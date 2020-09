Bottas impériala

Bottas a ensuite progressivement accentué son avance sur le Néerlandais, s’est arrêté au 27ème tour pour changer de pneus et a poussé en fin de Grand Prix pour aller chercher le point du meilleur tour en course. 26 points marqués et un week-end parfait pour le deuxième du classement général qui repasse sous les 50 points de retard par rapport à Hamilton (qui compte désormais 44 points d’avance sur son coéquipier). "J’ai essayé d’optimiser mon départ, c’était ma première occasion de le faire" expliquait le Finlandais après la course. "Mais cela a été un peu compromis parce que j’étais gêné dans la zone de freinage. Je savais qu’après ce serait une longue course, et je savais qu’avec mes pneus mediums j’aurais d’autres opportunités. Après l’arrêt de Lewis et sa pénalité, j’avais la piste dégagée et j’ai pu contrôler la course comme je le souhaitais."