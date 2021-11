Halo Infinite : nos conseils pour débuter sur le multijoueur

Nous sommes aujourd’hui habitués à jouer à des FPS sur consoles en ligne. Mais le Saint Patron qui a réussi à transformer ce genre d’expérience multijoueur auparavant exclusivement réservée aux joueurs PC vers le format console avec brio est Halo. Ce n’est pas pour rien si l’histoire de l’esport est riche de contes autour de la création de Bungie, reprise désormais par 343 Industries. Avec Halo Infinite , le développeur a choisi de rendre son multi free-to-play, et ce dernier est d’ores et déjà disponible avant même la sortie d’Halo Infinite. Que vous souhaitiez retrouver les sensations d’antan ou découvrir un morceau d’histoire, nous sommes ici pour vous aider à grimper jusqu’au sommet.

Il s’agit d’avoir du swag © 343 Industries

Personnalisez votre Spartan

Posons déjà les bases. Ce nouveau mode multijoueur est fait pour durer, ce qui veut dire que vous pourrez à force de bataille créer votre propre légende sur les serveurs de Halo Infinite. Et puisque le mode multi est free-to-play, de nombreux joueurs pourront y accéder. Alors… Personnalisez votre Spartan à fond ! Sur ce nouvel épisode, il vous est possible de récupérer des armures différentes (comme celle inspirée des samouraïs, du plus bel effet), des stickers à disposer sur vos armures, et même des skins différents pour chacune de vos armes. La voix, la couleur, et même la taille de vos fesses… Vous avez un large champ de possibilités pour faire de votre Spartan un avatar unique qui répandra la mort sur son passage. Commencez petit, et à force de débloquer des éléments à grands coups d’XP et de Battle Pass, vous pourrez bien vite vous faire plaisir sur la personnalisation.

Commencez par l’entraînement

Si vous n’avez joué à un mode multijoueur sur Halo , ce qui sera très certainement le cas de la majorité des joueurs sur cet épisode… Commencez par lancer l’entraînement avec des bots. Halo est en effet une licence particulière, et vos longues heures sur Call of Duty , Fortnite et consorts pourraient ne pas vous être si utiles que cela de but en blanc. Qu’il s’agisse des nombreuses armes du jeu ou des déplacements disponibles pour vous, mieux vaut vous amuser dans ce mode bac à sable avant d’aller tenter des choses contre de véritables adversaires. Ce sera aussi un excellent moyen de vous familiariser avec les différentes cartes de jeu, dont il est absolument indispensable que vous reteniez les spécificités. Pour gagner sur Halo, il vous faudra souvent prendre vos ennemis à revers et les surprendre en vous cachant dans quelques recoins. Sans compter savoir où sont les armes les plus intéressantes à récupérer. Alors faites le cartographe un temps avant d’y aller.

DMs ouverts droit devant © 343 Industries

Bougez souvent, et bougez bien

Halo est non seulement un jeu nerveux, mais aussi un jeu de nerveux. Il va vous falloir appuyer sur les boutons comme jamais vous n’avez appuyé sur les boutons ! Plus sérieusement, c’est surtout dans votre capacité à vous déplacer que vous saurez tirer votre épingle du jeu. La base même de cela est le fait de sauter : il existe des bons et des mauvais moments pour sauter. D’un côté, vous pouvez troubler la visée d’un adversaire proche en sautant efficacement. De l’autre, vous vous rendez plus visible d’un adversaire éloigné en jouant au lapin. Faites donc bien attention à votre situation sur la map.

Halo Infinite ajoute également quelques éléments supplémentaires, dont la possibilité de faire une glisse en appuyant sur la touche Accroupi pendant que vous courrez. Cette glissade peut être utilisée de la même manière qu’un Call of Duty : vous pouvez slide cancel et G-slide pour vous déplacer plus rapidement et surprendre vos adversaires. Apprenez à bien maîtriser cette habilité, et vous sortirez souvent vainqueur de vos affrontements. Il y a aussi le grappin, qui vous permettra d’optimiser vos déplacements en lootant à l’aise ou en cherchant le corps à corps en un instant. Bref : bougez bien, et tout ira bien.

Utilisez le radar

Le radar dans le coin gauche de votre écran est votre plus grand ami. C’est lui qui vous permettra de repérer où sont vos ennemis et d’avancer efficacement. Il vous est également possible de tagger des points importants sur la carte pour ensuite les repérer facilement sur votre radar. Les petits points rouges sont vos ennemis à pied, les gros points rouges les ennemis en véhicule…

C’est aussi votre plus grand ennemi. Alors n’oubliez pas de jouer avec le fait que vos adversaires seront focalisés sur leurs radars. Rester accroupi en avançant vous rend invisible au radar, à titre d’exemple. Et si vous courez avec le drapeau durant un Capture the Flag, vous apparaitrez sur le radar. Faites bien attention à cela.

Chéri, ça va couper © 343 Industries

Choisissez bien vos armes

Les armes de Halo ont des types différents, qui vont influencer le genre de dégâts qu’elles feront. Les armes cinétiques par exemple (celles qui ont la tronche d’armes classiques, tout bêtement) font peu de dégâts aux armures, mais beaucoup aux joueurs. Les armes plasma font totalement l’inverse. Les armes à lumière solide font autant de dégâts aux armures qu’à la vie, et ont la possibilité de rebondir sur les murs. Enfin, de nouvelles armes “shock” font beaucoup moins de mal aux boucliers et à la vie des fantassins, mais sont capables de désactiver intégralement les véhicules pour une courte durée. Si vous vous faites rétamer en multi sur vos premières parties, il y a de grandes chances que ce soit parce que vous amenez une arme cinétique face à quelqu’un blindé d’armure. Alors familiarisez-vous bien avec les armes pour répondre correctement à toutes les situations.

