Hip Hop vs. street dance - un guide

Différentes personnalités et crews de danse ont fortement influencé la compréhension actuelle de la danse hip-hop - en particulier via le média des clips musicaux. Par exemple, Buddha Stretch, originaire de New York, a été nominé en 1997 et 1998 pour le MTV Video Music Award dans la catégorie "meilleure chorégraphie" pour son travail sur les clips de "

et

. Quelques années auparavant, il faisait déjà partie de l'équipe de danse

, tout comme le légendaire Henry Link : Ce dernier a participé à de nombreux clips musicaux dans les années 90 et fait toujours partie du jury des battles de danse. Mais l'histoire d'Elite Force remonte encore plus loin et ils ont été responsables très tôt de rendre les mouvements hip-hop visibles à un plus large public - comme déjà en 1992 dans le clip de "Remember The Time" de Michael Jackson.