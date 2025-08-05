HYROX dévoile les changements apportés au calendrier pour 2025

L’ HYROX a marqué un tournant dans le monde du fitness , combinant des exercices fonctionnels avec des périodes de course dans un format stimulant et compétitif réalisable quel que soit l'âge ou le niveau.

Depuis le premier HYROX à Hambourg en 2018, la série de courses de fitness a explosé en popularité et s'est répandue loin à la ronde. Pour sa septième saison, il y aura pour la première fois un événement HYROX sur cinq continents. L’HYROX Cape Town en septembre est le premier à se tenir en Afrique, tandis que des pays comme le Canada et la Belgique accueilleront également leurs premiers événements. La saison 2024-25 verra également le retour des échéances préférées des athlètes, tandis que de nouvelles se développent pour faire face à une demande accrue.

En plus d'être un sport ouvert à tous, chaque événement HYROX donne aux participants la possibilité de se qualifier pour le championnat du monde. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de remporter leur division. Mais quelle est la division qui vous convient le mieux ?

8 exercise stations are interspersed with 1km runs at HYROX events © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

01 Divisions de course de l'HYROX

Chaque épreuve de l'HYROX comporte trois divisions de course différentes : simple, double et relais, mais toutes suivent un format similaire. Il existe également des catégories Open et Pro au sein des divisions simples et doubles, chacune d'entre elles étant subdivisée en fonction de la tranche d'âge. Cela permet aux athlètes de concourir avec des personnes de tous âges, tout en comparant leurs résultats avec ceux des concurrents de leur tranche d’âge.

La course elle-même comprend huit stations d'entraînement fonctionnel et huit parcours d'un kilomètre, tous effectués dans le même ordre, quelle que soit la division ou la catégorie. Comme il n'y a pas de limite de temps, l'HYROX est ouverte à tous les niveaux, et il y a des catégories plus ou moins difficiles dans lesquelles concourir en fonction de votre forme physique et de votre expérience.

Singles Open

Le plus facile des deux formats individuels, l'Open est un événement en solo où chaque concurrent doit effectuer les huit stations d'entraînement fonctionnel et les huit courses de 1 km. La différence avec le format Pro réside dans le poids de l'équipement utilisé pour cinq des huit stations.

Station Femme Homme Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m x4 @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled Sled Pull 12.5m x4 @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg Wall Balls 75x @ 4kg 100x @ 6kg

Des pros comme Hunter McIntyre concourent au plus haut niveau de l'HYROX. © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Singles Pro

Le format le plus difficile de l'HYROX, la division pro voit des individus chargés de déplacer d'énormes charges à chaque station d’exercice fonctionnel. Les athlètes professionnels les plus rapides peuvent se qualifier pour l'Elite 15 : une série distincte qui oppose les 15 meilleurs athlètes HYROX du monde lors de plusieurs événements tout au long de la saison, les meilleurs se qualifiant pour le Championnat du monde HYROX.

Station Femme Homme Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 202kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 153kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 24kg 200m @ 32kg Sandbag Lunges 100m @ 20kg 100m @ 30kg Wall Balls 100x @ 6kg 100x @ 9kg

Doubles

L'épreuve de double peut être disputée en duo féminin, masculin ou mixte, bien que dans le cas d'une épreuve mixte, les poids soient les mêmes que ceux de la catégorie pro des femmes en simple. Même si les deux membres de l'équipe double doivent effectuer les huit courses d'un kilomètre, ils peuvent se partager le travail aux stations de fitness fonctionnel, ce qui rend l'épreuve sans doute plus facile que l'épreuve équivalente en simple, étant donné qu’ils ont la possibilité de se reposer et de récupérer entre les efforts.

Station Femme Homme Mixte Ski Erg 1,000m 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ 20kg Wall Balls 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ 6kg

Pairs like Jake Dearden and Marc Dean both run the 8km, but split stations © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Pro Doubles

La catégorie la plus difficile de la division double, la classe pro voit les poids augmentés en accord avec la catégorie pro du simple.

Station Femme Homme Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 202kg incl. sled Sled Pull 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 153kg incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 24kg 200m @ 32kg Sandbag Lunges 100m @ 20kg 100m @ 30kg Wall Balls 100x @ 6kg 100x @ 9kg

Relais

Le relais à quatre est une brillante façon de s'initier à l'HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Le relai est la division de l'HYROX la plus conviviale pour les débutants. C'est un excellent moyen pour les novices de s'initier à la discipline avant de passer aux épreuves en double ou même en simple. Par équipe de quatre, chaque membre de l'équipe doit effectuer deux étapes : une étape comprenant un poste d'entraînement fonctionnel et une course d'un kilomètre.

Station Femme Homme Mixte Ski Erg 1,000m 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 102kg incl. sled 12.5m @ 152kg incl. sled 12.5m @ 102kg (F) incl. sled/ 12.5m @ 152kg (H) incl. sled Sled Pull 12.5m @ 78kg incl. sled 12.5m @ 103kg incl. sled 12.5m @ 78kg (F) incl. sled/ 12.5m @ 103kg (H) incl. sled Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ (F) 16kg/ 200m @ (H) 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ (F) 10kg/ 100m @ (H) 20kg Wall Balls 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ (F) 4kg/ 100x @ (H) 6kg

02 Calendrier de la saison HYROX 2024-25

Juillet

27 juillet : HYROX Sydney - Sydney, Australie

Août

17 août : HYROX Brisbane - Brisbane, Australie

31 août - 1er septembre : HYROX Singapore Expo - Singapour

Where ever they are in the world, HYROX events follow an identical format © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Septembre

14 septembre : HYROX Perth - Perth, Australie

21 septembre : HYROX Cape Town - Cape Town, Afrique du Sud

28 septembre : HYROX Stuttgart - Stuttgart, Allemagne

There's always a great atmosphere at any HYROX event © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Octobre

5-6 octobre : Goodlife Fitness HYROX Toronto - Toronto, Canada

11-13 octobre : HYROX Amsterdam - Amsterdam, Pays-Bas

12 octobre : HYROX Nice - Nice, France

19-20 octobre : HYROX Milan - Milan, Italie

19 octobre : HYROX Incheon - Incheon, Corée du Sud

25-27 octobre : HYROX Birmingham - Birmingham, Royaume-Uni

26-27 octobre : HYROX Madrid - Madrid, Espagne

The goal for pro level athletes is qualify for the Top 15 and World Champs © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Novembre

2-3 novembre : HYROX Hambourg - Hambourg, Allemagne

2-3 novembre : HYROX Poznań - Poznań, Pologne

9-10 novembre : HYROX Paris - Paris, France

9-10 novembre : HYROX Ciudad de Mexíco - Mexico, Mexique

9-10 novembre : HYROX Manchester - Manchester, Royaume-Uni

15-17 novembre : HYROX Dublin - Dublin, Irlande

16 novembre : HYROX Chicago - Chicago, Illinois, USA

16 novembre : HYROX Beijing - Beijing, Chine

23 novembre : HYROX Dallas - Dallas, Texas, USA

23-24 novembre : Cigna Healthcare HYROX Open Asian Championship - Hong Kong

29 novembre - 1 décembre : F45 HYROX London - Londres, Royaume-Uni

Expect plenty of records to fall during the 2024-25 events © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Décembre

7-8 décembre : HYROX Stockholm - Stockholm, Suède

7 Décembre : HYROX Anaheim - Anaheim, California, USA

7-8 décembre : HYROX Marseille - Marseille, France

14-15 décembre : HYROX Francfort - Francfort, Allemagne

14-15 décembre : HYROX Melbourne - Melbourne, Australie

Janvier

24-26 janvier : HYROX Manchester II - Manchester, Royaume-Uni

Il y a peu d'endroits sur la planète où l'HYROX est aussi présent que Manchester et c'est pourquoi c’est ici que se déroulera le premier événement de la nouvelle année. Du 24 au 26 janvier, le GMEX sera de retour dans la ville natale de la star de l'HYROX, Jake Dearden, pour montrer pourquoi cette discipline de fitness est si populaire dans le nord de l'Angleterre.

Février

1-2 février : HYROX Las Vegas - Las Vegas, NV, USA

La « Sin City » se transforme en ville HYROX pour le premier week-end de février, avec des lumières vives et une atmosphère de fête qui constituent la toile de fond parfaite au Las Vegas Convention Center. Vegas sera également le premier événement Major de la nouvelle année, vous pouvez donc vous attendre à voir les meilleurs athlètes du monde entier, ce qui en fait un spectacle à ne pas manquer.

1-2 février : HYROX Maastricht : Maastricht, Pays-Bas

Après avoir accueilli les Championnats d'Europe 2022-23, Maastricht n'est pas étrangère à la compétition HYROX et l'énorme MECC Maastricht est de retour pour accueillir le premier événement en Europe continentale de 2024.

1-2 février : HYROX Auckland : Auckland, Nouvelle-Zélande

Les Showgrounds d'Auckland accueilleront le tout premier événement HYROX organisé en Nouvelle-Zélande, les 1er et 2 février.

1-2 février : HYROX Turin : Turin, Italie

La compétition HYROX retourne dans le Piémont et dans le superbe site de la Lingotto Fiere de Turin pour deux jours de compétition au début du mois de février.

8 février : HYROX Guadalajara - Guadalajara, Mexique

Après le succès de l'événement de Mexico, l'HYROX fait sa première apparition à Guadalajara, où les athlètes participeront à une seule journée de compétition au Centro Expo Guadalajara.

8-9 février : HYROX Suisse - Saint-Gall, Suisse

Après une pause de deux ans et demi, l'HYROX revient en Suisse sur un nouveau site, l'Olma Messen de Saint-Gall. Trois records du monde ont été établis la dernière fois que ce sport a été présenté à Bâle, alors attendez-vous à des temps rapides tout au long de cet événement.

8-9 février : HYROX Toulouse - Toulouse, France

Une nouvelle ville hôte pour l'HYROX en France, Toulouse accueillant son premier événement au MEETT - Parc des Expositions et Centre de Convention & Congrè. La « ville rose » sera un ajout bienvenu à la famille HYROX pour les fans français de plus en plus nombreux.

15-16 février : HYROX Bilbao - Bilbao, Espagne

Le premier HYROX Espagne de 2025 se déroulera au centre des expositions de Bilbao pour une journée de courses de fitness. Anna Stellaard a établi le record du monde de l'Open femmes (35-39) de 1h 3m 8s, l'année dernière, tandis que le reste de la course s'est déroulé à un rythme très élevé.

22-23 février : HYROX Katowice - Katowice, Pologne

Un an après ses débuts à Katowice, l'HYROX revient dans la ville méridionale pour le deuxième événement polonais de la saison 2024-25. Passant d'un à deux jours pour la saison en cours, il offre aux athlètes de tous niveaux encore plus d'opportunités de concourir et de se qualifier pour les Championnats du monde HYROX de 2025.

22-23 février : Championnat d'Europe Open HYROX - Vienne, Autriche

Vienne n'est pas seulement la ville la plus agréable à vivre au monde, c'est aussi le siège du Championnat d'Europe Open HYROX. Seule étape en Autriche cette saison, la capitale accueille l'Open European Championship pour la deuxième fois au Messe Wien.

Pendant deux jours, les athlètes HYROX se disputeront le titre de champion d'Europe Open HYROX et tout le monde est invité à relever le défi face à des athlètes venus de tout le continent.

27 février - 2 mars : HYROX Rotterdam - Rotterdam, Pays-Bas

Les athlètes néerlandais seront comblés avec quatre jours complets de compétition alors que les courses de fitness prendront d'assaut le site dynamique d'Ahoy Rotterdam à la fin du mois de février.

HYROX will be a hard, but brilliant event to be a part of © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Mars

1er mars : HYROX Johannesburg : Johannesburg, Afrique du Sud

Les athlètes de Jo'burg ont la possibilité de participer à la première édition du concours HYROX, qui se déroule sur une seule journée dans la ville de l'or.

1-2 mars : HYROX Karlsruhe : Karlsruhe, Allemagne

La deuxième moitié de la saison HYROX DACH débute dans la ville de Karlsruhe, dans le sud de l'Allemagne, et grâce au nombre d'inscriptions de la saison précédente, l'événement a été étendu à deux jours.

1-2 mars : HYROX Brisbane : Brisbane, Australie

Après un premier événement exceptionnel, l'HYROX retourne sous le soleil du Queensland pour deux jours de courses de fitness au Brisbane Convention and Exhibition Centre.

8-9 mars : HYROX Valencia - Valence, Espagne

Reprogrammé suite aux inondations de la région en novembre 2024, Valence a historiquement attiré des athlètes tels que Felicity Cole et Michael Sandbach (Elite 15).

Du 13 au 16 mars : HYROX Glasgow - Glasgow, Écosse

Pendant quatre jours de compétition, le Scottish Event Campus de Glasgow accueille les divisions Open, Doubles, Pro et Relais, ainsi que le quatrième Major de la saison, où les meilleurs athlètes se battront pour une place dans l'Elite 15.

14-15 mars : HYROX Copenhague - Copenhague, Danemark

Le Danemark est de retour pour la deuxième édition de l'HYROX sur son sol. Le Bella Center, situé dans la capitale Copenhague, accueillera l'événement qui se déroulera désormais sur deux jours, grâce à la demande des compétiteurs danois.

15-16 mars : HYROX Houston - Houston, TX, États-Unis

Préparez vos chapeaux et vos bottes de cow-boy, car le prochain rendez-vous pour les fans américains de l'HYROX est le retour de l'HYROX Houston, les 15 et 16 mars. La ville emblématique du Texas fait son retour sur le calendrier et les concurrents peuvent s'attendre à un événement typiquement texan à tous points de vue.

21-23 mars : HYROX Malaga - Malaga, Espagne

La troisième édition annuelle de l'HYROX Malaga est la quatrième et dernière épreuve espagnole de la saison. L'événement basé sur la FYCMA a été avancé d'un mois par rapport à la saison dernière, où les 1h 1m 20s de David Martin Peral ont battu le record du monde dans la catégorie Hommes Pro (45-49).

29-30 mars : Championnats nord-américains HYROX Open - Washington DC, USA

Il n'y a pas de meilleur endroit que la capitale des États-Unis, Washington DC, pour accueillir les Championnats nord-américains HYROX Open. Rejoignez les athlètes et les équipes HYROX de tout le continent au cœur de la ville pour décrocher un record personnel ou l'un des titres en jeu. Vous pouvez aussi simplement profiter d'un week-end fantastique à travers l'expérience HYROX.

Avril

5 avril : HYROX Monterrey - Monterrey, Mexique

Un troisième événement mexicain, après Mexico et Guadalajara, se déroule sur le site de Cintermex pour une compétition d'une journée dans la capitale du Nuevo León.

5 avril : HYROX Shanghai - Shanghai, Chine

La deuxième édition de l'HYROX en Chine devrait être un superbe événement, avec beaucoup d'espace pour accueillir un grand nombre de participants au Shanghai World Expo Center.

5-6 avril : HYROX Belgium - Malines, Belgique

Après avoir explosé en popularité dans les pays voisins, l'HYROX fait enfin ses débuts en Belgique au printemps 2025 au Nekkerhal de Malines. Situé entre Bruxelles et Anvers et à proximité de la frontière avec les Pays-Bas, cet événement international sera l'une des dernières occasions pour les athlètes de se qualifier pour le Championnat du monde HYROX.

Du 11 au 13 avril : All Inclusive Fitness HYROX Cologne - Cologne, Allemagne

Se déroulant cette année parallèlement au FIBO, le principal salon professionnel de l'industrie du fitness, l'HYROX de Cologne devrait être le plus important jusqu'à présent dans cette ville de l'ouest de l'Allemagne. En prime, les concurrents bénéficient d'un accès complet à tout ce que le salon du fitness FIBO a à offrir.

12 avril : HYROX Varsovie - Varsovie, Pologne

S'il y a un événement HYROX que vous voulez inscrire à votre calendrier cette saison, c'est bien l'HYROX Varsovie. En effet, l'événement organisé dans la capitale polonaise sera la toute première course HYROX dans un stade en Europe. Le 12 avril, le PGE Narodowy, caverneux et ultramoderne, remplacera le football et les concerts de Taylor Swift par des fanatiques de fitness. Les concurrents y découvriront l'atmosphère unique de cet événement exceptionnel et auront la possibilité de se qualifier pour les Championnats du monde HYROX.

12 avril : HYROX Sharjah - Sharjah, EAU

Si vous aimez profiter de l’HYROX dans un environnement chaud, notez le 12 avril et préparez-vous pour l'HYROX Sharjah dans les Émirats arabes unis. Le climat bouillant du désert est pratiquement garanti, tout comme un événement HYROX international qui devrait tenir toutes ses promesses.

12 avril : HYROX Taipei - Taipei, Taiwan

L’HYROX revient à Taïwan et se réunit au centre d'exposition de Nangang à Taipei pour le défi de remise en forme que vous attendiez tous.

Du 18 au 20 avril : HYROX Paris - Paris, France

L'événement HYROX le plus épique de l'histoire de France a lieu cette année. Une course dans le cadre emblématique du Grand Palais, du 18 au 20 avril, offre aux concurrents une compétition unique au cœur de ce monument historique de Paris. Ne manquez pas cet événement. L'adrénaline combinée à l'art et à l'architecture.

19 avril : HYROX Miami Beach - Miami Beach, États-Unis

Le sable ne sera pas un problème à l'intérieur du Miami Beach Convention Center. Que vous souhaitiez battre un record personnel, resserrer des liens d'amitié ou relever un nouveau défi, l'HYROX Miami Beach est fait pour vous.

25-27 avril : HYROX Barcelona - Barcelone, Espagne

Il existe peu de villes plus belles et plus agréables que Barcelone pour clôturer la saison 2024-25, alors pourquoi ne pas préparer votre voyage et rejoindre les 8 000 autres compétiteurs attendus dans la capitale catalane pour votre dernière chance de vous qualifier pour les Championnats du monde HYROX.

26 avril : SweatHouz HYROX Atlanta - Atlanta, USA

Rendez-vous au Georgia World Congress Center, au cœur d'Atlanta, pour un événement inoubliable. Préparez-vous à vous dépasser et à vous surprendre quant à ce que vous pouvez accomplir.

9-11 mai : HYROX Thialf Heerenveen - Heerenveen, Pays-Bas

Le stade de patinage de vitesse de Thialf Heerenveen a été le théâtre de grands moments au fil des ans, mais c'est maintenant au tour de l'HYROX de briller avec un grand week-end de trois jours de courses pour les pros jusqu'aux nouveaux venus dans le relais mixte.

16-19 mai : HYROX Berlin - Berlin, Allemagne

Vous voulez participer à la course HYROX en plein air ? Alors la manche de Berlin est faite pour vous. Se déroulant sur le célèbre aérodrome de Berlin Tempelhof, une partie de la course sera organisée sur le tarmac lui-même pendant les trois jours de compétition. Il s'agira également du dernier événement DACH de la saison 2024-25, on sera donc sur un week-end épique.

24 mai : HYROX Bangkok - Bangkok, Thaïlande

L’HYROX arrive en Thaïlande ! Rejoignez le défi à Bangkok, que ce soit votre toute première fois ou que vous souhaitiez démontrer votre force. L’HYROX est une compétition pour tous.

30 mai-1er juin : F45 HYROX New York - New York, États-Unis

Rejoignez l'événement très attendu au Pier 76 Hudson River Park pour entrer dans l'histoire du plus grand événement de l'histoire d'HYROX USA. Préparez-vous à repousser vos limites, à atteindre de nouveaux sommets et à réaliser plus que vous n'avez jamais imaginé dans l'atmosphère exaltante et solidaire des compétitions HYROX.

31 mai : HYROX Riga - Riga, Lettonie

Ce printemps, l’HYROX fait ses débuts dans les pays baltes, en venant en Lettonie et en proposant une compétition incroyable et la possibilité de s'embarquer dans une aventure extraordinaire de remise en forme. Organisez des vacances sportives en ville avec une course électrisante au premier plan et la mer Baltique en toile de fond !

Où se dérouleront les championnats du monde HYROX 2024/25 ?

Les prochains championnats du monde auront lieu aux États-Unis, comme HYROX l'a annoncé sur ses médias sociaux. Ils se dérouleront à Chicago, sur l'emblématique Navy Pier, du 12 au 15 juin 2025. L'événement comprendra les championnats du monde Elite 15, avec des divisions individuelles, en double et en relais, ainsi que les championnats du monde des groupes d'âge, où les meilleurs athlètes de chaque catégorie s'affronteront.

HYROX a également annoncé une nouvelle catégorie pour les Championnats du monde : Elite 15 Pro Doubles, où les fans verront les duos d'athlètes professionnels les plus rapides s'affronter.