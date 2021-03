Comment bien gérer son énergie en home office

Le succès sportif demande préparation physique, concentration mentale, maturité émotionnelle et quête du sens de ses actes. Ce succès offre également une excellente opportunité d’instrumentaliser ce qui a été appris dans l’actuel contexte professionnel.

La gestion du temps domine trop souvent la réflexion sur ce sujet. On ne peut pas gagner du temps, on ne peut que l’utiliser. Dans la même ligne, on ne peut tout simplement pas créer plus de temps, mais seulement utiliser sa propre énergie pour utiliser plus efficacement le temps dont on dispose.

Pour aller plus loin dans cette théorie, nous vous présentons deux professionnels et nous vous expliquons comment ils ont dû s’adapter ces derniers mois.

Jenny, 37 ans, est mariée et a deux enfants. Elle leur fait la classe à la maison mais ne souhaite pas pour autant négliger sa carrière de professionnelle appréciée. Elle travaille donc plus longtemps pour compenser son manque de présence au bureau. En conséquence, elle a de plus en plus de mal à déconnecter et à se concentrer pleinement sur ses enfants ou son partenaire. Ce qui induit un sentiment de culpabilité.

Il est vrai que n’ayant plus de trajet à faire pour aller travailler, elle peut dormir un peu plus longtemps, mais elle reste aussi éveillée plus longtemps pour avoir un peu de temps pour elle. Sa routine de fitness et ses habitudes saines en matière de grignotage subissent de fortes fluctuations. L’absence d’une table de travail adéquate lui donne mal au dos. Travailler et faire la classe à la maison lui apparaissent comme un véritable fardeau certains jours, et à d’autres l’autonomie nouvellement gagnée dans la gestion de son temps est ressentie comme une libération.

Ce que vit Jenny est un reflet de la situation dans le monde entier. En plus de devoir faire face aux variables d’une situation totalement inédite, nombreux sont ceux qui doivent aussi trouver un équilibre entre éducation, travail et relations. Le prix à payer est physique, mental et émotionnel.

Cédric Dumont est BASE jumper, pilote de wingsuit et psychologue du sport. Lui aussi essaie de maintenir une vie équilibrée. Cédric aide les athlètes de haut niveau et les cadres d’entreprise à gérer leur énergie et leur temps en mettant l’accent sur quatre domaines :

1. Énergie physique

Le premier pas sur la voie d’une meilleure performance passe par le niveau physique puisque c’est le corps qui produit l’énergie nécessaire à tout ce que nous faisons. C’est la base sur laquelle s’édifient tous les autres éléments de l’énergie, formant ainsi le fondement de la pyramide.

Jenny : En ce qui concerne ma routine d’exercice, ça va ça vient : souvent, je ne trouve pas le temps, même avec tout le temps que j’ai en plus chez moi. Mais malgré tout je fais probablement plus d’exercice qu’avant… parfois !

Cédric : Plus on bouge et on fait de l’exercice, mieux on peut récupérer et dormir ; plus on mange sain, plus fort est le système immunitaire et plus grande la capacité de concentration. Maintenir des habitudes positives est plus essentiel que jamais, surtout quand on doit rester et travailler chez soi.

L’énergie physique n’est pas seulement cruciale pour les sportifs d’élite. Elle est tout aussi essentielle à tous les non-sportifs qui réfléchissent. Il ne faut pas sous-estimer son influence sur l’état d’esprit. Les personnes qui ont plus d’énergie physique perçoivent les choses différemment et donc réagissent différemment. Cela les aide à mieux vivre les événements dans leur environnement.

Les routines suivantes seront une aide :

Développer une routine comportant des sessions d’entraînement réalistes et agréables et s’y tenir.

S’alimenter de manière consciente et saine aux moments appropriés de la journée.

Focus sur la durée optimale et la qualité du sommeil.

Documenter ses progrès relatifs à la condition physique générale.

Observer dans quelle mesure l’exercice physique influence l’humeur.

Cédric Dumont au Red Bull Study Club © Jelle Lapere / Red Bull Content Pool

2. Énergie émotionnelle

Comment gérer l’énergie émotionnelle est plus important que jamais. Garder le contact peut poser un défi, mais c’est impératif pour le bien-être personnel. Entretenir des relations peut booster l’énergie émotionnelle et le sentiment de bonheur.

Il faut quotidiennement prêter attention à comment on se sent à différents moments de sa journée de travail et comment ces émotions et réactions jouent sur la productivité. Si on se sent bien, on a en général tendance à travailler plus efficacement que si on se sent mal.

Les états d’esprit négatifs persistants drainent l’énergie vitale humaine et provoquent des tensions dans les relations, si bien qu’il devient plus difficile de penser clairement, logiquement et de manière réfléchie. La vie peut ressembler à des montagnes russes, mais on acquiert un meilleur contrôle sur ses réactions et on se remet plus rapidement des moments creux dès que l’on a appris à repérer ce qui déclenche chez soi des émotions négatives.

Jenny : C’est comme si je me retrouvais avec toujours plus de nouvelles tâches. Des défis auxquels je ne m’attendais pas n’arrêtent pas de surgir. J’ai l’impression d’être souvent irritable et impatiente ces derniers temps. Les enfants et mon partenaire le remarquent probablement. Peut-être que je me concentre trop sur les émotions négatives.

Cédric : L’énergie émotionnelle est la capacité à transmettre et à recevoir l’amour, le sentiment de connexion et d’appartenance. Les personnes ayant une forte énergie émotionnelle ont perfectionné leur capacité à ressentir et, par leur comportement, ils invitent les autres à entrer dans leur cercle rapproché. Elle définit également la capacité à lâcher prise et à repartir sur une page vierge. Il ne faut jamais oublier que sa mentalité dépend de la manière dont on catégorise les événements, non pas des événements mêmes. Cela aide énormément dans la recherche de solutions. Le moment est idéal pour à nouveau réfléchir à ce qui nous rend vraiment heureux et nous motive.

Le succès sportif dépend de la capacité d’un athlète à réaliser des performances en situation de stress et puis ensuite à se remettre de ce stress. La récupération permet de se refaire des forces et favorise la résilience, à l’instar d’un muscle entre les séances d’entraînement. Les athlètes passent la plupart de leur temps en mode entraînement et seulement un petit pourcentage en compétition effective. Dans la vie professionnelle, c’est la concurrence qui règne au quotidien avec un temps minimum de récupération. La gestion consciente de l’énergie émotionnelle nous permet de décider quels sentiments méritent notre attention.

Les routines suivantes seront une aide :

Se donner les moyens de changer ce que l’on peut et lâcher prise pour ce sur quoi on n’a aucun contrôle.

Se sentir agressé ne change rien à la situation de base : l’art consiste à travailler avec les autres et trouver des solutions.

Savoir ce dont on a besoin pour récupérer et quand c’est nécessaire.

Utiliser un langage et des émotions positives.

Être conscient de la manière dont on réagit au stress et prendre le contrôle de ses émotions au moyen des trois exercices suivants :

Rédigez des brouillons de mails lorsque vous êtes frustrés, mais relisez-les un peu plus tard. S’ils vous semblent manquer de pondération, n’hésitez pas à supprimer les mails en question. Considérez toujours que les autres n’ont que les meilleures des intentions. Vous aussi vous essayez de faire de votre mieux dans la situation où vous vous trouvez. Marquez une pause et prenez le temps d’arrêt nécessaire. Par exemple, dites : « J’aimerais bien prendre une minute pour y réfléchir. Je reviendrai là-dessus plus tard. »

BASE jump de Cédric Dumont dans une chute au Pérou © Renzo Giraldo/Red Bull Content Pool

3. Énergie mentale

La capacité à penser clairement, à se concentrer et à venir à bout des tâches cognitives influence énormément la propre réalité d’une personne. Pour être capable des meilleures performances possibles, nous devons toujours être en mesure de rester concentrés, de louvoyer facilement entre vue d’ensemble et détails, et de travailler de manière positive en vue d’un résultat souhaité. Les sportifs tout autant que les hommes d’affaires considèrent la respiration comme un moyen capital pour améliorer la concentration.

Jenny : Ma capacité à me concentrer varie selon les jours. Au bureau aussi j’avais des moments où j’étais distraite, mais à la maison, me mettre en mode travail, ça me prend plus de temps. Et puis je dois dépenser plus d’énergie pour m’assurer que les personnes dans mon entourage immédiat comprennent que c’est là mon temps de travail. Je suis nerveuse avant les appels téléphoniques avec le bureau parce que je me sens moins bien préparée quand je travaille à la maison.

Cédric : Une bonne condition mentale demande à ce que l’on soit en mesure de penser clairement sans se sentir stressé, distrait ou surchargé. C’est le bon moment pour rompre avec la routine, pour un nouveau départ et repenser clairement ses priorités. Cela s’applique à notre vie personnelle aussi bien que professionnelle. Une fois que c’est fait, on devrait visualiser comment mettre en œuvre ces priorités. On prend le temps de passer mentalement en revue toutes les étapes. Les techniques de respiration améliorent la concentration avant la mise en œuvre.

Le cerveau détermine les besoins en oxygène et notre respiration s’adapte en conséquence. Beaucoup n’accordent pas suffisamment d’attention à ce processus, mais la respiration est un excellent outil pour modifier la manière dont le corps réagit au stress – qu’il soit physique ou mental.

Ce que l’on appelle la « respiration en boîte » ne prend pas plus de deux minutes. Inspirer, bloquer, expirer, bloquer… quatre secondes pour chaque phase. Les athlètes utilisent cette technique pour se calmer les nerfs avant une compétition. En ralentissant leur respiration, ils ralentissent aussi leur rythme cardiaque de manière naturelle. Les deux systèmes sont indissociables l’un de l’autre. Des études concordent à montrer que des exercices réguliers de respiration réduisent le stress, abaissent le taux de cortisol et sont capables d’améliorer l’humeur et d’augmenter la concentration.

Les routines suivantes seront une aide :

Se concentrer sur les solutions et les résultats souhaités.

S’adonner à la pratique de monologues positifs et de visualisation.

Explorer comment, quand et où on réfléchit le mieux.

Pratiquer la respiration en boîte pour une meilleure concentration.

4. Énergie spirituelle

L’énergie spirituelle se développe à partir d’une connexion avec des valeurs profondément enracinés et un objectif ludique et valorisant allant au-delà de l’intérêt personnel. Elle nourrit la passion, l’intégrité et l’engagement. La motivation pour utiliser les autres formes d’énergie est de nature largement spirituelle – plus on s’identifie avec ses priorités, plus on est enclin à investir son énergie dans leur réalisation.

Jenny : Ça a été une période tout à fait propice à l’autoréflexion. Qu’est-ce qui est important pour moi dans la vie ? Est-ce que j’obtiens ce que je voudrais des gens autour de moi ? Est-ce que je leur donne ce que je voudrais ? Comment travailler avec harmonie avec mon propre moi ? Comment prendre des décisions fondées sur mes convictions ? Pour faire cela, j’ai d’abord dû vraiment comprendre en quoi je crois et quel est mon rôle. J’ai deux devoirs à remplir : premièrement, être un modèle pour mes enfants et donner le meilleur de moi-même à ma famille. Deuxièmement, accomplir au mieux mon travail. Mon travail est vraiment important parce que nous aidons les gens à traverser cette crise.

Cédric : Il s’agit ici de la capacité à comprendre ses objectifs et à les réaliser. Les personnes avec une forte énergie spirituelle orientent leurs actions sur ce qui leur est essentiel au lieu de se sentir isolées, perdues ou confuses. Et vous, en quoi croyez vous ?

Les routines suivantes seront une aide :

S’engager durablement pour un objectif ou une cause.

Vivre en harmonie avec ses valeurs personnelles.

Faire quelque chose pour les autres et donner aux autres quelque chose en retour.

« Égoïsme approprié » – prendre soin de soi afin d’être fort pour les autres.