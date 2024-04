Helldivers 2 : le grand guide des stratagèmes

Si comme Gotaga , vous avez récemment mis les mains sur Helldivers 2, le dernier bijou de Arrowhead, vous savez que la défense de la Super-Terre requiert certaines compétences qui ne sont pas forcément innées : communication, coordination, adaptation à l’ennemi, à l’environnement … mais avant toute chose, il faut choisir et utiliser au mieux vos stratagèmes .

Le teamplay est primordial sur Helldivers 2 © Arrowhead

01 Les stratagèmes, qu’est ce que c’est ?

Tous les gamers qui ont eu une console dans les années 90 et 2000 connaissent le principe des codes. La plupart du temps, pour les activer, il fallait entrer une suite de touches bien précises comme haut, bas, gauche, gauche, gauche, droite, haut. On obtenait ensuite une vie supplémentaire, une arme dévastatrice etc. Ce système est d’ailleurs encore d’actualité sur certains jeux comme GTA .

Les stratagèmes sont listés en haut à gauche de votre écran © Arrowhead

Les petits malins de chez Arrowhead ont développé un jeu dans lequel il vaut mieux être perpétuellement en mouvement pour survivre, ils ont donc eu la bonne idée de reprendre ce principe. Si vous voulez un coup de pouce sur le champ de bataille, il faut vous arrêter et entrer certaines touches le plus vite possible. Qu’il soit question d’un bouclier, de la résurrection de coéquipiers tombés au combat, de munitions supplémentaires ou du largage d’une bombe de 500 kilos , ils sont tous hyper importants et peuvent changer l’issue d’un combat. Quand 50 insectes géants vous courent après et que vos trois camarades attendent de revenir sur le champ de bataille, il vaut mieux ne pas se rater (et ce quel que soit le type de stratagèmes que vous voulez lancer).

02 Sept catégories de stratagèmes

Comme dit plus haut, les stratagèmes sont divers et variés et peuvent vous octroyer différents avantages . À l'heure actuelle (peut-être que de nouvelles catégories verront le jour dans le futur), on en compte sept (en comptant les stratagèmes « de mission »).

Stratagèmes de mission

Comme leur nom l’indique, ces stratagèmes sont liés aux missions, vous n’avez donc pas de choix à faire. Demande de renforts, bombe, envoi de munitions… ils sont tous très avantageux et illimités, alors n’hésitez pas à les utiliser dès que c’est possible.

Stratagèmes de soutien

Les stratagèmes de soutien vous permettent d’équiper une arme supplémentaire et d’en porter un total de trois (fusil, pistolet et armes de soutien). Cette arme est toujours bien plus puissante que celle que vous portez habituellement , mais son utilisation est limitée (pour la grande majorité d’entre eux). Quel que soit votre choix ( lance-roquettes, canon automatique, lance-missiles, mitrailleuse, fusil de sniper etc), servez-vous en pour venir à bout des ennemis les plus coriaces. Par exemple, le fusil sans recul permet de disposer d’un chargeur en quelques secondes (à condition toutefois d’avoir un coéquipier prêt à recharger votre arme).

Stratagèmes de l’Aigle

L’Aigle, c’est le doux nom donné à l’avion de soutien mis à disposition des Helldivers. Pour l’instant, on dénombre pas moins de sept stratagèmes comme la frappe aérienne, la frappe de napalm, le mitraillage ou encore la bombe de 500 kilos. Elles donnent toutes des avantages considérables sur le champ de bataille, mais après coup, l’Aigle doit retourner au vaisseau pour ravitailler (ce qui prend un certain temps).

Stratagèmes sac à dos

En plus de vos trois armes, vous pouvez stocker du matériel sur votre dos. Assez rapidement, il est possible de débloquer le sac à dos de ravitaillement. On ne peut que vous conseiller de le prendre, surtout si vous jouez en groupe car il est bien plus rentable que le stratagème de ravitaillement. Pour un joueur solo, il vaut mieux privilégier le cerbère. Pour les aficionados du fusil sans recul ou du canon automatique, il faut aussi s’équiper des recharges pour les utiliser sur le long terme . Face aux automatons, il est également fortement recommandé d’avoir un bouclier personnel. À vous de vous adapter en fonction de votre mission et de l’équipement de vos coéquipiers, mais les sac à dos sont tous extrêmement rentables.

Stratagèmes défensifs

« La meilleure défense, c’est l’attaque ». À bien des égards, cet adage est vrai dans Helldivers 2. Mais quand vous attendrez l’extraction ou que vous aurez eu les yeux plus gros que le ventre et que vous serez encerclé par des centaines d’ennemis vous balançant des lasers au visage, vous changerez peut-être d’avis.

En fin de partie, il ne vaut mieux pas tergiverser © Arrowhead

À chaque fin de mission, il faudra tenir un point défini en attendant l’arrivée de votre vaisseau. Dans ces moments-là, il vaut mieux avoir de quoi créer un périmètre défensif relativement étanche pour ne pas être instantanément submergé par des ennemis arrivant de toutes parts. Dispositif de mines, tourelles gatling, tourelles mortier… Toutes les options sont bonnes à prendre (si vous aimez les mines, faîtes quand même attention où vous les positionnez, surtout si vous êtes sur une planète enneigée, elles seront plus difficiles à repérer).

Stratagèmes orbitaux

Pour ceux qui aiment les films de Michael Bay et les explosions monumentales, c’est la section à privilégier. Dès le départ, vous avez accès à la frappe orbitale, n’hésitez pas à en abuser car elle se recharge assez vite . Plus tard, vous pourrez débloquer le laser orbital qui est excessivement pratique pour vous défaire des ennemis les plus volumineux (et dangereux).

Stratagèmes de Méchas

C’est la dernière addition des développeurs. Après une bataille acharnée face aux automatons, les méchas ont été débloqués. Même s’il faut être niveau 25 pour pouvoir les utiliser, le jeu en vaut la chandelle . Une fois bien au chaud dans votre robot personnel, vous devenez une véritable arme de destruction massive équipée d’une mitrailleuse lourde et d’un lance-roquette.

Les meilleurs stratagèmes

Certains stratagèmes sont assez situationnels, d’autres le sont beaucoup moins. Voici donc une petite liste de courses si vous voulez économiser vos points au début de l’aventure :

Frappe orbitale : gratuite et efficace, profitez-en un maximum lors de vos premières missions et économisez jusqu’à débloquer le laser orbital.

Lance-grenades : indispensable pour les joueurs solo, il permet de nettoyer les nids et les usines ennemis en un rien de temps.

Charge antichar : quand vous commencerez à croiser des ennemis résistants, comme le chargeur, vous aurez besoin de ce double lance-roquettes (si vous jouez en groupe, vous pouvez prendre le fusil sans recul).

Fusil électromagnétique : capable de faire d’énormes dégâts, même sur des adversaires à l’armure lourde, ce fusil est un must have si vous avez atteint le niveau 20.

Sentinelle gatling : potentiellement la meilleure solution défensive du jeu, cette mitrailleuse automatique tire à 360 degrés autour d’elle et fait un sacré ménage.

Canon automatique : c’est l’évolution logique après le canon sans recul. Il permet de venir à bout de n’importe quel ennemi blindé du jeu en quelques tirs (et se recharge plus vite).

Laser orbital : une fois le stratagème lancé, un énorme rayon laser traverse le ciel pour venir à bout de l’ennemi le plus résistant des environs, à avoir absolument à disposition à haut niveau.

Exosuit de patriote : bienvenue dans le monde merveilleux des Power Rangers. Sauf que dans Helldivers 2, vous êtes seul aux manettes de ce monstre d’acier prêt à tout exploser. Si vous pouvez débloquer dès maintenant les méchas, foncez.

Sac de ravitaillement : pour ne pas passer votre temps à appeler le stratagème de ravitaillement, ce sac à dos est parfait. Il permet de stocker quatre stocks de munitions complets.

Frappe orbitale fusante : les missions dans lesquelles il faut nettoyer des nids sont parmi les plus dangereuses car on peut vite se retrouver submergé. Grâce à la frappe orbitale fusante, vous pouvez faire un premier nettoyage bien efficace. De plus, elle se recharge assez rapidement.

Jetpack : de prime abord, il peut sembler assez inutile par rapport à ses concurrents, mais le jetpack peut vous permettre de vous mettre hors de portée de la grande majorité des ennemis pour temporiser, rappeler vos alliés et doucement (mais sûrement) nettoyer une zone.

Vous n’avez désormais plus aucune raison de rester sur votre vaisseau à hésiter devant le tableau des stratagèmes. Alors on prend son courage à deux mains et on rejoint Gotaga et tous les autres dans la lutte pour l’instauration de la démocratie dans la galaxie .

