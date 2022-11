Max Verstappen bat le record de victoires sur une saison !

La saison parfaite continue pour

. Après s’être assuré un 2e titre de champion du monde d’affilée, le Hollandais profite des derniers grand-prix de l’année pour marquer un peu plus 2022 de son empreinte. Ce dimanche, il est tout simplement devenu le pilote ayant remporté le plus de grand-prix sur une même année après sa victoire sur le

GP du Mexique

, son 14e succès de la saison. Il sort ainsi des tablettes

et Sebastian Vettel, co-détenteurs du record jusque-là. « C’est une période incroyable, a commenté Verstappen à l’arrivée. Bien sûr, on apprécie tout ça et on va essayer de chercher encore plus de victoires d’ici la fin de la saison. »