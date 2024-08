GTA Online : Voici comment tu peux gagner de l'argent rapidement.

GTA Online évolue constamment et même après la sortie de Red Dead Redemption 2 , Rockstar Games veut continuer à alimenter le multijoueur de GTA 5 avec des mises à jour régulières.

En 2018, les possibilités de s'enrichir rapidement dans GTA Online ont beaucoup changé. Grâce à nos conseils et astuces , tu pourras rapidement gagner beaucoup d'argent pour t'offrir de nouvelles voitures, maisons ou armes.

Remplir les objectifs du jour dans GTA Online

Tous les matins entre 6 et 7 heures, trois nouveaux objectifs quotidiens sont débloqués dans GTA Online , que tu peux terminer dès que tu as atteint le rang 15 . Si tu les achèves , tu recevras 25 000 dollars GTA et 3 000 RP . Ils sont généralement très simples et se terminent en quelques minutes. Parfois, tu dois aller au cinéma, parfois jouer un match à mort en équipe.

Si tu réussis à remplir tous les objectifs quotidiens pendant 30 jours , tu recevras un bonus de 1,5 million de dollars GTA. Mais ne t'inquiète pas : seuls les jours où tu es réellement connecté à GTA Online comptent. Tu peux suivre ta progression dans le menu de pause sous "Statistiques" -> "Récompenses" -> "Général".

Livrer et vendre des voitures

Siméon cherche des voitures dans GTA Online : l'effort en vaut la peine. © Rockstar Games

Une autre façon d'obtenir de l'argent rapidement est de vendre des voitures volées à Los Santos Customs. Selon le modèle, tu peux gagner plus de 10 000 dollars GTA . Garde toujours un œil sur ton téléphone portable, car ton contact Simeon recherche régulièrement certains véhicules.

Une fois que tu as trouvé l'une de ses voitures préférées, tu dois la repeindre à moindre coût et l'amener au symbole S sur la carte. Si tu parviens à livrer le véhicule sans dommages, tu recevras une grosse récompense .

Participe à des missions faciles

Les missions de GTA Online te permettent de gagner de l'argent rapidement, et ce même si tu es seul . Le travail le plus simple et le plus rapide est probablement " Un travail de titan ", qui te récompensera à la fin avec près de 11 000 dollars .

Assure-toi d'avoir suffisamment de munitions et, idéalement, un véhicule blindé . Cela facilitera grandement ton action. Cependant, tu dois maîtriser l' atterrissage d'un avion , car tu dois en amener un à Trevor à la fin. Une autre mission facile est " Pendentif dangereux ", surtout si tu as un fusil de sniper avec toi.

Attaquer les magasins et les événements

Si tu es déjà en train de parcourir Los Santos, tu peux aussi rapidement braquer l'un ou l'autre magasin sur le chemin du point A au point B. Avec un peu de patience , tu peux gagner plusieurs milliers de dollars GTA . Assure-toi de pouvoir atteindre rapidement ta voiture blindée si le propriétaire du magasin envoie la police à tes trousses.

Les événements spontanés , qui peuvent avoir lieu à tout moment, sont également rapides. Ici, tu dois tenir une certaine zone ou parcourir la plus longue distance dans ton véhicule sans dommages. Si tu arrives en haut du classement, GTA Online te récompensera avec de l'argent et des RP.

Les ruses rapportent le plus d'argent

C'est toujours avec les braquages ou les rondes que tu gagnes le plus de dollars GTA en peu de temps, du moins si tu les fais avec des joueurs fiables . Tu les commences dans la salle de planification de ta maison. A deux, le braquage simple de Fleeca , que tu peux répéter autant de fois que tu le souhaites, est particulièrement adapté. Le raid se compose de deux missions de préparation et de la finale. Dans le niveau de difficulté normal, tu peux gagner 115 000 dollars GTA .

Essaye les différentes rondes et découvre celles qui te conviennent le mieux. Si tu as de bons joueurs à tes côtés, tu peux gagner jusqu'à 1,25 million de dollars GTA (Pacific Standard Job).

Devenir riche avec le club de moto

Avec la mise à jour Bikers, Rockstar Games te donne la possibilité de créer ton propre club de moto . Ici, tu peux t'associer avec d'autres joueurs et gagner beaucoup d'argent si tu t'y prends bien.

Mais pour devenir chef, tu dois d'abord mettre la main à la poche . Le clubhouse, à partir duquel tu peux développer ton activité, coûte jusqu'à 500 000 dollars GTA . Il y a aussi d'autres bâtiments qui te permettront de gagner de l'argent.

Une fois que tu as investi ton argent, tu peux t'approvisionner et faire transformer tes produits pour les vendre ensuite aux clients. Plus tu produis, plus le prix de vente est élevé. Une fois ton produit terminé, tu dois accomplir une mission pour pouvoir le vendre. Ce n'est qu'alors que tu pourras gagner beaucoup d'argent.

Gagner de l'argent avec le club de moto demande donc beaucoup d'efforts . Mais l'effort en vaut la peine. Ton laboratoire de cocaïne, par exemple, est rempli en six heures. Si tu apportes la marchandise produite au client, tu recevras 300 000 dollars GTA . En fonction des bâtiments que tu as achetés, ton entreprise génère théoriquement des bénéfices au bout de 18 heures . Cependant, tu devrais investir une partie de l'argent que tu as gagné dans du personnel de sécurité, de l'équipement et de meilleurs employés afin de maximiser les bénéfices.

GTA Online - En tant que PDG, tu baignes dans l'argent

Depuis la mise à jour "Further Adventures in Finance and Felony", tu peux aussi devenir PDG dans GTA Online et diriger le marché financier de Los Santos en tant que chef d'entreprise. L'effort et l'investissement nécessaires sont encore plus importants que pour le club de moto, mais à la fin, le bénéfice est énorme !

Pour devenir PDG, tu navigues avec ton smartphone sur le site de Dynasty8 Executive Realty pour y acheter un immeuble de bureaux pour ton entreprise. Ceux-ci coûtent entre 1 million et 4 millions de dollars GTA . Les autres options de personnalisation coûtent au moins 100 000 dollars chacune.

Ton premier investissement devrait être un entrepôt : depuis ton bureau, tu peux commander des caisses que tu dois ensuite collecter et stocker pour les vendre ensuite de manière rentable . Il est préférable de continuer à le faire jusqu'à ce que ton entrepôt soit plein à craquer. Pour livrer les marchandises, il suffit de transporter les bateaux ou les véhicules qui apparaissent jusqu'au point de destination.

Pour remplir un grand entrepôt, il faut compter quelques heures de jeu. Mais le jeu en vaut la chandelle : à la fin, tu peux gagner plus de deux millions de dollars ! Cependant, il est préférable de s'attaquer à la livraison avec d'autres joueurs qui te protégeront pendant les activités.

Accomplir les missions du bunker en tant que PDG

Avec le bunker de GTA Online, tu peux gagner beaucoup d'argent. © Rockstar Games

Les missions du bunker en tant que PDG fonctionnent de la même manière que le trafic de drogue en tant que club de moto. Ici, tu dois d'abord obtenir les produits correspondants jusqu'à ce que ton personnel puisse les fabriquer. Les produits peuvent être achetés ou volés , et le vol maximise bien sûr ton profit.

Mais avant de pouvoir te mettre au travail, tu dois d'abord acheter un bunker, qui coûte entre 1,165 millions de dollars et 2,375 millions de dollars GTA . Le reste du travail de production est effectué par ton personnel. Une fois que les employés ont suffisamment travaillé, tu commences la mission de vente.

Là aussi, il faut faire attention car d'autres joueurs peuvent t' attaquer à tout moment et détruire tes marchandises . Veille donc à prendre plusieurs joueurs pour t'aider. Si tu réussis la livraison, tu recevras près d'un million de dollars .

Commerce de véhicules et missions de hangar en tant que PDG.

Deux autres possibilités pour gagner rapidement de l'argent en tant que PDG sont le commerce de véhicules et les missions de hangar . Pour faire du commerce de véhicules, tu as besoin d'un entrepôt ou d'un garage. Lorsque tu commences les missions, tu dois collecter trois véhicules de différentes valeurs . Lors de l'achat, fais attention à ne pas trop les endommager - plus ils sont en bon état, plus leur valeur est élevée.

Tu peux ensuite les améliorer à ta guise dans le garage et tu dois les conduire toi-même chez l'acheteur. Ici aussi, les autres joueurs risquent de t ' attaquer , alors fais attention. Les véhicules haut de gamme rapportent 100 000 dollars . Si l'on compare le temps nécessaire et les gains possibles, la vente de véhicules haut de gamme est actuellement l'activité la plus lucrative . Même avec des dommages, il est possible de gagner 200 000 dollars GTA par heure .

Astuce : si tu collectionnes les véhicules moins chers, GTA Online ne te proposera plus que des voitures de classe supérieure , afin que tu n'aies pas à stocker plusieurs fois le même véhicule dans ton entrepôt. Tu maximiseras ainsi tes gains.

Pour les missions de hangar , tu as besoin (surprise !) d'un hangar qui coûte au moins 1,2 million de dollars . En contrepartie, des missions d'approvisionnement similaires à celles des caisses t'attendent, sauf que tu les collectes avec des avions ou des hélicoptères. C'est à toi de choisir les marchandises que tu veux collecter pour ton entreprise. Bien sûr, la valeur des marchandises et le niveau de difficulté de la mission de vente qui suit varient.

Les marchandises dangereuses rapportent plus d'argent dans tes caisses, mais tu rencontreras plus de résistance lors de la livraison. N'oublie pas que tu recevras un bonus si tu collectes plus de biens du même type.

Conclusion : devenir riche dans GTA Online

Grâce aux ruses et en tant que PDG, tu peux rapidement gagner de l'argent © Rockstar Games

Devenir riche dans GTA Online n'est pas si difficile que ça. Ce sont surtout tes préférences personnelles et le temps que tu y consacres qui jouent un rôle important. Certaines activités ne semblent pas aussi rentables que d'autres emplois, mais elles ne présentent pas de risques trop élevés.

En tant que PDG ou chef d'un club de moto , tu peux gagner beaucoup d'argent, mais cela implique aussi beaucoup de temps et de risques . De plus, au début, tu devras dépenser beaucoup d'argent. Les rondes et le commerce de véhicules en tant que PDG s'avèrent être une source de revenus rapide et sûre.

