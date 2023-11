Comment réussir le ollie sur le wakeboard : guide étape par étape

Tu n'oublieras jamais ton premier ollie sur un wakeboard ! Après tout, le ollie est l'un des mouvements les plus cools et les plus importants du wakeboard et surtout, il constitue la base de nombreux autres tricks --

. Les étapes du ollie sur le wakeboard sont donc très similaires à celles du ollie sur le skateboard: pop, saut, atterrissage. La principale différence ? Tu es relié à un bateau par une corde et tu glisses sur l'eau, et c'est justement ce qui entraîne de nombreuses différences. Mais tout comme le ollie sur la terre ferme, le ollie en wakeboard est un peu le truc de base avant d'apprendre des mouvements plus excitants et plus compliqués.

Pour la première étape, place-toi sur ton wakeboard parallèlement à l'intérieur de la vague. Roule dans ta position normale, le dos droit et les genoux pliés. Garde tes épaules parallèles à tes genoux pendant le ollie. Tu tiens la corde à peu près à hauteur de hanches, soit avec les deux mains, soit uniquement avec ta main dominante. Pour une meilleure stabilité, il peut être utile de tendre un bras. Pour le choix de la position des mains, cela dépend uniquement de ce qui te semble le mieux et le plus sûr.

Dans la technique du pop et du jump en wakeboard, tu transfères ton poids sur le pied arrière tout en tirant le pied avant vers le nose de la planche. Pour un snap puissant, tu pousses avec le pied arrière dès que tu sens une petite résistance de l'eau au niveau du tail. L'objectif est de maintenir la planche parallèle dans les airs à la plus grande hauteur possible.

Lorsque ta planche redescend vers l'eau, garde tes genoux pliés pour absorber l'impact à l'atterrissage. Pour ce faire, tu dois contracter le centre de ton corps afin d'être parfaitement aligné lorsque la gravité tire ta planche et toi-même vers le bas. Essaie de regarder vers l'avant et non vers le bas.

