Tout ce qu’il faut savoir sur le padel

L’objectif est d’envoyer la balle dans le terrain de l’adversaire en un seul coup et en la faisant passer au-dessus du filet. De plus, il est possible de faire rebondir la balle sur les murs. La balle ne peut rebondir sur le terrain d’une équipe qu’une seule fois.

