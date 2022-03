Le bilan des IEM Katowice 2022

Résumé 1 Les retours à la réalité

Alors que le PGL Major Antwerp se profile à l’horizon, les IEM étaient un moment important pour prendre la température de certaines équipes majeures, mesurer les forces et les faiblesses et entrevoir les tendances à venir pour cette année. Qu’avons-nous appris pendant ces deux semaines de compétition? C’est l’heure du bilan.

Les âpres désillusions

ll est bon de rappeler que huit des équipes participantes des IEM ont dû batailler et obtenir leur sésame au travers du play-in, une phase qualificative de seize équipes, sur place également, au niveau très élevé. Parmi les déçus, BIG et Entropiq ont été les plus mauvaises surprises. La powerhouse allemande se présentait à Katowice avec l’espoir et l’ambition de prouver que faveN, sa dernière recrue, était la pièce manquante du puzzle pour maintenir leur statut d’équipe élite. Aujourd’hui au 12ème rang du classement mondial HLTV, après une fade performance en LAN, BIG se retrouve acculée et sous pression lors de ses prochaines sorties.

Entropiq a également endormi les espoirs nourris lors de leur impressionnante prestation à Stockholm lors du dernier Major. A l’époque, une équipe jeune pour qui la communauté n’avait pas réellement d’attentes, Entropiq arrivait aux IEM avec la mission de prouver qu’elle était capable de maintenir ce niveau et de s’installer durablement au sommet de Counter-Strike. Malheureusement, après une défaite contre ENCE puis contre MOUZ, la douche froide fut sans appel. Pour ces deux formations, ne pas être capable de se qualifier pour IEM Katowice est inacceptable. Le monde de CS:GO est cruellement compétitif et si une équipe veut prétendre faire partie des meilleures, échouer aux play-ins est impossible.

Après le mercato passionnant de la pause hivernale, de nombreuses formations présentes à Katowice étaient encore très jeunes et récentes. Dans ces cas-là, les attentes devaient de toute manière être nuancées par le manque de routine et de temps de jeu. Néanmoins, je dois avouer que je nourrissais de plus grandes ambitions pour Vitality et que OG a connu une forte chute depuis son précédent tournoi. Que l’on soit clair, un projet comme Vitality, qui a connu des remaniements d’une grande profondeur, a besoin de temps pour atteindre son rendement maximum. On ne peut pas sous-estimer l’ampleur du travail nécessaire pour que les deux groupes, danois et français, trouvent leur rythme de croisière et leur philosophie de jeu. Cela étant dit, avec la qualité individuelle intrinsèque de ce cinq, j’avais de plus grands espoirs pour Vitality.

Pour commencer, leur superstar, ZywOo, meilleur joueur du monde en 2019 et 2020, puis une marche en-dessous seulement en 2021, a traversé cette compétition comme l’ombre de ce qu’il est capable d’être. Avec un rating de 1.10, Katowice fut la deuxième plus pauvre performance en LAN de sa carrière. Lorsque, pour le commun des mortels, une statistique pareille serait considérée comme “une performance décente”, nous ne pouvons parler que d’une déception pour le prodige qui a pris le monde de Counter-Strike par surprise il y a quelques années. Son équipe attendait plus de lui, ses fans également, et j’espère le retrouver très vite à son meilleur niveau. Enfin, même si les deux défaites contre Gambit et Heroic, des équipes de très haute qualité, ne devraient pas être source d'embarras, j’aurais aimé sentir l’expérience de ces joueurs pendant les moments clefs, comme l’overtime sur inferno contre les danois, faire la différence et leur donner un avantage certain.

Malheureusement, il faudra s’armer d’un peu plus de patience pour voir la force réelle de Vitality. Pour OG, le réveil après l’idylle des BLAST Premier Spring Group fut brutal. Lors de leur première sortie, online, nexa et son équipe avait roulé sur toute opposition, Astralis, MIBR, Astralis puis NiP finalement, à la surprise générale. Leur capitaine, nexa, avait même produit une performance individuelle fulgurante que nous n’avions plus vu depuis des années. Certains argumentaient alors que nexa avait toujours eu cette qualité de jeu mais que son rôle, chez G2, son ancienne équipe, ne lui permettait pas de briller. Les IEM Katowice auront été un retour douloureux à la normale pour le nouveau capitaine d’OG. Si le premier match contre Heroic a été compétitif et a maintenu l’illusion, la sèche défaite contre MOUZ a sévèrement souligné les lacunes de cette formation qui devra encore travailler en profondeur sur son map pool pour pouvoir prétendre grimper au-delà du top 10 mondial.

Les confirmations et les surprenants rookies

Une fois de plus, Heroic se glisse dans les quatre meilleures équipes d’une LAN d’envergure. Après une demi-finale au Major de Stockholm, et une quatrième place aux BLAST Fall Final, Heroic prouve à nouveau que l’on peut compter sur elle dans les grands rendez-vous. Emmenée par un grand stavn, la formation danoise s’arrête contre une équipe FaZe hors de contrôle et peut garder la tête haute pour son parcours à Katowice. Dans la même veine, Virtus Pro, éternelle équipe du top 5 ou 6 mondial, maintient le cap et, sans briller incroyablement, confirme son statut sur les plus hautes marches de Counter-Strike. Cette formation n’aura pas réussi à tromper G2 dans les play-offs mais a également montré du sang froid et de l’autorité dans son chemin pour arriver à cette étape.

Heroic a montré ses talents aux IEM de Katowice © Simon Vartan Berg/Red Bull Content Pool

Le sentiment reste le même, il manque probablement une dernière pièce à ce puzzle pour prétendre un jour soulever un trophée. Si l’on parle maintenant des surprises, un thème général qui ressort des IEM Katowice est la performance époustouflante de certains rookies. MOUZ, par exemple, alignait torszi, le jeune sniper, pour la première fois et sa performance aura suscité un grand intérêt pour son futur. Malgré une perte de vitesse contre NiP, les matchs entre MOUZ et Vitality puis OG ont révélé un grand potentiel pour un joueur qui pourrait bien devenir une star dans les mois à venir.

Finalement, on ne peut parler de rookie sans parler de m0NESY et de G2. Malgré la déception d’une grande finale haletante perdue 0:3 contre FaZe, cette nouvelle formation aura gagné le cœur de nombreux fans lors des IEM Katowice. M0NESY, particulièrement, a prouvé à de nombreuses reprises qu’il était capable de briller sous les projecteurs et d’affirmer son style de jeu explosif alors que la pression est à son comble. II est certain que le jeune prodige a un avenir radieux qui l’attend s’il maintient une discipline d'entraînement et une bonne attitude. Je m’attends à voir G2 dans les playoffs de tous les tournois importants de l’année. Donnons quelques mois à cette jeune équipe, et imaginons maintenant ce qu’elle sera capable de faire lors du prochain Major.

L’incroyable histoire de FaZe Clan

Quel destin impensable que celui qui a mené FaZe Clan à la victoire finale. Tout d’abord, le test COVID positif de ropz, la nouvelle recrue star, qui l’a empêché de participer aux play-ins. Dans la première phase, avec l’australien jks comme mercenaire, la victoire est arrachée contre MOUZ pour se hisser dans les groupes et donner le temps à ropz de venir les rejoindre et de participer à la compétition. Jks jouera même le premier match de groupe contre Liquid. Ropz arrive alors à temps, mais FaZe n’est pourtant pas au bout de ses peines, puisque, sur place, rain est testé positif. Dans les rencontres contre fnatic et NaVi, rain n’est pas avec ses coéquipiers, il joue alors depuis sa chambre d’hôtel. Si la victoire contre fnatic a assuré FaZe Clan d’une place en playoffs, et donc sur la scène de Spodek, l’incertitude régnait encore sur la composition de l’équipe.

FaZe domine l'IEM Katowice 2022 © ESL/Stephanie Lindgren

En effet, le règlement interdit, logiquement, à une équipe d’aligner un joueur “depuis sa chambre d’hôtel” pour un match sur scène. Rain n’est alors malheureusement pas capable de fournir un test négatif à temps, et jks doit à nouveau enfiler le maillot et fouler la scène de Spodek. Depuis cet instant, FaZe ne perd plus aucune map et s’impose, respectivement, 2 à 0 contre Gambit, 2 à 0 contre Heroic puis 3 à 0 contre G2 en finale. Soutenue par broky qui signe le meilleur tournois de sa carrière, MVP des IEM Katowice, et par l’intuition phénoménale de karrigan, cette équipe entre dans l’histoire de Counter-Strike avec ce qui semble être l’uns des destins les plus fous, dans un événement, que j’ai eu l’occasion d’observer. Je n’en reviens toujours pas. La barre a été placée haute dès le coup d’envoi pour FaZe Clan et la question sur toutes les lèvres est de savoir si ce groupe va être capable de maintenir un tel niveau sur la durée. Wait and see!