Portrait de Jules "Hantera" Bourgeois, support de la Karmine Corp

à sa saison 4, en 2014, et c’est là que tout commence, de la montée du ladder aux premiers tournois en LAN avec des équipes créées sur le tas. Il rêve de grandeur, et il faut attendre 2019 pour le voir arriver dans un circuit officiel avec la création de la ligue française de LoL (LFL) en 2019.

et atteint le rang de Grand Master sur le ladder en quelques mois. Son style de jeu est déjà bien affirmé : il a une affinité marquée pour les champions tanky à engage comme Thresh, Nautilus ou Leona. Rester dans la backlane, ce n’est pas pour lui. Malgré des résultats mitigés, Solary fait partie des équipes qui sont suivies de plus près par les fans : il se familiarise très vite avec la pression des matchs et des attentes du public, et il restera dans l’équipe jusqu’à fin 2020.

Ce dernier ne se laisse pas abattre pour autant : à défaut de jouer sur scène, il multiplie les parties en solo queue et grimpe le ladder, jusqu’à atteindre le Top 1 du serveur EUW avec 55% de victoires sur plus de 600 parties. Un exploit que peu de joueurs peuvent se targuer d’avoir réussi.

La détermination de Hantera paie en Summer Split : il quitte son poste peu concluant chez Vitality pour rejoindre l’UCAM Esports Club en Espagne et remplace le support de l’équipe, Plasma. Arrivé en milieu de Split dans une équipe étrangère, il doit vite remettre le pied à l’étrier et joue 10 matchs au Summer Split de la LVP, la ligue nationale espagnole.

Mais c’est en fin de saison qu’il se révèle complètement : Hantera entre en piste pour les playoffs après une période difficile d’adaptation et l’équipe termine en deuxième position, battue 1 à 3 par Vodafone Giants en finale (où 113 officie alors comme jungler, avant de rejoindre la KC). Le support continue à monter en puissance, et c’est sous son meilleur jour qu’il se montre sur la scène européenne dans le tournoi des European Masters Summers.

. UCAM prend la deuxième place de son groupe et avance en playoffs, C’est alors qu’elle tombe contre la Karmine Corp en quarts de finale : c’est la première équipe d’une longue série à être éliminée par la KC, 0 à 3. Malgré cette défaite marquée, pour Hantera, cela marque un véritable tournant dans sa carrière. En interview, il reviendra plusieurs fois sur ce match en expliquant avoir été au meilleur de sa forme et que cela aurait joué pour se faire remarquer à la fois par la Karmine et les autres équipes lui ayant fait une offre après la saison.

C’est un grand écart pour Hantera : il va poursuivre la compétition avec l’un des plus grands noms de la scène, qui a amassé des titres européens et internationaux sur près de 10 ans. Aux attentes du nom Karmine s’ajoutent alors à celles du nom Rekkles. Un cadeau qui pourrait être empoisonné en fonction des performances du joueur : son début de saison s’annonce extrêmement intense. Mais après son remplacement éclair chez UCAM et son passage chez Solary, il n’est pas à son premier essai.

