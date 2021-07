Le guide ultime du circuit du Hungaroring

La trêve estivale approche à grands pas. Mais avant que les pilotes ne partent en vacances pour un mois, ils ont rendez-vous le 1er août au Grand Prix de Hongrie ce week-end, sur le circuit du Hungaroring . Présent au calendrier depuis 35 ans maintenant, le Hungaroring est un circuit très exigeant et qui est loin de laisser indifférent les pilotes. Voici pourquoi.

Monaco sans murs ou le tourniquet

Situé à 20 kilomètres au nord de Bucarest, le Hungaroring est surnommé le « tourniquet ». Pourquoi ? Tout simplement parce que sa boucle de 4,381 kilomètres n’est qu’un enchaînement de virages incessants. Le tracé ne contient qu’une seule véritable ligne droite, celle des stands, ce qui rend les manoeuvres de dépassement particulièrement difficiles pour les pilotes. Pour cette raison, le tracé possède l'autre sobriquet de « Monaco sans murs ».

Hungaroring © Getty Images/Red Bull Content Pool

En plus de ces spécificités, le tracé a la particularité d’être particulièrement lent, bosselé et très étroit. Il ne mesure au maximum que 15 mètres de large dans la ligne droite des stands (contre 20 mètres en moyenne sur les autres circuits) et ne dépasse jamais les 10 mètres dans les autres secteurs.

Pour ajouter une difficulté supplémentaire, la piste est généralement très poussiéreuse car très peu utilisée le reste du temps. Les monoplaces doivent donc être réglées en conséquence pour conserver le maximum d’adhérence.

Verstappen en Hongrie © Getty Images/Red Bull Content Pool

C’est l’un des circuits les plus exigeants du calendrier. Lewis Hamilton

« C’est un circuit si lent et tortueux qu’il y a deux choses extrêmement importantes pour réaliser des tours rapides : une bonne entrée dans le virage et une bonne traction », résume finalement parfaitement Kimi Raïkkönen. « Si vous réunissez ça, vous avez une voiture compétitive là-bas. C’est un de ces circuits où il est très difficile de dépasser. Évidemment, il faut être devant en qualifications et on veut aussi, dans l’idéal, éviter la partie sale de la piste. »

AlphaTauri en terre magyar © Getty Images/Red Bull Content Pool

« C’est l’un des circuits les plus exigeants du calendrier car il occupe le pilote sur le tour complet », explique de son côté Lewis Hamilton, huit fois vainqueur du Grand Prix de Hongrie . « C’est comme un circuit de karting : il y a beaucoup de passages sinueux et de virages, et le seul endroit où se relaxer est la ligne droite des stands, par ailleurs assez courte. Le tracé est aussi peu adhérent, ce qui rend les dépassements aventureux. C’est un circuit qui récompense la régularité et la précision : attaquer trop fort se traduit par une perte de temps. »

Un tracé qui a fait l'histoire

Si les Grands Prix qui s’y déroulent ne sont pas réputés pour être les plus spectaculaires, le Hungaroring a pourtant été le théâtre de quelques courses marquantes en F1 , à commencer par la toute première.

Ce 10 août 1986 s'est, en effet, déroulé la première course au-delà du "Rideau de fer" qui séparait la zone d'influence soviétique à l'Est et les pays de l'Ouest. Un événement historique pour la discipline et pour le sport en général.

Les fans hongrois au rendez-vous © Getty Images/Red Bull Content Pool

Le tracé de l' Hungaroring a également été le lieu d'un grand nombre de premières pour les pilotes. Damon Hill y remporte sa première victoire en 1993, Fernando Alonso en 2003, Jenson Button en 2006 ou encore Heikki Kovalainen en 2008. En 2019, Max Verstappen y obtient sa première pole position au volant d'une Red Bull Racing . La première pour un pilote néerlandais. En 2020, Lewis Hamilton y égale le record de Michael Schumacher de huit victoires dans le même Grand Prix.

Le dépassera-t-il cette année pour reprendre la première place du classement général devant Max Verstappen ? Rendez-vous le 1er août 2021 pour le découvrir.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !