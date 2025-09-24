On fait le point sur les règles du hockey sur glace

Le hockey sur glace est un sport rapide, palpitant qui demande énormément de pratique. Pas convaincu ? Posez la question à Laila Edwards, première joueuse noire à jouer avec la sélection américain de hockey. « La préparation hors-saison est bien plus difficile que celle en saison, parce que vous essayez de vous préparer et vous donnez tout ». Mais pour vraiment apprécier le hockey sur glace, il faut d’abord comprendre ses règles .

Cette présentation des règles du hockey couvre les détails qui définissent ce sport. Que vous soyez un nouveau fan attiré par le son des mises en échec contre le plexi ou un spectateur aguerri en quête de clarté, ce guide vous permettra d’être prêt pour chaque mise en jeu, mise en échec et échappée.

USA Hockey star Laila Edwards on the ice © Robert Snow/Red Bull Content Pool

01 Le règlement du hockey sur glace en fonction des instances dirigeantes

Les règles du hockey sur glace ne sont pas universelles. La NHL (National Hockey League) fixe les standards pour le jeu en Amérique du Nord, tandis que l’IIHF (International Ice Hockey Federation) supervise les tournois internationaux. USA Hockey, l’instance nationale dirigeante pour le hockey aux États-Unis, a également son propre ensemble de règlements adaptés aux joueurs amateurs qui n’ont pas vocation à devenir professionnels.

La NHL , l’IIHF et le hockey universitaire ont chacun des règles distinctes. Par exemple, les matchs régies par l’IIHF comme les tournois internationaux se jouent sur des patinoires plus grandes (60 m x 30 m) que la taille standard de la NHL (60 m x 26 m environ). Les règles en prolongation diffèrent aussi. La NHL utilise du trois-contre-trois en saison régulière, tandis que l’IIHF prévoit une période entière de 5 minutes, elle aussi jouée en trois-contre-trois, avec but en or et tirs aux buts si nécessaire. Cette période passe à 10 minutes durant les matchs à élimination directe, et à 20 en finale (au cours de laquelle la séance de TAB est tout bonnement annulée, avec un format marathon jusqu’à ce qu’un but soit marqué). L’application des tirs aux buts et les standards d’équipement, comme l’obligation du casque, varient également.

Dans ce cadre, les ligues adaptent souvent les règles en fonction des tranches d’âge et des niveaux de compétition. Bien que les principes fondamentaux du hockey restent identiques, il existe des différences de taille de patinoire, de règles et de réglementation de l’équipement. Par exemple, les règles de la ligue universitaire NCAA ressemblent à celles de la NHL, avec quelques distinctions comme des différences sur la taille des crosses. Cela permet de préparer les joueurs universitaires qui rêvent de devenir professionnels, comme Will Smith, passé de la NCAA à la NHL. Cela veut également dire que dans certaines ligues, les combats sont aussi plus réguliers, voire même encouragés.

Les règles de ce guide couvrent les réglementations générales du hockey sur glace, gardez donc à l’esprit que les détails précis peuvent varier selon les ligues, les niveaux de jeu et les pays.

02 Les règles du hockey sur glace en détail

Les bases

Chaque équipe est composée de six joueurs : un gardien, deux défenseurs, un centre et deux ailiers. Les changements peuvent avoir lieu en cours de match, sans temps-mort. En NHL et lors des compétitions internationales, un match dure 60 minutes et est divisé en trois tiers temps de 20 minutes.

Rules and rink sizes vary from amateur to pro ice hockey levels © Arturs Pavlovs/Red Bull Content Pool

03 Mouvement et possession du palet

Le palet (ou puck) est constamment en mouvement pendant un match de hockey, mais sa circulation est strictement encadrée. Une bonne maîtrise du puck (également appelée la rondelle au Québec) demande de la précision et des sanctions existent en cas d’infraction. Avant de vous moquer de nos amis québécois, on rappelle que le dernier France - Canada s'est soldé par un 5-0. Par exemple, toucher le palet avec la crosse au-dessus des épaules donne lieu à une pénalité pour high sticking. Lorsque cela arrive, le jeu reprend généralement par une remise en jeu dans la zone défensive de l’équipe fautive.

Il faut retenir que les joueurs ne peuvent passer et tirer qu’avec leur crosse. Utiliser les mains pour faire une passe à un coéquipier est illégal, sauf en zone défensive. Quand un joueur utilise ses mains pour marquer, c’est un geste interdit appelé batting the puck.

04 Remises en jeu

EHC Red Bull München face-off at the SAP Garden grand opening © Red Bull München/City-Press/Red Bull Content Pool

Les remises en jeu (ou engagements) sont utilisées pour reprendre le jeu lorsque le puck est relancé après un arrêt. Un joueur de chaque équipe s’affronte pour la possession du palet lorsqu’il est lâché par un arbitre. L’officiel indique précisément où les équipes peuvent effectuer la remise (ou face-off) sur la patinoire, généralement dans une zone désignée marquée par des points sur la glace. Il existe neuf emplacements de face-off : deux dans chaque zone offensive, deux à chaque extrémité de la zone neutre (quatre) et un au centre de la patinoire.

Si un joueur bouge trop tôt ou enfreint les règles de positionnement, la remise en jeu peut être refaite et des violations répétées peuvent mener au retrait du joueur, celui-ci écopera alors d’une pénalité mineure pour retard de jeu. En plus de bouger trop tôt, d’autres violations incluent le fait de ne pas se placer comme demandé, un mauvais positionnement de la crosse, ne pas être bien aligné au point de mise au jeu et le fait d’entrer dans le cercle. Globalement, c'est le contraire des touches au football qui sont généralement non sanctionnées, même quand effectuées n'importe comment.

05 Règles relatives au score

Buts valides : Pour qu’un but compte, le palet doit franchir entièrement la ligne de but, entre les poteaux et sous la barre transversale. Les joueurs peuvent marquer avec leur crosse, mais ils ne peuvent pas intentionnellement pousser, lancer ou taper le puck dans le filet. Dévier un puck avec les patins ou le corps d’un autre joueur est permis seulement si cela est involontaire.

Buts refusés : Certaines actions entraînent l’annulation d’un but. Même si la plupart des déviations sont autorisées, si le puck rebondit sur un officiel, le but ne comptera pas. L’interférence avec le gardien – lorsqu’un joueur l’empêche de faire un arrêt – est également une raison fréquente qui entraîne l’annulation d’un but.

Goals are small in ice hockey © Red Bull München/City-Press/Red Bull Content Pool

Autres raisons d’un but refusé :

But marqué en frappant intentionnellement avec le pied ou la main.

Si la crosse d’un joueur est plus haute que la barre transversale.

Un attaquant gêne le gardien.

Trop de joueurs sur la glace.

Utilisation d’une crosse cassée.

Le palet est cassé.

Le tir met l’équipe qui marque en situation de hors-jeu.

La cage est déplacée.

Si le gardien a franchi la ligne centrale avant de frapper le palet.

06 Comprendre le hors-jeu

Un hors-jeu se produit lorsqu’un joueur attaquant entre en zone offensive avant le palet. Si le puck n’est pas le premier à franchir la ligne bleue, le jeu est arrêté et une remise en jeu est organisée. Cependant, en cas de hors-jeu différé, lorsque les attaquants quittent rapidement la zone d’attaque, le jeu se poursuit.

Comme au football, les règles du hors-jeu garantissent l’équité du jeu et empêchent un joueur de monter sa tente près du but adverse pour recevoir une passe facile menant à un but.

07 La règle de l’icing (dégagement interdit)

Un dégagement interdit survient lorsqu’un joueur tire le palet depuis derrière la ligne rouge centrale et qu’il franchit la ligne de but adverse sans être touché. Le jeu est alors arrêté et une remise en jeu a lieu dans la zone défensive de l’équipe fautive.

08 Pénalités et infractions

Types de pénalités

Penalties can be called for a wide range of offences © Den April/Red Bull Content Pool

Les pénalités sont réparties en quatre grandes catégories : mineure, majeure, méconduite et pénalité de match.

Pénalité mineure : c’est le niveau le plus bas d’infraction, qui envoie un joueur dans la prison (ou banc des pénalités) pour deux minutes. Les infractions courantes : faire trébucher un adversaire, envoyer un coup de poing, charger avec la crosse, accrocher, crosse haute, coup de crosse et retenir un adversaire.

Pénalité majeure : dure cinq minutes, généralement pour sanctionner une bagarre et d’autres infractions graves comme une projection contre la bande, le piquage (coup de crosse avec la pointe), charge incorrecte, charge dans le dos, contre la tête ou la nuque.

Méconduite : pénalité de 10 minutes pour comportement antisportif. Le joueur reste sur le banc des pénalités mais peut être remplacé sur la glace. Exemples : bagarre hors glace, continuer après l’intervention des arbitres, lancer du matériel ou langage abusif envers un arbitre.

Pénalité de match : expulsion totale du match, souvent pour comportement dangereux. L’équipe joue avec un joueur en moins pendant 5 minutes. Raisons : blessures intentionnelles, charge dans le dos, projection dangereuse, morsure.

09 Infractions courantes

Tripping is one of the major causes for penalties being called © Red Bull München/City-Press/Red Bull Content Pool

Les pénalités les plus fréquentes sont les suivantes : faire trébucher un adversaire, le cinglage (empêcher l’adversaire d’avancer avec sa crosse) et la présence sur la glace de trop de joueurs en même temps.

10 Tir de pénalité

Attribués lorsqu’un joueur est irrégulièrement stoppé lors d’une échappée. Le joueur part du centre de la patinoire, seul face au gardien, et n’a qu’une tentative pour marquer. Parfois, les arbitres privilégient un tir de pénalité à une pénalité mineure. Ce duel en un-contre-un avec le goal est l’un des moments les plus spectaculaires que le sport a à offrir.

11 Les règles pour les special teams

Stratégies en supériorité numérique

Quand, après une pénalité, une équipe est en supériorité numérique, elle peut utiliser différentes formations pour tenter de marquer :

Players jump in and out of the match at a fast pace during power plays © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Umbrella : trois joueurs proches de la ligne bleue, deux devant la cage.

Overload (1-2-2) : concentration sur le côté du puck pour créer un surnombre.

1-3-1 : structure équilibrée créant de multiples options de passes et tirs.

Spread (2-1-2) : étalement des joueurs pour forcer la défense à couvrir plus de terrain.

12 Stratégie en infériorité numérique ou penalty kill

La défense en infériorité numérique s’appuie sur la communication, le positionnement et la rapidité. Les équipes adoptent souvent une formation en carré pour bloquer les tirs, dégagent rapidement le palet et perturbent la mise en place adverse par du forechecking agressif (en se projetant en nombre pour gêner la sortie du palet par l'adversaire).

13 Règles spécifiques aux gardiens

Restricted zones

Les gardiens doivent respecter la règle du trapèze derrière leur but, où ils sont autorisés à jouer le palet. Ils ne peuvent pas le manipuler en dehors de cette zone.

Hockey goalies are fully padded up for a very good reason © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

Interférence avec le gardien

Empêcher un gardien de faire un arrêt est interdit. Tout contact avec le gardien peut entraîner un but refusé ou une pénalité.

14 Règlement pour les prolongations et les tirs aux but

En saison régulière de NHL, si les équipes sont à égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation de cinq minutes en trois-contre-trois a lieu. Si un but est marqué, l’équipe gagne. Sinon, des tirs aux but ont lieu.

Overtime differs depending on the level of the game © Arturs Pavlovs / Red Bull Content Pool

Pendant ceux-ci, chaque équipe envoie des joueurs un par un face au gardien adverse. Comme au football, si l’égalité persiste, la séance passe en « mort subite ».

En playoffs et lors de la finale de la Stanley Cup, les règles changent : prolongations de 20 minutes à cinq-contre-cinq, répétées jusqu’à ce qu’un but soit marqué.

15 FAQ

Quelle est la durée d'un match de hockey sur glace ?

Un match de hockey sur glace dure 60 minutes.

Combien de mi-temps y a-t-il au hockey sur glace ?

Le match se déroule au fil de trois périodes (appelées tiers temps) de 20 minutes.

Comment compte-t-on les points au hockey sur glace ?

Simplement, un but compte pour un point.

Quelles sont les fautes au hockey sur glace ?

Il existe une multitude de fautes au hockey sur glace, de la charge avec la crosse à la charge dans le dos en passant par le fait de donner un coup de pied.

Quelles sont les règles du hors-jeu au hockey sur glace ?

Au hockey sur glace, un hors-jeu est sifflé si un joueurs passe dans le troisième tiers du terrain (en attaque) avant le palet.