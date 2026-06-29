Tout ce que l'on sait l’histoire de GTA VI

Treize ans qu'on ronge notre frein (oui, le coup de vieux est gratuit). Depuis que Rockstar a lâché les premières images officielles de Grand Theft Auto VI, la planète entière a passé les vidéos au microscope pour tenter d'en arracher le moindre pixel d'information. Et pour cause, on parle d’un des jeux les plus attendus de la décennie.

Si, comme Kameto , vous attendez de pied ferme GTA VI , on a fait le tri dans toutes les rumeurs pour ne faire remonter que ce qui est réellement prévu par Rockstar.

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01 L'histoire de GTA 6 : Jason et Lucia, Bonnie and Clyde version Rockstar Games

L’époque du trio fou de Los Santos est définitivement révolue. GTA VI laisse place à un joli petit couple : Jason Duval et Lucia Caminos.

Le premier est un ancien militaire qui, après son service dans l'armée, a cherché une nouvelle vie dans les Keys de Leonida — en travaillant pour des trafiquants de drogue locaux. Une routine qui finit par le lasser. Pour la seconde, on la retrouve incarcérée, vêtue de l’orange typique des détenus américains.

Native de Liberty City — ville d’un certain Niko Bellic — Lucia n’a pas eu une vie facile. Elle a grandi dans des conditions compliquées, et s'est retrouvée incarcérée à la prison de Leonida après s'être battue pour protéger sa famille... C’est à sa sortie de prison qu’elle retrouve Jason, et leurs aventures seront le cœur du jeu. Si les deux veulent leur part du gâteau du rêve américain, l’idylle façon Bonnie & Clyde peut aussi les mener à leur perte : après un braquage raté, ils se retrouvent confrontés à une conspiration à l'échelle de l'État entier.

Les trailers mettent en avant des braquages et les clubs de strip-tease . Nul doute que ces événements seront souvent le théâtre de la campagne.

02 Des personnages pas si secondaires

Comme toujours, l'histoire de GTA est tentaculaire et de nombreuses personnes auront un rôle dans l'aventure. Les deux premières bandes-annonces nous ont présenté quelques figures hautes en couleurs :

Une petite balade en deux roues ? © Rockstar Games

Brian Heder est un trafiquant de drogue qui a bâti sa fortune grâce à la contrebande dans les Keys. S'il s'est éloigné du terrain, il gère encore ses activités. Il emploie Jason comme homme de main et, en contrepartie, il l'héberge gracieusement. Une dynamique qui, sans grande surprise, devrait accoucher de missions criminelles.

Cal Hampton est le meilleur ami de Jason. Également associé de Brian, lui préfère rester peinard chez lui. Il passe son temps à osciller entre descente de bières et écoute des communications des gardes-côtes. Contrairement à Duval, il se satisfait de ses conditions de vie. Son personnage ressemble fortement à Lester — le geek de GTA V — en plus développé.

Raul Bautista , c'est l'expert des braquages. Toujours en quête de nouveaux casses, il vise le jackpot à chaque fois. S'il s'est fait trahir plusieurs fois, ça ne l'empêche pas d'être à la recherche de partenaires novices. Bautista sera sûrement celui qui amènera les activités de braquage.

Boobie Ike est un véritable homme d'affaires de Vice City. Il diversifie parfaitement ses activités et chacune se nourrit des autres : son club de strip-tease finance son studio d'enregistrement, et ses placements immobiliers assurent le tout. Son dernier coup ? Only Raw Records, un label de musique.

Dre'Quan Priest a toujours eu la musique en ligne de mire. Vice City ne l'a pas empêché de magouiller dans les rues, mais cela a toujours été temporaire. En ayant eu son rôle dans la signature de Real Dimez sur le label, il croise les doigts pour faire mieux que des soirées dans le club de Boobie Ike.

Real Dimez est un duo de rap féminin composé de Bae-Luxe et Roxy. Amies depuis le lycée, leur parcours a été semé d'embûches pour arriver où elles en sont. Si l'on risque d'entendre leurs sons sur les ondes de Vice City, leur rôle dans l'intrigue reste assez flou.

03 Où se déroule GTA VI ? Welcome to Leonida State

Les Leonida Keys © Rockstar Games

Leonida, c’est le nom de l'État dans lequel on va pouvoir faire les trois cent coups dans GTA VI. Toute ressemblance avec la Floride est fortuite (ou pas).

La grosse différence avec le passé se trouve dans la densité hallucinante de la ville. Les plages sont noires de monde, le trafic routier donne le vertige même aux habitués du périphérique parisien, et les habitants vivent leur meilleure vie. Visuellement, le studio a clairement décidé de faire le spectacle pour rappeler qui est le patron.

Le terrain de jeu ne va pas se limiter à Vice City et sa banlieue. Loin des lumières flashys et du strass du comté de Vice-Dale (le berceau de Vice City), Lucia et Jason vont devoir se faire respecter dans des zones beaucoup moins reluisantes. La bourgade de Port Gellhorn s'annonce comme l'un des points centraux de la carte . Le quartier semble être le lieu privilégié pour trouver un motel peu recommandable, et une multitude de crimes s'y déroulent.

Si vous êtes amateurs de zones marécageuses, Grassrivers est l'endroit parfait pour vous. Bondée d’alligators et d’Américains peu fréquentables à première vue, cette zone a tout pour nous lancer dans des missions mémorables.

Sessions exploration des fonds marins © Rockstar Games

Côté industriel, le comté d’Ambrosia est rempli de gangs et d’entreprises qui emploient les locaux. Si vous êtes plus touriste et cocktails en bord de plage, c’est vers Leonida Keys qu'il faudra vous tourner. Pour les plus aventureux, l’archipel permet même d’explorer les fonds marins, et ça donne bien plus l’eau à la bouche que de croiser des motards énervés.

Dernière zone connue, le parc national du Mont Kalaga. Cette réserve naturelle regorge de hippies adeptes de théories fumeuses et de chemins de trail. On y croisera également des militants radicaux de tous bords. Si les marais cachent sûrement des mystères, le Mont Kalaga s'annonce déjà comme le spot idéal pour des missions sous substances pas très légales.

Le Mont Kalaga a l'air magnifique © Rockstar Games

Leonida se situe dans le même univers que les États de Liberty (où se trouve Liberty City), Alderney, San Andreas (avec notamment Los Santos), North Yankton et la ville de Carcer City (qui est utilisée dans Manhunt, une autre licence de Rockstar).

04 Tout pour les clics : les réseaux sociaux au cœur du scénario ?

L'histoire va s'ancrer profondément dans notre époque contemporaine, et plus particulièrement dans la culture influenceur et le buzz des réseaux sociaux.

Rockstar aime proposer plusieurs lectures concernant l'histoire de Grand Theft Auto, et le VI ne va pas déroger à la règle. GTA VI parodie ouvertement la culture américaine des années 2020 : réseaux sociaux façon TikTok, lives en direct, crimes filmés qui deviennent viraux, et omniprésence des influenceurs dans l'espace public. On y retrouve aussi une satire des techniques policières modernes, comme les caméras body-cam des agents. Dès le premier trailer, sortie en décembre 2023, on comprend que les réseaux sociaux sont au cœur de l'intrigue : des séquences reprennent de vraies vidéos virales — alligators extirpés de piscines, une grand-mère avec deux marteaux, et même le Joker de Miami (de son vrai nom Lawrence Sullivan).

05 Ce que Rockstar n'a pas encore dévoilé de l'histoire de GTA VI

Malgré deux trailers et une bibliothèque de screenshots officiels, plusieurs questions clés restent sans réponse de la part de Rockstar :

Le scénario complet : la structure narrative du mode histoire n'a jamais été décrite officiellement.

Le système de switch entre Jason et Lucia : confirmé dans le deuxième trailer, le mécanisme exact (libre comme dans GTA V ou scénarisé ?) n'a pas été expliqué.

Le rôle exact des réseaux sociaux dans le gameplay : les trailers suggèrent un système de fil d'actualité in-game, mais rien n'a été formellement annoncé.

La durée de la campagne solo : aucune information officielle n'a été donnée.

Une sortie PC : à ce jour, seules les versions PS5 et Xbox Series X/S ont été confirmées pour le 19 novembre 2026.

Le retour d'anciens personnages : aucune annonce officielle concernant des personnages des épisodes précédents.

Tout ce qui dépasse ce cadre — fuites, théories de fans, datamining — reste non confirmé par Rockstar.

Alors, serez-vous dans un vol pour l’État de Leonida le 19 novembre aux côtés de Kameto ?

Ce qu'il faut retenir Quand sort GTA VI GTA VI sera disponible le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series Qui sont les deux protagonistes de GTA VI ? Jason Duval et Lucia Caminos

06 FAQ

Est-ce que Trevor sera dans GTA 6 ?

Rockstar n'a fait aucune annonce officielle concernant le retour de Trevor Philips dans GTA VI. Les personnages confirmés à ce jour sont uniquement ceux présentés dans les trailers officiels et les communiqués de presse de Rockstar.

Quelle est la durée du mode histoire de GTA 6 ?

Rockstar n'a pas encore communiqué sur la durée de la campagne solo de GTA VI. Aucune information officielle n'est disponible à ce sujet pour le moment.

Quelle sera l'histoire de GTA 6 ?

GTA VI suit Jason Duval et Lucia Caminos, un duo de criminels en couple évoluant dans l'État fictif de Leonida (inspiré de la Floride). Inspirés de Bonnie & Clyde, ils tentent de se faire une place dans le milieu criminel de Vice City, sur fond de culture des réseaux sociaux et d'influenceurs. Suite à un braquage raté, ils se retrouvent mêlés à une conspiration à l'échelle de l'État.

Quelle est la date de sortie et le prix de GTA 6 ?

GTA VI sort le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Le jeu a été repoussé à plusieurs reprises depuis son annonce initiale avec une fenêtre de sortie en 2025. Concernant le prix, aucune information n'a été communiquée par Rockstar.

Dans quelle ville se déroule GTA 6 ?

GTA VI se déroule principalement dans Vice City, version fictive et contemporaine de Miami. La ville fait partie du plus grand État de Leonida, inspiré de la Floride, qui comprend également les Leonida Keys (inspirées des Florida Keys), la zone marécageuse de Grassrivers (inspirée des Everglades), ainsi que des zones comme Port Gellhorn, Ambrosia et le Mont Kalaga.

Sur quelles consoles sortira GTA 6 ?

GTA VI sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S le 19 novembre 2026.

Quelle est la date de sortie de GTA 6 sur PC ?

Aucune date de sortie PC n'a été annoncée par Rockstar à ce jour. Habituellement, cette version sort un an après les consoles.