Le guide ultime du circuit de Silverstone

Conçu en 1943, le circuit de Silverstone n'a, alors, rien à voir avec le celui que l'on connaît aujourd'hui. Et pour cause. À l'origine, le site n'était, ni plus ni moins, qu'une base aérienne de la Royal Air Force, bâtie pendant la Seconde Guerre Mondiale. À la fin du conflit, la base aérienne perd de son utilité et devient, en 1948, un circuit de courses automobiles organisées par le Royal Automobile Club, en accord avec l'armée britannique.

En octobre de cette même année, la première course s'y déroule. L'événement attire près de 100 000 spectateurs. Immédiatement, le tracé est considéré comme le meilleur circuit de sports mécaniques de toute la Grande-Bretagne. Si bien que le 13 mai 1950, c'est ce circuit, remanié l'année précédente, qui est choisi pour la course inaugurale du nouveau

a considérablement évolué. La première modification majeure date de 1975 et concerne le virage de Woodcote, qui est alors transformé en chicane. Pourquoi ? Car en 1973, c'est ici qu'a lieu l'un des plus grands carambolages de l'histoire de la Formule 1, provoqué par la perte de contrôle de la McLaren de Jody Scheckter. La configuration du circuit n'est pas altérée, et il reste l'un des plus rapides du calendrier avec

Le tracé subit ensuite quelques modifications mineures mais c'est en 1991 que sa physionomie est profondément remodelée. C'est, en effet, cette année qu'est conçu le célèbre enchaînement de virages rapides Maggots, Becketts, Chapel, pris entre 235 et 310 km/h, aujourd'hui considéré comme l'un des passages les plus sélectifs du championnat.

En 2010, le circuit est à nouveau modifié sur certains virages, puis en 2011, la ligne des stands est déplacée au sud du tracé, suite à la construction du nouveau bâtiment des stands. Dix ans plus tard, la configuration est toujours la même, au plus grand plaisir des pilotes.

. "J’adore le deuxième secteur, avec les virages rapides. C’est très agréable et c’est probablement le meilleur enchaînement. On sent que la voiture est à sa limite, c’est une sensation fantastique."

"Rien n'est similaire à Silverstone", estime de son côté le pilote britannique Lewis Hamilton. "Chaque année, c’est le moment fort de ma saison, le soutien que je reçois est dingue. Chaque année ça augmente, et je peux interagir différemment avec les fans. C’est un tel privilège de bien rouler et de remporter un Grand Prix à domicile."

