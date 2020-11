"Les mots me manquent, vraiment… Comme toujours, je veux commencer par remercier mon équipe, et tous les gens à l'usine, tous les partenaires" expliquait l’Anglais après la course. "Je n'aurais pas eu cette opportunité si je n'avais pas rejoint cette équipe. Mon respect pour eux est immense. Ce week-end, on savait que ce serait difficile. Il y a eu ce moment en début de course, en pneus neufs. Je n'ai pas pu dépasser

pendant un moment. J'ai même vu

filer. Là, je me suis dit : Mais quelle course ça va être pour moi ? J'ai gardé la tête baissée, j'ai trouvé de la ressource. J'ai réussi à améliorer mon pilotage pour retrouver du rythme. Seb s'est arrêté, et je savais que ce n'était pas le bon choix. Je suis resté en piste, mes pneus étaient de plus en plus lisses. Les pneus intermédiaires n'aidaient pas mais c'était ce qu'il fallait quand même et ça a payé à la fin."