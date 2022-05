a offert un suspense royal en Principauté. Départ retardé de plus d’une heure alors que le déluge s’est abattu sur le circuit, arrêts aux stands stratégiques, drapeau rouge en milieu de course qui stoppe une nouvelle fois les monoplaces pour de longues minutes… Pilotes et spectateurs ont tout connu ce dimanche. Et au final, c’est le Mexicain

La course se lance pourtant sur les chapeaux de roue pour le Monégasque et son copilote Carlos Sainz, partis en première ligne. L’obligation d’un départ lancé et les pneus pluie n’empêchent pas les deux Ferrari de prendre la tête et d’y rester. La donne change brutalement au 17e tour. Avec sa Red Bull, Perez est alors le premier à chausser les pneus intermédiaires. Leclerc, de son côté, attend deux tours supplémentaires pour passer aux stands. Il n’en faut pas plus au Mexicain pour prendre l’ascendant. Quelques tours plus tard, les deux Ferrari s’arrêtent à nouveau pour chausser les pneus durs mais Leclerc perd de précieuses secondes suite à un malentendu avec les techniciens à la radio. Les Red Bull de Perez et Verstappen effectuent, eux aussi, le changement dans la foulée, mais sans aucun problème. Résultat : Perez prend la tête de la course devant Sainz, Verstappen et Leclerc.