Verstappen 2e au Qatar, Red Bull Racing tout proche de Mercedes

Enchaînant deux superbes dépassements, d’abord sur Pierre Gasly , puis sur Fernando Alonso, Verstappen est rapidement remonté à la deuxième place. Il est ensuite resté à quelques secondes de Hamilton, mais reprendre le Britannique n’a pas été possible ce dimanche. En fin de course, Verstappen s’est donc appliqué à récupérer le bonus du meilleur tour en course. “Par chance, on a réussi un super départ malgré notre mauvaise position sur la grille, a analysé Verstappen à l’issue de la course. Ça va être difficile jusqu’à la fin de la saison, mais c’est ce qui est excitant. Cette piste était fun à piloter. Je me sens bien, même si je sais que la bataille sera serrée jusqu’au bout.”