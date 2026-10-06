Gameplay de GTA 6 : les détails que vous avez peut-être loupés

GTA 6 est bientôt là ! Avec les premières images de gameplay dévoilées lors de l'Extended Look, Rockstar Games a montré en détail son prochain hit. Au même moment, le studio Rockstar North multipliait les sessions de preview avec la presse, dessinant une image plutôt claire du jeu : Grand Theft Auto VI ne sera pas un simple lifting de GTA 5, mais un jeu avec beaucoup plus de profondeur (13 ans après, les joueurs n’en attendent pas moins). On a réuni pour vous les mécaniques de gameplay les plus importantes, celles que vous n’avez peut-être pas repérées, et qui feront passer à Kameto et à vous des centaines d'heures sur le jeu.

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01 Voitures dans GTA 6 : voler, scanner, foncer

Les véhicules jouent un rôle nettement plus important dans GTA 6 que dans les épisodes précédents. Le jeu pourrait même se transformer en un véritable jeu de course arcade . Jason et Lucia peuvent posséder plusieurs voitures persos équipées de coffres fonctionnels. On peut y ranger des armes, des vêtements et plus encore. D’après certains, il est même possible de se planquer directement dans le coffre.

Vice City a changé © Rockstar Games

Avant de voler une voiture, il est désormais conseillé de jeter un coup d'œil à son téléphone. Avec l'appli Waink, vous pouvez apparemment scanner les véhicules pour connaître leur niveau de sécurité, l'outil nécessaire pour mener à bien le vol, le niveau du traceur, les frais d'immatriculation et la valeur de revente. Une vieille caisse se crochète en général sans souci, alors que les modèles chers demandent un objet spécial comme un cloneur de clés (on le débloque en accomplissant des missions pour différents receleurs).

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On peut évidemment prendre la place d’un PNJ au volant de sa voiture, c’est une mécanique déjà bien connue des joueurs de GTA. Par contre, une nouveauté vient tout de même s’incruster : à chaque car-jacking, vous déclencherez une QTE (Quick-Time Event) pour extraire le conducteur ou la conductrice. Les passagers se défendront parfois et tenteront de reprendre les commandes. Pour s’approprier une voiture garée, deux options s’offrent à vous : casser la vitre ou utiliser un crochet (c’est un peu plus discret). Sans surprise, briser une vitre peut déclencher l'alarme et alerter la police.

GTA 6 is set to feature circuit racing – a first for the franchise © Rockstar Games/Take-Two

Moyennant paiement, vous pouvez désormais changer la plaque d’immatriculation des véhicules. Pour les modèles haut de gamme, cela sera faisable un peu plus tard dans le jeu (et tant pis si vous vouliez faire des tours de Vice City en Banshee gratuitement dès les premières minutes). En attendant, direction le garage que vous pourrez acheter et agrandir pour booster votre collection personnelle.

Comme d’habitude, les Pay 'n' Spray sont de retour et ils ne réparent pas seulement votre voiture : ils effacent aussi le niveau de recherche du véhicule. Vous voyez le genre. Un peu comme ça :

Autre évolution : Grand Theft Auto VI intègre un système d'essence, la panne sèche est désormais possible. Le plein se fait (roulement de tambour) aux stations-service, en maintenant la touche R2 ou RT enfoncée pendant une dizaine de secondes. Cela permet aussi de réparer les véhicules endommagés. En cas de poursuite, cela va aussi forcer les joueurs à prendre des décisions rapides.

Jason is locked and loaded © Rockstar Games/Take-Two

D’après Rockstar, la physique de conduite a été entièrement repensée. L'objectif : un mélange entre le poids de GTA 4 et l'accessibilité de GTA 5. Chaque véhicule réagit différemment selon la transmission, les pneus, la suspension et la direction. Les voitures les plus puissantes demandent plus de doigté au niveau de l'accélérateur, et une supercar devient nettement plus difficile à contrôler hors des routes goudronnées. De plus, les rues sont moins larges et la circulation plus dense que dans GTA 5, ce qui complique les courses-poursuites à haute vitesse.

02 Braquages : du petit commerce au véritable casse

GTA 6 promet des braquages nettement plus complexes qu'auparavant. En théorie, vous pouvez dépouiller presque tous les commerces dans lesquels vous entrez. Des petites stations-service aux bijouteries en passant par les banques, les points de deal et les fourgons blindés. Les cibles les plus importantes sont même signalées sur la carte avec un montant de gains estimés.

Lucia and Jason don’t hold back © Rockstar Games

Chaque commerce se comporte différemment. Entrées, caméras, emplacement du coffre, employés et clientèle changent d'un lieu à l'autre, si bien qu'aucun braquage ne se déroule exactement de la même façon. Les membres du personnel, les agents de sécurité et même la clientèle peuvent se rebiffer. Les codes du coffre se trouvent soit sur place, soit auprès d'un receleur. Et oui : même en vidant une simple caisse de station-service, l'argent ne disparaît pas d'un clic, il faut l'empocher billet par billet.

La planification de la fuite est essentielle. Beaucoup de bâtiments proposent plusieurs sorties, vous n'êtes donc pas forcément obligé de foncer droit sur la police qui vous attend dehors. Les missions permettent aussi différents itinéraires de fuite. La police peut également encercler un commerce que vous venez de braquer, au cas où vous y retourneriez.

Les braquages peuvent être tentés seul ou à deux, avec Jason ou avec Lucia. Vous découvrirez d’autres cibles au fil de l'histoire, grâce à des indices donnés par des PNJ ou tout simplement en explorant le monde. Pour transformer votre butin en argent, il vous faut les bons receleurs, spécialisés dans certaines catégories comme les voitures ou les bijoux. Ces contacts ne se débloquant qu'en avançant dans la quête principale, il peut arriver que vous possédiez un butin de valeur avant même de pouvoir le vendre.

In the world of GTA, crime pays © Rockstar Gamers

Le système d'argent a lui aussi été retravaillé. Il existe trois types d'argent : le solde en banque, le liquide et le butin planqué dans des sacs de sport. L'argent sur le compte est sécurisé et se gère via l'appli BuckMe. Le liquide, lui, peut disparaître en cas de mort ou d’arrestation, d'où l'intérêt de déposer régulièrement du liquide aux distributeurs (un peu comme le “Banque !” du Maillon faible). Concernant l’argent stocké dans les sacs de sport, il ne devient accessible qu'après avoir rendu visite à un receleur. Ces évolutions ont été ajoutées pour éviter que l'argent ne perde tout son sens après quelques heures de jeu, comme cela a pu être le cas dans GTA 5. À certains moments de l'histoire, une somme précise sera nécessaire pour pouvoir avancer, ce qui rend les activités annexes bien plus utiles.

03 Police et système de recherche de GTA 6

There have been quite a few changes to the wanted system © Rockstar Games

Restons sérieux : tôt ou tard, vous allez avoir des ennuis avec la loi dans GTA 6. Le système d’indice de recherche fait partie des plus grosses nouveautés du jeu. Un crime ne génèrera plus automatiquement une étoile de recherche. Ce n'est que si quelqu'un vous observe, qu'une alarme se déclenche, ou que le traceur d'une voiture volée s'active que la police entrera en jeu. Elle se rendra ensuite sur les lieux et commencera à fouiller, la zone sera donc surveillée même après que vous ayez quitté les environs depuis longtemps.

Autre addition : le système de Heat, qui tourne en parallèle des étoiles de recherche classiques et retient précisément ce que la police sait de Jason et Lucia. L'affichage indique si des images de vidéosurveillance existent, si votre apparence et vos vêtements sont connus, si des informations sur vos armes circulent, ou si votre véhicule a été identifié. Vous pouvez désamorcer chacun de ces points en détruisant des caméras, en vous changeant, en planquant vos armes, en changeant de véhicule ou en vous séparant de votre partenaire. Si vous vous séparez en pleine fuite, cela peut même retirer une étoile complète.

GTA 6 features a new Heat system © Rockstar Games

Même la couleur des étoiles a désormais un sens :

Étoiles blanches pleines : contact visuel direct avec la police

Étoiles blanches clignotantes : vous venez de perdre ce contact visuel

Étoiles creuses : un crime a été signalé, sans description du suspect

Étoiles rouges : vous avez échappé à la police, mais vous êtes encore dans la zone de recherche active

Attention cependant : au niveau de recherche maximum, la police fouille toute la carte plutôt qu'un simple rayon. Si la police connaît votre coiffure, un passage chez le coiffeur peut aider. Si elle connaît votre tenue, il faut vous changer, d’où l’utilisation du coffre de votre voiture. Petit conseil : les masques empêchent qu'une description exploitable ne tombe aux mains de la police, même si les caméras de surveillance vous filment.

Expect more advanced police AI in GTA VI © Rockstar Games

Les six étoiles de recherche des anciens épisodes font leur retour après un passage à 5 maximum dans GTA… 5. Ce qui se passe concrètement à six étoiles n'a pour l'instant pas été confirmé officiellement, mais l’impatience est au rendez-vous.

04 Le système de combat

Le maniement a lui aussi pas mal changé. L'Auto-Aim classique (l'assistance à la visée) n'est plus actif par défaut, place à un système de visée plus libre et personnalisable. La capacité de Focus qui ralentit le temps à la Red Dead Redemption 2 met aussi les points faibles en évidence, avec la possibilité d’opter pour une approche non-létale (en visant les points jaunes).

The city is yours. Just beware the law © Rockstar Games/Take-Two

C’est une bonne nouvelle pour le Criminal Profile. Rockstar insiste : ce n'est pas un simple système entre bien et mal comme l'honneur dans Red Dead Redemption 2. Il évalue plutôt la manière dont vous commettez vos crimes. Un braquage bien préparé, sans victime superflue, n'est pas jugé de la même façon qu'un casse qui dégénère. Les niveaux connus vont de Professional à Aggressive, puis Violent jusqu'à Psycho, avec apparemment encore un niveau au-delà, à partir duquel le changement devient irréversible pour le reste de la partie. Jason et Lucia ont chacun leur propre profil : vous pouvez donc faire de l'une une criminelle pro et posée, et de l'autre un Trevor en puissance.

Côté armement : deux armes de poing toujours à portée de main, plus deux fusils, dont une seule peut être rangée dans le dos. L'autre doit être tenue en main, ce qui change la réaction des PNJ. Une arme dans le dos est généralement acceptée (bienvenue à Leonida), une arme prête à l’emploi en main provoque peur et attention. Le recul et le poids des armes ont aussi augmenté : le tir en rafale avec précision de GTA 5, c'est terminé.

05 La relation entre Jason et Lucia dans GTA VI

It’s up to you to decide whether Lucia and Jason will become a couple © Rockstar Games

Un nouveau système central concerne la relation entre les deux personnages principaux. Jason et Lucia vivent ensemble, mais leur relation dépend entièrement de vous. Passer du temps ensemble renforce votre complicité, que ce soit en conduisant à travers Leonida, en faisant les courses, en allant à la salle de sport ou chez le coiffeur. Même les petites interactions comme le fait de se tenir la main ou de tenir la porte comptent. Par contre, ignorer régulièrement les messages de votre partenaire aura l’effet inverse.

Une mauvaise relation ne met pas fin à l'histoire pour autant. Jason et Lucia doivent coopérer, même si certaines missions et situations évoluent selon votre proximité ou votre distance. Rockstar l'assure : il n'y aura pas de bonus de gameplay direct pour une relation heureuse. Ces idées et ajouts sont avant tout des mécaniques de roleplay.estimmte Missionen und Situationen sich je nach Nähe oder Distanz verändern können. Direkte Spielboni für eine glückliche Beziehung soll es laut Rockstar nicht geben, das System versteht sich eher als Rollenspielmechanik.

Lucia and Jason enjoying the view of Vice City © Rockstar Games

Vous pouvez basculer entre les deux personnages à tout moment dans le monde ouvert, seules certaines séquences de l'histoire verrouillent temporairement ce choix. Si vous êtes seul, vous pouvez appeler ou envoyer un message à votre partenaire pour vous retrouver. Vous pouvez même échanger les rôles en pleine conduite, pour par exemple tirer depuis le siège passager pendant une course-poursuite, alors que votre partenaire conduit.

06 Activités et monde ouvert dans Grand Theft Auto VI

Room to breathe on the state’s northern fringes © Rockstar Games/Take-Two

Leonida s'annonce nettement plus dense que les précédents mondes ouverts de GTA. Rockstar n'a pour l'instant communiqué aucun chiffre concernant la taille de la map, mais les comparaisons avec GTA 5 et Red Dead Redemption 2 circulent en masse. Vice City à elle seule ferait deux fois la taille de Los Santos, et la ville avec ses environs serait environ onze fois plus grande que la zone urbaine de GTA 5.

Comme souvent dans la franchise, la carte sera d'abord masquée et ne se dévoilera que petit à petit, au fil de l'exploration. L'histoire est découpée en chapitres, Jason et Lucia changeant de planque au fil de la progression, un peu comme les campements de Red Dead Redemption 2. Les deux personnages suivent en plus leur propre routine quotidienne : ils se lèvent, boivent un café, prennent une douche ou regardent la télé, sans même que vous interveniez.

An in-game vacation might be just what you need © Rockstar Games/Take-Two

Les activités ne manquent pas. Sont notamment confirmées :

Basketball

Kayak

Minigolf

Billard

Plongée

Parachutisme

Jet-ski

Pêche

Chasse

Catch

Stands de tir

Les salles de sport améliorent la santé, l'endurance et le Focus, mais influencent aussi visiblement le physique : à force de s'entraîner, on se muscle, à trop manger, on prend du poids.

Pour vous déplacer rapidement, direction les bus, les trains, les taxis et l'appli RydeMe, le pendant GTA d'Uber. Si vous restez dans le véhicule pendant le trajet, vous pouvez même tenir des conversations complètes avec les autres passagers. Les réseaux sociaux sont eux aussi bien intégrés : via Snapmatic, vous suivez des comptes, faites défiler du contenu et voyez apparaître des événements de PNJ vers lesquels vous pouvez vous rendre en temps réel.

Lucia hits the gym with headphones on © Rockstar Games

De petits détails complètent le tableau : des traces de pas restent dans le sable, la sueur devient visible après un sprint, et la circulation change selon l'heure de la journée. Même caresser un chien a ses subtilités, le propriétaire et l'animal pouvant refuser votre demande.

Run from the cops, and the local wildlife © Rockstar Games/Take-Two

Et si vous comptez terminer GTA 6, prévoyez large : selon Rob Nelson, directeur du développement chez Rockstar North, une run complète avec les objectifs optionnels dure environ 80 heures. De quoi vous occuper jusqu'à Noël 2026 (en attendant le multi).

GTA 6 sort le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Une version PC devrait suivre plus tard. Pour ne rien manquer, retrouvez tous les détails et infos sur le jeu dans notre hub gaming.