Alpine) - #43
+1 tour
0
16
🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - #23
N'a pas terminé
0
17
🇧🇷 Gabriel Bortoleto (Sauber) - #5
N'a pas terminé
0
18
🇨🇦 Lance Stroll (Aston Martin) - #18
N'a pas terminé
0
19
🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - #4
Disqualifié
0
20
🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - #81
Disqualifié
0
Top 10 du championnat du monde de F1 2025 après le Grand Prix de Las Vegas
- 🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - 390 points
- 🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - 366 points
- 🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - 366 points
- 🇬🇧 George Russell (Mercedes) - 294 points
- 🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - 226 points
- 🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - 152 points
- 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 137 points
- 🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - 73 points
- 🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - 51 points
- 🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - 49 points