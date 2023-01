83e week-end du Hahnenkamm : La Streif est prête !

Que le show commence à Kitzbühel ! Le 83e week-end du Hahnenkamm est là et la Streif, parfaitement préparée, se présente sous son aspect glacial. Pour gagner ici, il faut être au top de sa forme le jour J, afin de pouvoir être fêté en vainqueur après la course sur la piste de descente la plus difficile du monde.

Qui remportera le chamois vainqueur, qui sera le descendeur le plus intrépide et le plus rapide, qui pourra semer ses adversaires entre les piquets de slalom de la pente du Ganslern ? Nous aurons toutes les réponses à ces questions d'ici dimanche.

