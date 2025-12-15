© Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool
Le calendrier de la saison HYROX 2025-26
Les compétitions d’HYROX vous font de l’œil ? Découvrez le calendrier des événements HYROX de 2026 pour trouver une course près de chez vous.
Depuis quelques années maintenant, l’HYROX s’est imposé comme la discipline de référence du monde du fitness. Entre son côté compétitif et son accessibilité qui permet à tous de participer, le format n’en finit plus de gagner en popularité. Si vous souhaitez prendre part à la compétition, on vous présente le calendrier de l’année prochaine, histoire que vous soyez fin prêt lorsqu’il sera temps de faire du rameur ou d’envoyer du medicine ball.
Pour savoir vers quelle division de l’HYROX il est préférable que vous vous tourniez, consultez notre article centré sur le sujet.
Une fois que vous serez sûr de vous, il ne vous restera plus qu’à sélectionner un événement près de chez vous et à créer un programme d’entraînement adapté à votre niveau et progression.
Calendrier de la saison HYROX 2025-26
Janvier
- 16 – 18 janvier - Wellcome FIT HYROX Saint-Gall, Suisse
- 21 – 25 janvier - Myprotein HYROX Manchester, Royaume-Uni
- 21 – 25 janvier - HYROX Amsterdam, Pays-Bas
- 24 – 25 janvier - HYROX YOUNGSTARS Amsterdam, Pays-Bas
- 29 janvier – 1er février - HYROX Auckland, Nouvelle-Zélande
- 29 janvier – 1er février - CENTR HYROX Phoenix, États-Unis
- 30 janvier – 1er février - AirAsia HYROX Osaka, Japon
- 30 janvier – 1er février - HYROX Turin, Italie
Février
- 6 – 8 février - Creapure® HYROX Vienne, Autriche
- 7 – 8 février - Smart Fit HYROX Guadalajara, Mexique
- 7 – 8 février - HYROX Bilbao, Espagne
- 12 – 15 février - HYROX Nice, France
- 13 – 14 février - HYROX Istanbul, Turquie
- 20 – 22 février - The Feed HYROX Las Vegas, États-Unis
- 21 – 22 février - MARTES SPORT HYROX Katowice, Pologne
- 28 février – 1er mars - HYROX Taipei, Taïwan
- 28 février - HYROX Fortaleza, Brésil
Mars
- 7 – 8 mars - HYROX Championnats des Amériques - Washington, États-Unis
- 11 – 15 mars - HYROX Glasgow, Royaume-Uni
- 13 – 15 mars - HYROX Copenhague, Danemark
- 14 – 15 mars - Smart Fit HYROX Cancún, Mexique
- 19 – 22 mars - HYROX Toulouse, France
- 20 – 22 mars - HYROX Bangkok, Thaïlande
- 21 – 22 mars - HYROX Championnats régionaux EMEA - Londres, Royaume-Uni
- 24 – 29 mars - HYROX Londres, Royaume-Uni
- 26 – 29 mars - HYROX Malines, Belgique
- 27 – 29 mars - Creapure® HYROX Houston, États-Unis
- 28 – 29 mars - HYROX YOUNGSTARS Londres, Royaume-Uni
Avril
- 3 – 5 avril - Legendz HYROX Miami Beach, États-Unis
- 4 – 5 avril - HYROX Bologne, Italie
- 9 – 12 avril - HYROX Brisbane, Australie
- 11 – 12 avril - HYROX Bangalore, Inde
- 11 – 12 avril - HYROX Championnats APAC - Brisbane, Australie
- 16 – 19 avril - HYROX Varsovie, Pologne
- 16 – 19 avril - All Inclusive Fitness HYROX Cologne, Allemagne
- 16 – 19 avril - HYROX Malaga, Espagne
- 16 – 19 avril - HYROX Rotterdam, Pays-Bas
- 23 – 26 avril - MAYBELLINE HYROX Paris Grand Palais 25/26, France
- 29 avril – 4 mai - HYROX Cardiff, Royaume-Uni
Mai
- 8 – 10 mai - Cigna Healthcare HYROX Hong Kong, Chine
- 9 – 10 mai - HYROX Helsinki, Finlande
- 14 – 17 mai - HYROX Barcelone, Espagne
- 16 – 17 mai - AirAsia HYROX Incheon, Corée du Sud
- 16 – 17 mai - HYROX Ottawa, Canada
- 20 – 24 mai - Creapure® HYROX Lyon, France
- 29 – 31 mai - HYROX Rimini, Italie
- 30 – 31 mai - HYROX Riga, Lettonie
Juin
- 18 – 21 juin - PUMA HYROX Championnats du monde - Stockholm, Suède
Non communiqué
- Date à venir - HYROX Singapour, Singapour
- Date à venir - HYROX New York, États-Unis
- Date à venir - Smart Fit HYROX Puebla, Mexique
- Date à venir - Smart Fit HYROX Monterrey, Mexique
- Date à venir - HYROX Berlin, Allemagne
On se donne rendez-vous le 21 juin pour les championnats du monde à Stockholm ?