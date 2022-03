La scène hip-hop de Fribourg en 13 artistes

Suite à notre sélection des artistes emblématiques de la scène lausannoise et genevoise , le rap de suisse romande n’a eu de cesse d’accueillir des nouveaux venus au sein de ses rangs. Une ville en particulier s’est très vite muée en vivier hip-hop : Fribourg . Au fil du temps, la cité bordée par la Sarine a vu plusieurs générations d’artistes se côtoyer, avec pour ambition commune de rayonner hors frontières (et accessoirement faire péter le Röstigraben).

Un duo symbolise à lui seul le rap made in Fribourg : La’Krymog’n . Formé par les rappeurs issus du Schoenberg R.Keto et Zaïan , le groupe sort l’album « On passe à l’assaut » en 2008 et s’offre des featurings de qualité tels que Ol'Kainry, Grödash, Alpha 5.20 ou encore Al Peco . Quasiment 15 ans se sont écoulés depuis ce classique qui a matrixé bon nombre d’auditeurs, dont certains font aujourd’hui partie intégrante de la scène locale.

Sélection de la double crème hip-hop de Fribourg:

01 R.Keto

Comment ne pas débuter cette liste sans citer le blaze de R.Keto ? En l’espace de deux décennies, (et 12 projets au compteur) l’artiste a nettement contribué à accroitre l’exposition du rap fribourgeois, aussi bien avec ses différents collectifs que plus récemment, en solo. Résumant ses influences comme un condensé de « Passi pour la découverte, Rohff pour le côté kickage et Method Man / Fabolous pour le flow », R.Keto ne s’est jamais cantonné à une seule et même proposition.

R.Keto © Positif Attitude

Ainsi, au cours de sa carrière, le suisse aux origines Congo-Angolaises a pu expérimenter divers registres, comme en témoigne son premier album « 11 » paru en 2020 , qui oscille entre drill, rap hardcore et textes engagés : guère étonnant que son autre nom de scène soit MC.RTT (Rap Tout Terrain).

Le rappeur à la longévité artistique impressionnante à encore sorti un projet en fin d’année dernière et charbonne actuellement sur la réédition de son album ainsi que 3 EP pour 2022. Celui qui scandait « Viens dans ma ville » avec son compère Erikson peut se targuer d’en être, aujourd’hui encore, l’un des meilleurs représentants.

02 Zaïan

Tout comme son ex binôme, Zaïan est toujours actif dans le milieu, et n’a rien perdu de ses skills techniques. En complément des bangers qu’il envoie régulièrement chaque année, le turco-marocain a notamment remporté l’édition fribourgeoise de la compétition End Of The Weak en 2011, et a participé à la finale parmi les meilleurs mc suisses.

Zaïan © Haile Films

Sens du freestyle, punchlines affutées, flow rageur…le savoir-faire du rappeur n’est plus à démontrer, ce dernier puisant son inspi’ via Nessbeal, Lunatic, Mafia K’1 Fry, Mobb Deep, Nipsey Hussle et bien d’autres références.

En 2019, Zaïan fonde son propre label en association avec le clipmaker Haile Films. Cette nouvelle perspective lui permet de se muer en directeur artistique et de produire ses propres jeunes talents. Le natif du Schoenberg ne compte pas raccrocher en solo pour autant, et compte sortir une mixtape ainsi qu’un EP au cours de l’année à venir.

03 777Christos

Moins d’un quart de siècle au compteur et déjà une tonne de projets qualitatifs. C’est un bon résumé de la jeune carrière de 777Christos , qui a récemment libéré le deuxième axe de sa trilogie de bangers « 7 vol.2 ». À l’ancienne, celui-ci a mis un pied dans le rap dès 16 piges avec son collectif A.M.A.K , devenu bien rapidement porte-étendard du hip-hop fribourgeois.

777Christos © YannClu

Lorsqu’il s’agit d’évoquer ses mentors, le quatuor qui lui vient directement en tête est Kid Cudi, Mac Miller, Nessbeal ainsi que Sexion d’Assaut.

Désireux de s’émanciper de son image de « Mumble Rapper », 777Christos est tout aussi qualifié lorsqu’il s’agit de kicker sur des instru’ boombap, de quoi s’attendre à de futurs projets dans une tonalité toute autre qu’à l’accoutumée. Comme son blaze le laisse deviner, le triple 7 compte bien tirer son épingle du jeu en 2022 afin d’amasser le jackpot façon Ace dans Casino de Scorsese, et même si cela relève de la roulette russe, on mise tapis.

04 ShuriGuzman

Avec un flow nonchalant couplé à un drip permanant, l’artiste du Schoenberg ne passe pas inaperçu. En à peine deux ans d’activité, ShuriGuzman a su se démarquer de la concurrence et imposer son propre style.

ShuriGuzman © Danaktiv

Au grès de sa série de freestyles Evolution tout d’abord, via les singles qu’il balance régulièrement et enfin, lors de son passage au Red Bull 60 Seconds Freestyle .

Avant de débarquer à Fribourg, ce dernier a passé une grande partie de son enfance au Cameroun, ayant un véritable coup de cœur pour les musiques traditionnelles, le coupé décalé et…Trace TV, qui diffusait du rap américain en boucle. C’est donc grâce à des références comme Biggie Smalls, Fat Joe et Douk Saga que Shuri s’est imprégné de ces cultures, avouant avoir commencé à écouter du rap francophone bien plus tard. Le rappeur qui a pour maître-mot l’authenticité prévoit de dropper un projet en 2022 avec pour seul indice cette phrase :

D-BOYY SEASON LOADING... Cette année on rend les dopeboys à la mode ! ShuriGuzman

05 Lakna

En l’espace de trois ans, la chanteuse a su s’imposer comme étant l’une des nouvelles figures de la soul helvétique. Guère étonnant que l’ « Univers Observable » de Lakna impressionne autant, la fille de griot burkinabé ayant commencé à fredonner dès l’âge de 6 ans, piochant ses diverses inspirations parmi des grands noms tels que Donny Hathaway, Mary J. Blige, Disiz ou encore Bako Dagnon .

Lakna © LCPRN

Le neuf titres sorti en septembre dernier a aisément confirmé le potentiel de l’artiste native de Fribourg suite à son premier projet, « Patchwork » paru en 2019.

Faisant preuve de la même dextérité vocale en français qu’en anglais, Lakna affectionne tout particulièrement les sessions live, se produisant sur bon nombre de scènes suisses avec l’énergie qui la caractérise. Afin d’accroître sa galaxie artistique, cette dernière prépare actuellement un nouvel EP pour 2022.

06 Lorage

Plusieurs millions de streams sur les plateformes mais quasiment aucun concert. C’est tout le paradoxe de Lorage aka Thibaut Maillard, 29 ans dont cinq à gratter des textes. De son propre aveu, le fribourgeois préfère le processus créatif que lui confère le studio à l’exposition finale de son travail, à savoir le live.

Lorage © Lalba Photography

Malgré de rares apparitions publiques, ce dernier crée toujours un engouement certain au fil des sorties : son premier album « Sauvage » connait un réel succès en 2019, et les nombreux singles / clips qu’il drop au compte-gouttes en prennent le même chemin.

Cofondateur du label Hasard Records avec son ami compositeur Antoine Krattinger, Lorage tend à l’indépendance, bien qu’il possède un contrat de distribution avec Believe. Le triptyque chanson française, rap français et rap US en tête de ses influences majeures, l’artiste compte ouvrir son champ de possibilités et expérimenter des sonorités trap/drill dans un futur proche, de quoi s’attendre à des morceaux surprenants en 2022.

07 Cinnay

Seul artiste de la liste à se produire en suisse-allemand, Cinnay décrit son univers comme étant du « cloud rap expérimental ». Symbole de ce genre hybride, son premier album « Supernova » , qui contient 20 pistes et réunit une myriade de producteurs et rappeurs de toute la suisse.

Cinnay © Yung Eye

En résulte un des meilleurs projets de 2020, porté par l’esprit créatif sans bornes du natif de Morat. Alternant chant et rap, Cinnay accorde une attention particulière à la performance live, fortement matrixé par l’aisance scénique de Michael Jackson .

Toujours rayon influences, l’artiste de 22 ans encense le paysage rap made in New York ainsi que le cachet esthétique rattaché aux crews les plus emblématiques de la Big Apple : A$AP Mob, Flatbush Zombies, Pro Era en tête . Dans la veine de ces collectifs, Netrum Records, cofondé avec 88eastBoae, tend à prouver que la suisse n’a rien à envier aux US en matière de vision artistique. Cinnay compte poursuivre sur sa lancée avec un second album prévu pour juin prochain.

08 Boula-Z

Dans la famille Keto je demande le frère. Tout comme son ainé, Boula-Z est tombé dans la marmite rap quand il était petit. Ses références ? Des pointures du rap New-Yorkais tel que le Wu-Tang, Method Man & Redman ainsi que l’éternel DMX .

Côté français, c’est la fougue de Joey Starr qui convainc définitivement l’artiste du Schoenberg de se produire sur scène. Une décision qui se traduira par des premières parties de prestige (Booba, Rohff, La Fouine, Niska, Gradur…liste non exhaustive) lors desquelles Boula-Z a pu défendre sa série de mixtapes « Recognize » .

En 2018 sort son premier EP, le bien nommé « Bandit » , galette aux textes authentiques sur fond de sonorités afro. Alors qu’il s’apprête à célébrer ses 30 piges, le rappeur continue d’être productif, que ce soit en studio avec les gars du collectif 13 Block, tout comme sur le terrain en mode visite guidée du quartier avec Gab Morrison . D’après ses dires, Boula-Z prépare un gros projet pour courant 2022.

09 Seko

Du haut de ses 27 piges, Sacha aka Seko a déjà un sacré background. Immergé dans le hip-hop grâce à la Scred Connexion, Fabe ou encore Dany Dan , l’helvète commence à bosser ses seize mesures dès 11 ans avec son meilleur pote Lucho .

Seko © Clarissa Droz

Quelques années plus tard, les deux G forment désormais le groupe Original Flow Mastaz en compagnie d’Akim le R, Jason et Nas Pac. Le club des cinq côtoie T-Sow du crew biennois La Base , puis l’Or du Commun et Roméo Elvis, juste avant l’apogée de ces derniers.

Désormais ex membre d’OFM, Seko continue l’aventure via le duo electro-rap Femme Fatale mais également en solo : sorti début décembre, son premier EP, Hôtel Azul démontre toute l’aisance textuelle qui le caractérise. Dans un futur proche, une réédition du disque arrive à grand pas, en attendant un second projet qui risque fort d’être aussi qualitatif que son prédécesseur.

10 Danaktiv

À l’entendre récapituler son parcours, Danaktiv semble avoir eu plusieurs vies à seulement 24 ans. Hockeyeur au Fribourg Gottéron, photographe spécialisé dans les sneakers, photographe au festival hip-hop Frauenfeld, réalisateur de clips et plus dernièrement, rappeur.

Danaktiv © Mazlum Kusne

Si cette transition artistique en a surpris plus d’un, force est de constater que le membre du collectif Oversize Records ne déçoit jamais dans tout ce qu’il entreprend.

La patte Danaktiv ? Un savant mélange entre Yung Lean, Ariel Pink et JuiceWRLD. Depuis son incursion dans le rap en 2021, celui-ci compte deux projets à son actif, « Times R Ugly » ainsi que le puissant « Last Call B4 Breakup » paru en décembre dernier. Exilé chez les moscovites depuis 6 mois, Danaktiv continue d’expérimenter de nouvelles sonorités, conscient de faire figure d’outsider mais surtout, animé par l’intemporalité de ses compositions.

11 Pablo

Un coup de foudre. Voilà comment Pablo décrit sa découverte avec le hip-hop, passion qui l’anime, lui et ses potes depuis l’adolescence. Ce qui n’était au départ qu’un simple passe-temps va finalement porter ce doux sobriquet : Le Flux.

Pablo © Lalba Photography

Plusieurs projets et des dizaines de shows à travers la suisse plus tard, le fribourgeois prend son envol en solo. Fruit de cette décision murement réfléchie, deux EP verront le jour : « Plus Beau, Vol. 1 » ainsi que le volume 2, paru le 13 janvier dernier.

Adepte de la rime et du boombap, Pablo reconnaît volontiers avoir poncé « toute la vague parisienne de ces dix dernières années » à base de freestyles Grünt et autres Rap Contenders. Désormais tout aussi focus sur la pop que le rap, l’artiste de 24 ans va prochainement défendre sur scène ses deux projets, mise en bouche d’une nouveauté à venir ce printemps. Une ligne de plus sur le CV déjà bien fourni de Pablo, qui peut se targuer d’être validé par Hubert Audriaz.

12 Akalebonheur

Fraîchement débarqué dans le rap jeu helvétique, Akalebonheur , 23 piges, impressionne déjà. Celui qui s’est « bousillé » aux sons du canadien PartyNextDoor pendant des années décide de franchir le cap fin 2020 en se lançant sérieusement dans l’écriture et l’enregistrement studio.

Akalebonheur © LCPRN

Huit singles verront ainsi le jour, lui permettant de trouver une identité artistique propre. Le dernier en date, « Psychose Interlude » , confirme cette montée en puissance.

Et la suite alors ? Akalebonheur a finalisé son premier EP, « NYCTOPHILIE », prévu pour mi-mars prochain. À noter que le six titres a été entièrement composé au studio 14KProductions, chapeauté par un certain… Zaïan . Le rookie du Schoenberg sait manifestement bien s’entourer.

13 Diuce

Début octobre dernier, un singulier artiste a émergé au sein de la scène fribourgeoise. Ayant enregistré trois d’albums au cours des années 2019/2020, Diuce a récemment commencé à en dévoiler une partie, dont l’aérien 12 titres « Szero » fait figure de carte de visite.

Diuce © Xtrm Mood

Une démarche qui prend un tournant davantage atypique quand on sait que chaque piste du projet est associée à une peinture signée Gunflamm, autre artiste du label Proagressif.

Sonorités rap, pop, rock et lusophones façonnent progressivement la galaxie musicale de l’artiste dont la trajectoire se scinde en trois villes : Lausanne, Payerne et Fribourg donc. Courts métrages en préparation, apparitions scéniques et vie nocturne au studio : Assurément, Diuce a déjà tout planifié, comme le prouvent les singles « Gang Nation » et « Young Blood » orchestrant le second segment UED (Utopia, Erratum : Dystopia) à paraitre courant 2022.