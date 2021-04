Le guide des étapes de la Coupe du monde de VTT 2021

Nové Mesto est l'un des meilleurs spots de la planète pour les courses de VTT cross-country. La piste, située entre les villes tchèques de Prague et de Brno, présente une série de courtes montées et de rapides descentes qui en font un vrai lieu de prédilection pour les riders.

