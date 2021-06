Red Bull The Edge – « Le mont Cervin est un sommet complet »

Le freeskieur Jérémie Heitz (31) et le guide de montagne Sam Anthamatten (35) ont gravi le mont Cervin en juillet 2020. Une équipe de tournage a filmé les deux amis et en a tiré une expérience de réalité virtuelle.

À partir du 23 juin, nous pourrons voir le résultat du projet «Red Bull The Edge» au Musée Suisse des Transports à Lucerne. Ou, plus exactement, nous pouvons le vivre. Équipé d'un baudrier et de lunettes de réalité virtuelle, chacun pourra en effet grimper sur le mont autrefois considéré comme indomptable.

Jérémie Heitz © Jonathan Griffith / Red Bull Content Pool Si quelqu'un devait sculpter une montagne, elle ressemblerait sûrement au Cervin. Jérémie Heitz

Jérémie et Sam, vous venez tous deux du Valais où se trouve cette montagne exceptionnelle. Qu’est-ce qui rend le Cervin si fascinant ?

Jérémie : Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais je me souviens encore très bien de la première fois où j'ai été à Zermatt et où je me suis dit : quelle belle montagne ! Aujourd'hui, je peux en voir les détails : la façon dont la neige s'amoncelle sur la roche, ou ces reliefs esthétiques qui forment des motifs parfaits. Si quelqu'un devait sculpter une montagne, elle ressemblerait sûrement au Cervin. Mais il ne faut pas que je me montre trop positif, sinon Sam va vouloir repartir. D'ailleurs, nous nous sommes récemment rendus au Pakistan pour un projet de film, et il y avait une photo du Cervin dans la chambre de l'hôtel ! Sam était très fier de sa montagne.

Une vue impressionnante : un panorama s'ouvre depuis le Cervin © Jonathan Griffith / Red Bull Content Pool

Sam : Je viens de Zermatt, et pour nous, le Cervin est encore plus spécial. Il est synonyme de tourisme, et nous vivons du tourisme. C'est aussi mon cas, puisque je suis guide de montagne. Le Cervin est notre pain quotidien. J'ai voyagé dans le monde entier et j'ai vu beaucoup de montagnes. Mais sa forme a quelque chose d'inimitable. C'est une montagne qui se dresse seule dans le paysage, sans face plate, à la forme pyramidale. Et elle est abrupte sur toutes ses faces.

Quelle place occupe le Cervin dans l'histoire de l'alpinisme ?

Sam : C’est le dernier 4‘000 des Alpes à avoir été gravi. Il occupe donc une place importante dans l'histoire de l'alpinisme. À l'époque, le mont était considéré comme une malédiction par les habitants de Zermatt, qui ne voulaient pas le gravir parce que beaucoup avaient trouvé la mort en essayant. Les habitants de Zermatt disaient donc que la montagne était indomptable.

Vous en avez fait l’ascension ensemble pour Red Bull The Edge afin que nous puissions tous profiter de cette montagne avec la réalité virtuelle. Quel est le panorama au sommet ?

Jérémie : C'était une journée incroyablement belle. Pas un nuage en vue, et nous avions assisté à un incroyable lever de soleil. J'y étais déjà allé plusieurs fois en ski. On ne part alors pas du sommet, mais de bien plus bas. Je n'étais donc jamais allé tout en haut auparavant. Quand nous nous sommes retrouvés au sommet, j'ai vu sous nos pieds les passages de freeride et, tout autour de nous, tous les 4’000 sur lesquels j'avais déjà skié. On a en plus une vue magnifique sur l'Italie. C'était vraiment top d'être au sommet.

Matterhorn in timelapse

Quelles sont les difficultés rencontrées lors d’une ascension ?

Jérémie : Le Cervin est un sommet complet qui fait appel à toutes les techniques d'alpinisme. Il ne se limite pas à une ascension en ski par exemple. On traverse des tronçons enneigés, d’autres passages nécessitent des crampons, sans oublier l’escalade. Bref, on doit sortir le grand jeu ! On a emprunté la voie normale, c’est-à-dire celle qui passe par l'​arête du Hörnli et le refuge de Solvay. On prend parfois des voies plus difficiles d’un point de vue technique en hiver. Dans ce contexte, Sam est courageux de le gravir avec ses hôtes et sa casquette de guide de montagne. Il y a beaucoup de roches instables et certains passages doivent être escaladés. C'est clairement bien plus qu’une simple randonnée en montagne.

Sam Anthamatten © Jonathan Griffith / Red Bull Content Pool J’ai atteint le sommet du Cervin 73 fois, le plus souvent avec des hôtes qui sont moins bons marcheurs que Jérémie. Sam Anthamatten

Sam : C'est cool que tu l’aies remarqué. Ça montre que tu comprends bien la montagne et le métier de guide. Je suis allé au sommet du mont Cervin 73 fois, le plus souvent avec des hôtes qui sont moins bons marcheurs que Jérémie. Ce n'était donc pas un problème avec lui, même si les conditions étaient difficiles. Par chance, la journée était calme, car il était encore tôt dans la saison. Par contre, la neige est toujours bien présente à ce moment de l’année. C'était l’une des difficultés.

Quelles ont été les difficultés rencontrées pendant le tournage de Red Bull The Edge ?

Sam : Le fait de filmer a tout rendu un peu plus compliqué. Normalement, on démarre à 4 heures du matin et on arrive au sommet à 7h30. Mais cette fois, on y était à 9 ou 10 heures. Comme on n'a pas envie de rester en montagne l'après-midi pour ne pas se retrouver dans des chutes de pierres on est redescendu aussitôt après. Ça n’a posé aucune difficulté avec Jérémie.

