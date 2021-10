Pourquoi le VTT descente va être votre nouveau sport préféré

Une compèt de VTT descente ou DH (Downhill) est assez simple à comprendre, puisque les participants doivent simplement descendre, un par un et de haut de bas, une piste spécifique qui démarre en altitude. Celui qui arrive avec le meilleur temps remporte la compétition. Tout simplement. Sauf que dans les faits, ce n'est évidemment pas si facile.

01 La DH : une folie sur deux roues

Entre racines, trous, pierres et autres virages à négocier à des allures folles (jusqu'à 70 km/h) les riders doivent prendre tous les risques pour espérer faire un chrono (et arriver en un seul morceau au pied d'une piste si raide qu'elle est quasi-impossible à gravir à pieds). Bref, autant vous dire qu'on ne s'ennuie pas. Ni vous, ni eux.

Chaque seconde compte. © Bartek Woliński

La Coupe du monde de VTT Mercedes-Benz UCI est la série de courses la plus populaire de la discipline, et ses manches sont disputées aux quatre coins du monde. Les riders doivent donc s'acclimater à des biomes différents, de l'Écosse et ses sols humides et boueux aux terres arides et poussiéreuses typiques de l'Australie.

02 Puis-je rouler sur une piste de VTT descente ?

Si vous avez un VTT de qualité, vous pouvez essayer, oui. Mais, si vous comptez prendre la piste avec un vélo de ville, n'y pensez même pas. Vous ne tiendrez que quelques mètres et vous dévalerez la pente jusqu'à ce qu'un arbre vous arrête. Et croyez-nous : il ne le fera pas en douceur.

Les vélos de DH sont spécialement conçus pour ce type de courses. Ils sont dotés de freins puissants et de suspensions similaires à celles de la plupart des voitures et des motos afin de tenir la route sur des terrains ultra-accidentés. Par ailleurs, ils sont également équipés de cadres en carbone, qui offrent un mélange parfait de rigidité et de résistance, tout en restant très légers. Bref, ce sont des Formule 1 avec des guidons.

Rachel Atherton à Fort William © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Et comme en Formule 1, deux choses sont cruciales pour les riders : la lutte contre le chrono et la sécurité. Les athlètes portent donc un casque intégral, des lunettes (because les projections de boue et autres cailloux assassins), des genouillères ou encore des gants. Mais les chutes sont parfois inévitables, et les blessures aussi.

La sécurité des athlètes lors des courses est toujours primordiale. © Boris Beyer/Red Bull Content Pool

03 Pourquoi les spectateurs en raffolent-ils ?

Le DH offre tout ce que vous pouvez désirer en matière de sensations fortes, notamment parce qu'elle est imprévisible. Entre accidents, défaillances mécaniques et autres caprices météo, tout peut arriver, et n'importe qui peut gagner.

La foule se masse à Fort William © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

De plus, sachez que vous n'avez même pas besoin de quitter votre salon pour regarder les exploits des meilleurs riders de la planète. Chaque manche est diffusée en direct sur Red Bull TV, afin que vous puissiez vivre l'expérience en temps réel, via des caméras qui suivent presque chaque section du circuit pour que vous ne manquiez pas un seul moment de l'action.

Les fans se ruent sur Loïc Bruni à l'arrivée © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

04

La reconnaissance

Pendant que les mécaniciens préparent les bikes, les athlètes sont autorisés à se promener sur la piste à pied pour identifier ses dangers, mais aussi les meilleures lignes à tenter en course. Et ce même s'ils doivent également garder à l'esprit que la piste changera fortement au cours du week-end, en raison de la météo et du trafic.

Vérifier sa trajectoire pendant la track walk. © Hanna Jonsson

Si les vélos vont bien entendu plus vite en ligne droite, les riders ne cherchent pas nécessairement à tenter la trajectoire la plus directe. Prendre l'intérieur d'un virage peut réduire la distance à parcourir, mais peut aussi faire perdre au pilote une vitesse précieuse. Le défi consiste à trouver un équilibre entre les deux. Oui, là aussi, ça ressemble à la F1.

Les essais

Lors de cette séance d'essais, les riders peuvent établir des temps, grâce à un boîtier de chronométrage. Un test qui ne rapporte pas de points, mais sert à prendre ses marques sur la piste et bosser ses trajectoires.

Certains athlètes prennent l'entraînement chronométré très au sérieux © Bartek Woliński

Qualifications et seeding

La veille de la course, les riders prennent part aux qualifications et s'élancent alors sur la piste en fonction de leur classement en Coupe du Monde. Le temps qu'ils font détermine ensuite l'ordre dans lequel ils prennent le départ. L'avantage de partir dernier ? Vous savez quel temps vous devez battre. Mais l'idée reste quand même de partir tôt, tant que la piste est encore en bon état (ou pas, tout dépend là aussi de la météo).

La course

Le Jour J, les pilotes font généralement du turbo-trainer le matin pour se réveiller les jambes et se préparer au grand départ. Puis, les runs s'enchaînent, et le rider le plus rapide s'assoit sur le siège du leader pendant que, un par un, ses rivaux tentent de le détrôner. Et autant dire que la pression ne retombe pas au fil des runs, les courses étant souvent très serrées.

L'attente... © Nathan Hughes

Chaque point compte

À part un beau trophée et quelques fleurs, que gagne-t-on en remportant une étape de Coupe du Monde UCI ? Eh bien un peu de cash, mais aussi et surtout des points. Ceux qui permettent de bien se positionner au classement général pour espérer décrocher le titre global. Mais encore faut-il performer à chaque course, ou presque.

Les points au classement

1er = 200 2ième = 160 3ième = 140 4ième = 125 5ième = 110

Ah, et notez un truc important : le vainqueur du général de la Coupe du Monde n'est pas le Champion du Monde. Le maillot arc-en-ciel est en effet attribué à celui (et celle) qui remporte une course unique disputée en marge de la CDM, lors de laquelle il ou elle court sous les couleurs de son pays, et pas d'un team privé.