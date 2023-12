Swiss Rap Highlights 2023

Salles de concerts sold out, freestyles entrés dans la légende, performances Colors, placements de prod pour les géants du hip-hop à l’international, tournée de concerts en Colombie…les p’tits suisses n’ont pas démérité en 2023, morceaux choisis.

01 Trois salles, trois ambiances.

Quel est le point commun entre l’Olympia, la Maroquinerie et la Cigale ?

Ces trois salles de concert parisiennes ont vécu un phénomène récurrent lorsque des artistes helvétiques débarquent à Paname : le Sold Out.

« Indication que toutes les places d’un évènement ont été vendues » voilà pour la définition étymologique du terme. Et sur le terrain qu’en est-il ? Après avoir joué dans de nombreuses salles dont la Machine du Moulin Rouge complète deux soirs de suite pour son Chaos Kiss Tour, Makala s’est attaqué à l’Olympia. Disponibles depuis le 5 octobre 2022, les places sont officiellement liquidées le 22 mai 2023, cinq jours avant que Big Boy Mak ne marque l’histoire à tout jamais, premier rappeur suisse à se produire à guichets fermés.

Un second helvète va fouler les planches du mythique spot en mars 2024, Rounhaa . Fer de lance du label Sublime, ce dernier a réalisé une sacrée perf’ en liquidant toutes les places en …72 heures !

Autre figure de la SuperWak Clique, autre hold-up : Mairo . Quelques jours seulement après avoir droppé le futur classique « Omar Chappier », le genevois annonce une date exceptionnelle en septembre à la Maroquinerie. Moins de 24 heures suite à l’ouverture de la billetterie, cette dernière est sold-out le 26 mai. Après la Boule Noire en 2022, c’est donc au tour de la salle du 20ème arrondissement de tomber sous le charme de la frénésie suisse.

On serait presque tenté de renommer le lieu « La Mairoquinerie » tant l’helvète était à l’aise comme si il jouait à domicile lors de son show.

Les 954 places de la Cigale se sont quant à elles volatilisées en à peine quelques minutes…et par deux fois ! Une performance signée Tayron Kwidan’s, lausannois qui a su fédérer une importante fanbase avec ses tubes afro pop. C’est dire si il fallait être vif pour choper les précieux tickets lors de leur récente mise en ligne tant ces derniers se sont épuisés vitesse grand V. De bonne augure pour le double concert de l’artiste aux millions de streams qui aura lieu les 8 et 11 mai 2024.

02 Freestyles légendaires

La maîtrise du freestyle, c’est tout un art. Cette saison encore, les nombreux artistes passés par le Red Bull 60 Seconds Freestyle ont prouvé leur aisance en la matière. Genève, Zurich, Bienne, Lausanne, Berne, Winterthour, Maienfeld, Bâle, Burgdorf, Sion…en tout, une dizaine de villes helvétiques ont été représentées. Concernant la sélection 2024, on connait déjà le nom de deux mc, gagnants du Red Bull 60 Seconds Contest : Antoino et AP VISE. Rendez-vous l’année prochaine !

L’année 2023 a également apporté son lot de masterclass hors frontières. Format devenu culte au fil de sessions freestyle légendaires (S/O Jean Morel pour les travaux), Grünt a vu débarquer Rounhaa au mois de février. Bien entendu, le rappeur n’est pas venu seul, mais en équipe avec Gio, Keffran, Empty7, Maroo ainsi que son homologue de chez Sublime, Luther. L’occasion pour le franco-suisse d’étaler sa technique : « J'veux différents garages, une maison à Marrakech, un appart à Ankara 10 millions de stream c'est cool, ok, mais j'veux la même en carats J'rêve de Louis en Carhartt ».

Il se ramène, bousille la prod pendant une vingtaine de minutes, puis s’en va. C’est à peu de choses près, un bon résumé de la prestation du nyonnais Marcus Mitch lors de son passage chez Le Club House. L’artiste du collectif helvétique Wolfgang a ainsi démontré toute l’étendue de sa verve hip-hop, multipliant rimes caustiques, références pointues et flows acérés sur les instru de Zammigos. Une session de qualité qui laisse espérer davantage de contenu à se mettre sous la dent, le suisse étant relativement discret niveau sorties.

Pour la saison 5 des freestyles de la chaine YouTube Le Règlement, la thématique s’articule autour des célèbres map de jeux-vidéos : Kingdom Hearts, The Legend of Zelda, GTA V, Call of Duty : Black Ops, Super Mario Sunshine, Super Smash Bros Melee, Sonic Aventure 2…chaque mc est incrusté dans un décor spécifique. Avec son freestyle Warehouse, Mairo rend hommage à Tony Hawk’s Pro Skater et plie la prod, mais ça vous le savez déjà.

03 Swiss Colors

Au cours des années précédentes, une poignée d’artistes helvétiques ont pu performer sur la célèbre plateforme d’interprétation musicale Colors. En 2023, deux romands et deux suisses-allemands se sont adonnés à l’exercice. Le bernois Nativ a ouvert le bal début février en interprétant « Foyi Freestyle », titre issu de sa mixtape « MVZ Vol 2.1 ». Un mois plus tard, c’est au tour de la chanteuse lausannoise NNAVY d’user de sa voix résolument soul sur « Come and Get It ».

Quelques temps suite à la sortie de son EP « THIS LAKE IS SUCESSFUL », Varnish la Piscine a foulé les planches du studio berlinois pour un live funky via son morceau « Ceviche ». Enfin, l’artiste saint-galloise Priya Ragu a quant à elle opté pour un medley de deux sons tirés de son premier album, « Black Goose » et « Let me Breathe ». La suisse plus que jamais sur la map.

04 Swiss Connection

La pratique du beatmaking s’étant démocratisée depuis quelques années, il est désormais chose courante qu’un producteur helvétique soit crédité sur un hit international. Début 2023, le londonien Russ Millions sort sa mixtape « One of A Kind ». Parmi les 17 titres, deux sont l’œuvre du valaisan J1 GTB, « Wet » et « 6:30 ». Sorti deux ans plus tôt, ce dernier cumule aujourd’hui plus de 83 millions de streams et a valu au beatmaker de chez Night Shift Records d’être récompensé par une certification platine cet été.

Lors de son portrait paru en juin dernier, Sluzyyy confiait « Concernant les US, en général j’apprends à la der’ si mes prods ont été retenues donc difficile d’annoncer à l’avance ».

Chose faite avec un nouveau banger, « Turn Your Clic Up » de Quavo et Future. Issu du second album solo du rappeur d’Atlanta, le morceau tape les 45 millions de streams à l’heure de l’écriture de ces lignes, et semble bien parti pour offrir une certification de plus au compteur du biennois.

Interviewé par nos soins au printemps 2022, Dson Beats a pu ajouter de prestigieuses collaborations à son catalogue depuis, Nicki Minaj, Quavo et Takeoff lui ayant fait confiance.

Cette année, le neuchâtelois a vu une de ses compositions être présente sur l’album « NAUJOUR » du rappeur américain Toosii, le titre « God Loves Me ». OZ, le boss final du beatmaking suisse (et international, osons le terme) n’a pas démérité en 2023, preuve en est avec une bonne quarantaine de placements pour Rae Sremmurd, Travis Scott, Offset, Busta Rhymes et surtout l’artiste canadien Drake avec qui le zurichois a pris l’habitude de travailler. Une dynamique impressionnante symbolisée par le morceau « First Person Shooter » qui a déjà tout du classique.

05 Ozadya en Colombie

Tandis que la majorité des artistes suisses effectuent leur tournée estivale en Europe, les membres du collectif genevois Ozadya ont eu l’opportunité de partir cinq semaines en Amérique du Sud, et plus précisément en Colombie. Une iniatiative rendue possible grâce au label Ajiak Home Productions, dont l’objectif est de promouvoir la créativité́ musicale et de favoriser les échanges entre artistes de cultures différentes. C’est ainsi que Neya1200, Pekodjinn, Voodoo, Zalvf et Teddinho ont sillonné Medellín, Cali et Bogota pour donner des concerts au sein des villes et participer à des échanges avec des artistes locaux afin de créer des productions musicales inédites. Un nouvel EP en lien avec cette aventure est d’ailleurs prévu prochainement.

Forcément, un tel périple apporte son lot d’anecdotes en tout genre, dont une rencontre improbable avec…Alain Berset, comme l’explique Luca Ciuclea, manager du groupe :

« Lors de notre séjour à Medellín, nous avons été en lien avec le quartier de la Comuna 13. Un lieu au lourd passif de guérilla et d'activité de gangs locaux. Depuis quelques années, le quartier a été pacifié et s’est ouvert au tourisme. Nous avons donc organisé un petit événement ainsi qu'un atelier beatmaking au sein de la Casa Kolacho, une maison culturelle réputée dans la région pour son investissement auprès de la scène hip-hop locale. Quelques jours après notre passage dans ce centre, nous recevons un appel d'un des membres nous expliquant que Alain Berset va venir effectuer une visite officielle, quelques minutes avant que Simon d’Ajiak Home et Pekodjinn ne passent à la télé officielle. Je me suis empressé de récupérer le matériel live et de me rendre à la Casa Kolacho, en espérant pouvoir faire écouter notre musique à la délégation helvétique.

En arrivant là-bas, je vois Pekodjinn, Simon, Alain Berset et ses collègues entrain de partager des Tamales en toute détente. Nous avons donc passé le repas avec eux, en discutant de la scène actuelle, de notre parcours et de notre approche de la musique. On a pu négocier 3 minutes pour que ce Pekodjinn joue une track en live. Cela a été une très belle rencontre, totalement inattendue, à l'autre bout du monde. »