Guilty Gear Strive : ce que vous devez savoir pour monter de niveau

Après des mois d’attente, un petit report pour peaufiner le tout, de multiples bêtas, et bien sûr notre showcase du jeu lors du Red Bull Kumite London, tous les joueurs de baston ont désormais enfin accès à Guilty Gear Strive . Si les choix de game design faits par Arc System Works ont provoqué quelques levés de sourcils chez les anciens, il ne fait aucun doute que Guilty Gear s’apprête à accueillir toute une nouvelle génération de joueurs, qui ne connaissait pas jusque là la licence hardcore du développeur japonais. Et ces derniers vont avoir besoin de toute l’aide possible pour bien maîtriser les systèmes du jeu et gravir chaque étage du mode en ligne. Ne vous inquiétez pas : on est là pour vous aider.

Un mode varié et bien fourni, indispensable aux débutants

Mode mission

Évidemment, la première chose que vous devriez faire si vous venez d’arriver sur un Guilty Gear, c’est de passer par le mode mission. Le tutoriel est assez basique, mais le mode Mission va beaucoup plus loin. Réparti dans plusieurs cartes qui rappellent un peu les zones de nombreux jeux mobiles, il vous permettra de vous familiariser immédiatement avec différentes notions importantes du jeu, qu’il s’agisse de l’attaque ou de la défense. Et Guilty Gear Strive étant un jeu particulièrement nerveux, mieux vaudra maîtriser a minima tous les aspects défensifs avant d’essayer d’aller en ligne. Exemple simple, mais efficace : saviez-vous que vous pouvez très facilement sortir du coin simplement en allant vers l’avant sur votre recovery ? C’est ce genre de choses que vous apprendrez, et il est très important de le savoir pour survivre en ligne.

Étendre un combo ou faire n'imp gratuitement ? A vous de choisir

Roman Cancel

La mécanique signature de Guilty Gear Strive a toujours été le Roman Cancel , soit la possibilité d’annuler n’importe quel coup dans n’importe quelles conditions… pour peu que vous ayez de la barre, bien sûr. Deux choses importantes à savoir sur cela, ceci étant : si vous n’attaquez pas assez, soit si vous n’arrêtez pas d’aller en arrière, vous recevrez un malus qui déchargera automatiquement votre barre de tension. Et si vous réussissez à casser le mur, c’est l’inverse : votre barre se chargera plus vite. Pour les joueurs débutants, on recommandera donc d’adopter un plan de bataille assez simple : tout faire pour casser le mur, gagner de la tension facilement, et utiliser le Roman Cancel très librement. Car oui, cette fonctionnalité a une particularité très importante : pour les débutants, elle peut tout simplement servir à lancer n’importe quel coup à l’emporte-pièce sans pour autant signer son certificat de décès au passage. Alors n’hésitez pas à l’utiliser librement, jusqu’à ce que vous vous sentiez prêts à creuser les techniques plus avancées comme les mix-up Fast RC.

"Ruée", le raccourci des champions

Facilitez-vous les dash

Un petit détail qui peut avoir toute son importance. Pour beaucoup de joueurs débutants, la plus grande difficulté sur les anime fighters est de réussir à maîtriser les dash aériens. Mais ne vous inquiétez pas, Guilty Gear Strive a pensé à vous. Dans l’interface de personnalisation de votre manette, vous avez accès à une touche de dash ! En l’utilisant, vous serez plus à même de pouvoir jouer des persos comme Millia, qui reposent beaucoup sur des embrouilles devant/derrière et leur mobilité aérienne sans le moindre souci.

Ne faites pas le fou : restez à votre étage désigné

Votre étage est roi

Si vous n’êtes pas encore familier avec le système de classement de Guilty Gear , sachez ceci : vos performances déterminent un étage du mode en ligne auquel vous avez accès, tandis que tous les étages inférieurs seront bloqués. Pour les joueurs les plus hardcore, le dernier étage est en vérité le Paradis, dans lequel vous devez gagner la majorité de vos matchs sans quoi vous perdrez votre accès. Un système assez clair, à ceci près qu’il pourrait vite être tentant pour les nouveaux joueurs de sauter des étapes. Un conseil : ne le faites pas. La possibilité de sauter des étages est surtout faite pour les joueurs confiants, déjà habitués aux jeux de combat, qui n’ont pas envie de devoir affronter des tonnes d’adversaires de bas niveau avant de pouvoir se frotter à ceux de leur niveau. Si vous débutez, suivez simplement l’étage que vous donne le jeu. Même lorsque vous en perdez un. Vous serez beaucoup moins frustré ce faisant.

La petite option qui change tout

N’arrêtez jamais de vous entraîner

Même lorsque vous faites des matchs en ligne, vous pouvez continuer de vous entraîner. En appuyant sur Start, vous avez en effet la possibilité de continuer votre recherche de match tout en lançant le mode entraînement. Dès lors, en bas à droite de votre interface, un petit message vous préviendra lorsque vous aurez trouvé un match : il vous suffit d’appuyer sur Start pour le lancer. Surtout, cette fonctionnalité vous réserve une option extrêmement bien conçue : lorsque vous êtes dans le lobby, vous pouvez lancer ce mode entraînement avec les mêmes conditions que votre match précédent. Ainsi, si un Potemkin vous a posé problème juste avant, vous pouvez directement lancer le mode entraînement face à un Potemkin et recréer les conditions qui ont réussi à vous déstabiliser pour trouver un contre en utilisant votre propre personnage.

Vous ne louperez jamais le moindre détail sur un replay

Mangez des rediffusions

Les replays, c’est bon. Mangez-en. Par défaut, le jeu enregistre une grande partie de vos derniers replays. N’oubliez pas que ceux-ci sont extrêmement importants pour pouvoir progresser. Car oui, parfois, pour apprendre de ses erreurs, il faut les regarder en boucle une vingtaine de fois pour bien s’en imprégner. Outre le fait de réussir à trouver les tendances qui vous font mourir trop rapidement, ces replays vous permettront aussi d’identifier de nouvelles situations à aller travailler dans le mode entraînement. Au-delà de vos performances, il est aussi bon de noter dans un coin de vos têtes les joueurs que vous croisez en ligne qui jouent votre personnage fétiche mieux que vous (Toast3y, j’ai encore mal d’hier soir). Ne reste plus qu’à revoir le replay et voler leurs phases, enfin plutôt, emprunter. Et si vous ne croisez pas de joueurs de la sorte, il ne reste plus qu’à utiliser la fonction de recherche pour pouvoir trouver l’inspiration. Ou même aller dans le classement chercher le meilleur joueur de votre personnage pour trouver ses rediffusions. Vous pouvez même vous abonner aux chaînes des joueurs dont vous voulez vous inspirer, pour y revenir en cas de coup dur.

Si vous ne vous empressez pas d’aller directement à l’affront et prenez le temps de bien maîtriser tous ces petits aspects du jeu, croyez-moi que vous évoluerez bien plus vite sur Guilty Gear Strive . Et avec le temps, peut-être ferez-vous partie de ces doseurs qui croisent et réussissent à vaincre les grands noms de la scène en ligne… En attendant de faire vos preuves dans un tournoi offline, bien évidemment !

