Verstappen remporte le GP du Mexique, Perez sur le podium !

FIA Formula One World Championship FIA Formula One World Championship is back in …

a remporté pour la 3e fois le grand prix du Mexique après ses victoires en 2017 et 2018. Son partenaire Sergio Perez a accroché la troisième place en terminant dans les roues de Lewis Hamilton. Il devient le premier Mexicain à finir sur un podium en F1 à domicile. Les Red Bull ont montré leur supériorité tout au long de la course et réalisent la belle opération du week-end. Grâce à cette neuvième victoire de la saison, Verstappen dispose maintenant de 19 points d’avance sur Hamilton au championnat du monde. Avec encore 4 courses à disputer, rien n'est joué pour le titre, mais Mad Max continue à creuser l’écart et enchaîne après sa victoire au grand prix des Etats-Unis il y a 2 semaines.

Le dimanche de rêve de Verstappen a démarré dès le début de la course. Malgré une 2e ligne sur la grille, le Hollandais a réalisé le meilleur départ et doublé les Mercedes de Hamilton et Bottas dès le premier virage. Mad Max a bénéficié de l’aspiration de Bottas, parti en pole, pour griller la politesse à tout le monde grâce à un freinage tardif. Sergio Perez, quatrième au départ, a quant à lui profité de la touchette entre Daniele Ricciardo et Valtteri Bottas dans le virage pour se placer ensuite en 3e position.

