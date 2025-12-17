HYROX : la durabilité est sous-estimée en HYROX, voici pourquoi

Il est facile de se perdre dans le jargon HYROX et de perdre de vue l’essentiel : le temps que vous passez à vous entraîner, et votre temps en course. Comment, par exemple, allez-vous réduire au minimum vos passages de transition dans la Roxzone ? Quel est le meilleur moyen de trouver le bon équilibre entre un pacing efficace et le fait de grappiller quelques secondes sur votre allure de course, et quelle est la façon la plus efficace de booster votre grip ?

Des défis comme ceux-là font de la préparation pour l’ HYROX une pratique à part, et il est important de savoir comment investir au mieux votre temps et vos efforts. Il existe une compétence clé qui se trouve en dessous de tout cela : la durabilité. C’est la face cachée de l’HYROX – la capacité à rester calme quand la fatigue s’accumule, à garder une bonne technique quand le sled vous semble deux fois plus lourd, à garder votre allure quand vos jambes réclament une pause. Ce n’est pas juste de la dureté ; c’est un mélange de résilience, d’efficacité et de récupération intelligente qui permet aux athlètes de performer sur les derniers wall balls comme ils l’ont fait en sortant du start gate.

Peu de gens comprennent cela mieux que le coach HYROX Tiago Lousa, qui explique ci-dessous pourquoi la durabilité est sans doute la compétence la plus cruciale (et la plus sous-estimée) du sport.

À propos du coach : d’un commandant d’unité de forces de police spéciales à expert HYROX Qui est Tiago Lousa ? Tiago Lousa is a HYROX coach, world class athlete and gym owner © 05f3a3df-bc75-4703-b290-d19663716c11 Tiago Lousa est champion du monde HYROX en groupe d’âge, master coach et propriétaire de salle. Cet ancien commandant portugais d’une unité de forces de police spéciales est l’un des coaches HYROX les plus reconnus au monde : il mène des athlètes d’élite comme Alexander Rončević vers le succès au plus haut niveau – tout en aidant également toutes celles et ceux qui souhaitent améliorer leur forme à atteindre leurs objectifs. Il propose du coaching en ligne et en présentiel pour tous les niveaux et organise des camps d’entraînement HYROX. Pour plus d’infos, rendez-vous sur The Lousa Way ou retrouvez-le sur Instagram @thelousaway.

01 Qu’est-ce que la durabilité ?

HYROX master coach Tiago Lousa © Filipa Ribeiro @filiparibeiro.lab

« La durabilité est un terme que les gens utilisent de beaucoup de manières différentes, mais en HYROX, je lui donne un sens particulier », explique Lousa, qui scinde sa définition en deux : au sein de l’entraînement, et à l’extérieur. Pour ce dernier volet, « la durabilité renvoie à votre capacité globale à gérer le stress et à continuer de fonctionner malgré diverses contraintes, comme de longues journées de travail, un sommeil insuffisant et un rythme de vie chaotique », explique-t-il. « Dans la vraie vie, cela signifie votre capacité à rester constant même quand les circonstances ne sont pas idéales. »

Pour ce qui est de l’entraînement HYROX, « je définis la durabilité comme la capacité à performer sous fatigue, non pas la “vitesse à froid”, mais la “vitesse sous fatigue” », dit-il. Alors, comment cela se compare-t-il aux autres métriques, comme la VO2 max ou l’allure au seuil ? « La plupart des athlètes regardent la VO2 max, l’allure au seuil ou des tests de référence isolés », indique Lousa. « C’est utile, mais cela ne montre que votre potentiel maximal lorsque tout est idéal. » Or, rien n’est idéal en HYROX, explique-t-il, puisque « vous portez toujours la fatigue de la station précédente ou du tour précédent ».

Endurance isn’t just physical – it’s a coached mindset © Leo Francis/Red Bull Content Pool

Voici un exemple : « Si vous pouvez faire 100 burpees chronométrés en quatre minutes à froid, cela me dit quelque chose », poursuit Lousa. « Mais si vous faites ces mêmes 100 burpees après 30 ou 40 minutes de travail à une intensité relativement élevée et que soudain cela vous prend cinq ou six minutes, cet écart m’en dit plus sur votre capacité de performance réelle ». Cet écart, comme le définit Lousa, c’est votre durabilité.

02 Pourquoi la durabilité est-elle si importante en HYROX ?

Dans un sport défini par sa variété, la clé de la durabilité en HYROX réside dans le passage constant – et brutal – d’une tâche à l’autre. Lousa explique qu’il ne s’agit pas d’un effort stable, mais d’une « superposition constante d’un nouveau stress sur une fatigue déjà accumulée ». Du choc immédiat d’un lourd sled push à la charge musculaire des burpee broad jumps, votre corps est forcé de mettre à contribution instantanément différents groupes musculaires et différents systèmes énergétiques, ce qui fait varier de façon spectaculaire l’effort perçu – et la fatigue qui en résulte – d’une station à l’autre.

Cette structure unique met constamment à l’épreuve la capacité d’un athlète à maintenir sa forme, son allure et sa technique au moment même où son corps hurle pour qu’il s’arrête. En HYROX, la victoire ne revient pas à l’athlète le plus rapide à froid, mais au plus durable, celui qui peut maintenir sa performance et son sang-froid sous une lourde charge. Comme le résume Lousa : « La différence en HYROX, c’est que la variabilité des tâches rend la durabilité encore plus évidente et encore plus décisive. Le sport teste en permanence votre capacité à performer sous fatigue accumulée, et c’est pour cela que la durabilité joue un rôle aussi central. »

03 Reconnaître les signes

Une autre manière d’envisager votre durabilité consiste à la voir comme la capacité à maintenir votre forme, votre allure, votre technique et vos prises de décision lorsque votre corps est fatigué et que votre esprit tourne à plein régime. « C’est pour ça que nous nous entraînons », dit Lousa. « Pas seulement pour être rapides, mais pour être encore rapides quand ça compte. » Alors, comment la développer ?

Athletes push limits at Red Bull HYROX Coaches Camp Silverstone 2025 © Leo Francis/Red Bull Content Pool

Tout commence par l’identification des signes d’une faible durabilité. « Un signe clair de faible durabilité, c’est une grosse chute de performance dès que la fatigue commence à s’accumuler », explique Lousa. « Cela me montre que votre système a du mal à maintenir sa production d’effort dès que la fatigue monte. »

Pour replacer cela dans le contexte d’une course HYROX, comparez l’allure de vos quatre premières courses à celle de vos quatre dernières. « Une baisse de plus de 10 secondes par kilomètre est généralement le signe d’une durabilité faible », indique Lousa. « Cela signifie que le corps n’est pas encore prêt à soutenir un travail de haut niveau. » Les signes physiques incluent aussi le fait que « la foulée se raccourcit, les épaules montent et la respiration devient incontrôlée », ajoute Lousa. Encore et encore, le master coach HYROX a observé ces symptômes dans les dernières étapes de la course. C’est là, explique-t-il, que les athlètes les plus « durables ressemblent encore à des coureurs. »

04

C’est là que se gagne et se perd une course HYROX – quand vos poumons brûlent, que vos jambes ont l’air d’être faites de plomb, mais que vous parvenez à rester constant sur vos splits tout en analysant ce qui se passe autour de vous avec la tête froide.

« Chaque amélioration que vous faites en force, en capacité ou au niveau du seuil vous fait paraître plus durable parce que la fatigue arrive plus tard », prévient Lousa. « Si vous êtes plus fort, que vous bougez mieux et que vous avez un seuil plus élevé, vous pouvez vous maintenir plus longtemps. Mais cela, en soi, ce n’est pas la durabilité. C’est de la préparation spécifique. »

C’est là que la magie opère. « La durabilité, elle, se travaille sous fatigue », dit-il. « Elle vient du fait d’exposer le corps à des efforts relativement durs après avoir déjà réalisé du travail sous-maximal ou au seuil. »

« Quand vos jambes sont chargées et que votre respiration est élevée, c’est là que la durabilité se construit. C’est la capacité à produire des répétitions de qualité ou à tenir une allure forte quand le système porte déjà une charge de travail. »

Lousa cite les wall balls et les sled pushes – deux exercices désormais synonymes de l’HYROX – comme des références pour suivre votre durabilité. « Si votre corps a répété des wall balls propres, une position de sled pull constante, ou une mécanique de course efficace des milliers de fois, il reviendra à ces schémas même lorsque vous êtes fatigué », explique-t-il. « C’est la partie cachée de la durabilité : ne pas seulement avoir la capacité, mais aussi un mouvement qui tient le coup sous stress. »

05 La durabilité au plus haut niveau

Lucy Procter powering through the SkiErg station © HYROX/Red Bull Content Pool

Quand la fatigue s’accumule, la différence entre une place au milieu du peloton et une performance d’élite se joue sur le contrôle. Lousa, qui coach le champion du monde HYROX Alexander Rončević, souligne que la durabilité tient autant à l’état d’esprit et à la gestion émotionnelle qu’à la préparation physique.

L’expérience apporte une meilleure compréhension du pacing, de la façon dont l’effort devrait être ressenti et de la manière de gérer ses émotions quand la situation devient inconfortable. Tiago Lousa

Les athlètes ayant une faible durabilité trahissent leur fatigue par l’hésitation. « Ils commencent à regarder autour d’eux, laissent les autres dicter leur allure, prennent de petites pauses ou hésitent avant d’entrer dans les stations ». À l’inverse, les athlètes durables, comme ceux que Lousa entraîne, font l’inverse : « ils gardent leur propre rythme, restent posés, contrôlent leur respiration et prennent des décisions intentionnelles ».

Cette maîtrise est souvent le produit de l’“âge d’entraînement”. Les athlètes les plus expérimentés affichent généralement une meilleure durabilité, et Lousa précise que cela ne tient pas seulement au nombre d’années de pratique ; « l’expérience apporte une meilleure compréhension du pacing, de ce que l’effort devrait ressentir, et de la manière de gérer les émotions quand la situation devient inconfortable ». Ils connaissent leur allure.

À l’inverse, les athlètes plus jeunes ou moins expérimentés ont souvent « plus de vitesse et de puissance brutes et sont généralement plus compétitifs par nature ». Cette combinaison les pousse à « partir trop vite, pousser plus fort que prévu ou à ignorer les premiers signaux d’alerte », ce qui se traduit par une chute beaucoup plus importante en fin de course. Ils comptent sur leur talent brut, mais le vainqueur est toujours celui qui parvient à maintenir contrôle et rythme sous un stress maximal.

06 Récupération et durabilité

Train to stay durable, ready to go the distance © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Ce qui sous-tend chaque répétition de votre entraînement HYROX, c’est que, aussi dur que vous vous entraîniez, vous devez récupérer encore plus sérieusement. Et c’est vrai aussi lorsque vous travaillez votre durabilité. « Si vous essayez de construire votre moteur ou d’augmenter votre capacité pour l’HYROX, la récupération est essentielle », insiste Lousa. « Vous avez besoin de séances de qualité, de repos adéquat entre les intervalles et de suffisamment de temps d’adaptation pour vraiment progresser. »

Il existe cependant une différence cruciale entre ces méthodologies d’entraînement et celles sur lesquelles vous devez vous concentrer pour développer votre durabilité. Lousa explique : « Pour construire la durabilité, vous enlevez volontairement une partie de cette récupération. Vous placez du travail de qualité au-dessus d’une fatigue déjà présente. L’objectif n’est pas d’être frais, c’est d’apprendre au corps à fonctionner quand il ne l’est pas. »

L’entraînement de la durabilité, poursuit-il, doit être intégré dans des « phases et des cycles spécifiques, pas toute l’année. » Lousa donne l’exemple d’un athlète avec lequel il travaille. Durant l’intersaison, il a une manière précise de tester le fonctionnement de l’athlète sous fatigue. « Je peux lui faire courir un 10 km en effort maximal dans une course sur route officielle et, 30 à 45 minutes plus tard, le faire venir à la salle pour travailler sur les sleds ou les ergs », explique-t-il, en soulignant que « c’est là que la durabilité se construit ». Le système, poursuit-il, est déjà entamé par le 10 km, mais l’athlète doit « bouger avec volonté ».

« La récupération est cruciale pour le développement, mais un manque de récupération est crucial pour construire la durabilité. L’art du coaching, c’est de savoir quand utiliser l’un et l’autre. »

07 Erreurs fréquentes dans l’entraînement de la durabilité

HYROX Elite 15 athlete Alexander Rončević is not afraid to set the pace © Red Bull Content Pool

Les erreurs les plus dommageables en matière de durabilité viennent généralement d’un mauvais équilibre entre charge d’entraînement et récupération, des erreurs de pacing aggravant très vite le problème. Comme le souligne Lousa, un piège courant consiste à essayer de « travailler la durabilité toute l’année » avant même que l’athlète ait construit la vitesse, la force et les bases techniques nécessaires.

S’entraîner constamment sous fatigue, explique-t-il, revient simplement à renforcer « de mauvaises mécaniques et des allures lentes ». À l’opposé, ne s’entraîner que dans des conditions idéales, avec un repos et une récupération complets, permet de développer la capacité, mais ne prépare pas l’athlète à la réalité du jour de course. « HYROX vous met au défi quand vous êtes fatigué, pas quand vous êtes frais », rappelle Lousa, en insistant sur le fait que la durabilité doit être construite de manière stratégique, en ajoutant de la fatigue au bon moment. Les erreurs de pacing sont le chemin le plus rapide vers l’échec : les athlètes « partent souvent trop vite, laissent leurs émotions dicter l’effort au début », ce qui fait que la durabilité « disparaît immédiatement » non pas parce qu’ils ont « perdu leur condition », mais parce qu’ils l’ont « simplement dépensée trop tôt ».

Ces erreurs d’entraînement et de pacing créent des signaux d’alerte très clairs le jour de la course. Lousa identifie des signes clés comme des splits irréguliers – lorsqu’un athlète n’arrive plus à répéter les allures de ses intervalles – et une perte de forme et de technique « plus tôt que d’habitude ». Il pointe aussi une respiration plus lourde, incontrôlée, et une tendance à décrocher mentalement pendant les périodes de repos, autant de marqueurs indiquant que « la fatigue n’est plus seulement physique ». Quand un athlète termine systématiquement ses séries allongé au sol, cela montre qu’il va bien au-delà du seuil utile. Tous ces signes indiquent qu’il ne construit plus une durabilité consciente, mais qu’il « la brûle ».