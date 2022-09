Mais dès la reprise au 61e tour, chaussé en softs flambant neufs, Super Max dépasse le Britannique et reprend sa première place. Il s’envole ensuite et termine finalement avec un «double perfect»: victoire en grand-prix et meilleur tour en course. « C’est une autre course sans encombre pour nous, s’est réjoui Verstappen à l’arrivée. Mais il a fallu pousser tout le grand-prix. et puis, il y a eu cette

. Heureusement, on a retrouvé du rythme dès le retour, donc tout s’est bien passé. J’ai pu attaquer au premier virage. La voiture était ensuite très bien équilibrée pour aller jusqu’au bout. C’est incroyable de remporter un grand-prix à domicile, ça l’était déjà l’année dernière. Je suis fier d’être Néerlandais.”