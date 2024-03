Comment bien débuter sur Helldivers 2

Une fois le tutoriel passé, vous vous rendrez rapidement compte que les munitions partent comme le papier toilette un jour d’annonce de confinement. Alors n’hésitez pas à utiliser régulièrement votre stratagème de ravitaillement. Il en va de même pour tous les autres, la grande majorité d’entre eux sont utilisables à l’infini, et ils ne peuvent que vous aider, alors autant en abuser. Pourquoi utiliser un pauvre pistolet quand on peut balancer des frappes orbitales au visage des ennemis ?

Une fois le tutoriel passé, vous vous rendrez rapidement compte que les munitions partent comme le papier toilette un jour d’annonce de confinement. Alors n’hésitez pas à utiliser régulièrement votre stratagème de ravitaillement. Il en va de même pour tous les autres, la grande majorité d’entre eux sont utilisables à l’infini, et ils ne peuvent que vous aider, alors autant en abuser. Pourquoi utiliser un pauvre pistolet quand on peut balancer des frappes orbitales au visage des ennemis ?

Une fois le tutoriel passé, vous vous rendrez rapidement compte que les munitions partent comme le papier toilette un jour d’annonce de confinement. Alors n’hésitez pas à utiliser régulièrement votre stratagème de ravitaillement. Il en va de même pour tous les autres, la grande majorité d’entre eux sont utilisables à l’infini, et ils ne peuvent que vous aider, alors autant en abuser. Pourquoi utiliser un pauvre pistolet quand on peut balancer des frappes orbitales au visage des ennemis ?

Puisqu’il est question de stratagèmes, sachez que les améliorations du vaisseau ont un impact non négligeable sur ceux-ci. Qu’il s’agisse de réduire le temps de chargement de votre attirail, de le renforcer ou de carrément le faire débarquer instantanément sur le champ de bataille, il y a de quoi faire (et de toute façon, c’est la seule utilité des échantillons). Avant de vous décider à faire des emplettes, pensez à regarder la liste des stratagèmes qui seront boostés par votre nouveau module, histoire de vérifier que cela colle à votre style de jeu.

Puisqu’il est question de stratagèmes, sachez que les améliorations du vaisseau ont un impact non négligeable sur ceux-ci. Qu’il s’agisse de réduire le temps de chargement de votre attirail, de le renforcer ou de carrément le faire débarquer instantanément sur le champ de bataille, il y a de quoi faire (et de toute façon, c’est la seule utilité des échantillons). Avant de vous décider à faire des emplettes, pensez à regarder la liste des stratagèmes qui seront boostés par votre nouveau module, histoire de vérifier que cela colle à votre style de jeu.

Hormis lors des missions de pure défense, Helldivers 2 vous plonge (dive, plonger… tu l’as ?) sur des maps assez grandes qui sont parfois pétries de points d’intérêts. On peut y trouver des messages, des munitions, des armes, des grenades mais aussi et surtout différents types de ressources qui ont une grande valeur dans le jeu

Hormis lors des missions de pure défense, Helldivers 2 vous plonge (dive, plonger… tu l’as ?) sur des maps assez grandes qui sont parfois pétries de points d’intérêts. On peut y trouver des messages, des munitions, des armes, des grenades mais aussi et surtout différents types de ressources qui ont une grande valeur dans le jeu (échantillons, échantillons rares, super échantillons, Super Crédits) , il est donc très rentable d’explorer. Sachez que si vous trouvez une tour radio, la remettre en état vous rapportera de l’expérience supplémentaire, mais cela indiquera aussi sur votre carte l’emplacement de tous ces endroits. Foncez sur les objectifs secondaires et partez ensuite à la recherche de ladite tour. Si vous voyez des faisceaux lumineux en route, il s’agit de points d’intérêts, alors n’hésitez pas à faire un (petit) détour.

Hormis lors des missions de pure défense, Helldivers 2 vous plonge (dive, plonger… tu l’as ?) sur des maps assez grandes qui sont parfois pétries de points d’intérêts. On peut y trouver des messages, des munitions, des armes, des grenades mais aussi et surtout différents types de ressources qui ont une grande valeur dans le jeu (échantillons, échantillons rares, super échantillons, Super Crédits) , il est donc très rentable d’explorer. Sachez que si vous trouvez une tour radio, la remettre en état vous rapportera de l’expérience supplémentaire, mais cela indiquera aussi sur votre carte l’emplacement de tous ces endroits. Foncez sur les objectifs secondaires et partez ensuite à la recherche de ladite tour. Si vous voyez des faisceaux lumineux en route, il s’agit de points d’intérêts, alors n’hésitez pas à faire un (petit) détour.

Mis à part les objectifs secondaires et les points d’intérêts, des nids d’ennemis sont également disséminés un peu partout. En les nettoyant, vous aurez accès à diverses récompenses (xp, ressources). Mais sachez que, même s’il est toujours plus rentable de terminer une expédition dans sa totalité, à partir d’un certain moment, cela représente un risque certain. Les nids peuvent être de trois tailles différentes, et si vous n’arrivez pas à les détruire rapidement (à l’aide par exemple de l’excellent lance-grenades), vous risquez d’être submergé.

Mis à part les objectifs secondaires et les points d’intérêts, des nids d’ennemis sont également disséminés un peu partout. En les nettoyant, vous aurez accès à diverses récompenses (xp, ressources). Mais sachez que, même s’il est toujours plus rentable de terminer une expédition dans sa totalité, à partir d’un certain moment, cela représente un risque certain. Les nids peuvent être de trois tailles différentes, et si vous n’arrivez pas à les détruire rapidement (à l’aide par exemple de l’excellent lance-grenades), vous risquez d’être submergé. Pesez donc le pour et le contre avant de vous lancer dans une bataille qui pourrait ne jamais prendre fin (ou précipiter la vôtre) .

Mis à part les objectifs secondaires et les points d’intérêts, des nids d’ennemis sont également disséminés un peu partout. En les nettoyant, vous aurez accès à diverses récompenses (xp, ressources). Mais sachez que, même s’il est toujours plus rentable de terminer une expédition dans sa totalité, à partir d’un certain moment, cela représente un risque certain. Les nids peuvent être de trois tailles différentes, et si vous n’arrivez pas à les détruire rapidement (à l’aide par exemple de l’excellent lance-grenades), vous risquez d’être submergé. Pesez donc le pour et le contre avant de vous lancer dans une bataille qui pourrait ne jamais prendre fin (ou précipiter la vôtre) .