Mais comment est né le surf de gros ?

La naissance du surf de grosses vagues a eu lieu sur l'île où le surf est lui-même (certainement) né : Oahu à Hawaii.

Pendant des siècles, les Hawaïens ont surfé ensemble sur les petites vagues des côtes sud d'Oahu, le long des plages appelées aujourd’hui Honolulu et Waikiki.

Waimea Bay, Oahu, Hawaï par Jeff Divine © Jeff Divine

Cependant, vers le mitan du siècle, alors que le sport gagnait en popularité et que la technologie et la construction des planches de surf s'amélioraient, les surfeurs hawaïens ont commencé à s'intéresser aux plus grosses vagues des côtes ouest et nord d'Oahu.

Les surfeurs en provenance d’Australie, des États-Unis, du Brésil et d'Afrique du Sud ont eux aussi convergé de plus en plus fréquemment à Oahu chaque hiver, accompagnés des Hawaïens eux-mêmes. C’est à cette époque qu’ils ont commencé à s'attaquer aux plus grosses vagues de l'île. Pendant longtemps, Makaha a été le premier site de grosses vagues d'Oahu. Mais plus tard, c’est le spot de Waimea, sur la côte nord, qui a été propulsé sur le devant de la scène.

Jamie O'Brien, Pipeline © Ryan Miller

Non loin de la plage de Waimea, des mythes comme Pipeline et Sunset ont offert aux surfeurs plus d'options de grosses vagues et des conditions exigeant de skills plus diversifié, notamment le fait de savoir prendre des tubes.

La révolution du tow-in

À partir des années 1970, le surf de grosses vagues s'est répandu dans les communautés de surf du monde entier. Pourtant, cette discipline spécifique du surf est restée relativement obscure, ses adeptes étant peu nombreux et l'évolution du matériel beaucoup plus lente que celle du surf classique.

Dans les années 1990, un petit groupe de surfeurs de Maui a commencé à réfléchir à la manière dont ils pourraient surfer les vagues géantes qu'ils voyaient se briser au large. Et c'est en observant plus précisément Pe'ahi et ses barils de la taille d'un camion que ces pionniers l'ont surnommée Jaws ("mâchoires" en anglais).

Nicole Pacelli à Maui © Aaron Lynton

Le problème avec ce spot ? La vague se déplaçait si vite qu'il était à l’époque impossible de la surfer à la seule force des bras. C’est alors que Laird Hamilton, Buzzy Kerbox et Darrick Doerner ont eu l’idée d’utiliser des zodiacs pour se tracter mutuellement et pouvoir enfin rider ces vagues. Ils ont utilisé des sangles et sont partis affronter ce monstre des mers appelé Jaws. Le tow-in était né.

Leurs exploits ont rapidement enflammé le monde du surf et fait la couverture du magazine National Geographic. Le film "Strapped Crew" a aussi relaté cette nouvelle façon de surfer, en racontant comment ces trois hommes étaient en train de révolutionner la discipline.

Laird Hamilton © Brian Bielmann

Un retour aux sources... avec une touche de technologie

Pendant les années 2000, le surf tracté a été le moyen privilégié de s'attaquer aux plus grosses vagues de la planète jusqu’à ce qu'une nouvelle génération de surfeurs, aidée par des planches plus performantes, revienne aux racines de ce sport.

Les surfeurs et les shapers ont travaillé ensemble pour redessiner les planches de surf pour grosses vagues, afin qu'elles puissent engendrer plus de vitesse et soient plus maniables.

Ian Walsh, avec son gilet gonflable © Brian Bielmann

Mais cette évolution de la technologie n’a pas mis au placard les jet skis, qui sont désormais utilisés majoritairement pour assurer la sécurité des surfeurs. Aux côtés des gilets gonflables et des équipes de sécurité, ces engins sont devenus des éléments essentiels de toute session de gros, que les surfeurs pagaient à la force de leurs bras ou soient tractés comme Laird Hamilton et ses amis le faisaient autrefois.

Justine Dupont, intouchable à Nazaré © Mathieu Pelikan, Siam Images

C'est ainsi que le surf de grosses vagues est sans doute devenu l'un des sports extrêmes les plus sophistiqués qui soient, tout en offrant des shots d'adrénaline pure et dure aux riders comme à celles et ceux qui les admirent.

Il existe d'ailleurs aujourd'hui des sites de big wave de premier plan dans le monde entier. De Mavericks en Californie à Mullaghmore en Irlande, en passant par Dungeons en Afrique du Sud et l’emblématique spot de Nazaré au Portugal. Et on vous donne donc rendez-vous ici pour voir l'élite du surf international se les payer !