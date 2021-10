Inclusivité et jeux vidéo : de la nécessité de diversifier le médium

On grossit le trait ; nous constatons avec soulagement que l’industrie s’affaire à élargir son audience, cédant non seulement la place à des héroïnes fortes et non conventionnelles qu’à des protagonistes de couleur ou queer.

On grossit le trait ; nous constatons avec soulagement que l’industrie s’affaire à élargir son audience, cédant non seulement la place à des héroïnes fortes et non conventionnelles qu’à des protagonistes de couleur ou queer.

On grossit le trait ; nous constatons avec soulagement que l’industrie s’affaire à élargir son audience, cédant non seulement la place à des héroïnes fortes et non conventionnelles qu’à des protagonistes de couleur ou queer.

Preuve s’il en fallait que même les grosses machines ne restent pas sourdes à la société qui évolue : le dernier opus de Call of Duty permet d’incarner un avatar non-binaire . Ce que ça change en termes de gameplay ? Fichtrement rien. Nous sommes toujours invités à transformer des communistes en passoires pour le compte de ce cher Ronald Reagan qui, comme chacun sait, était un fervent défenseur de la cause LGBTQI+. On s’égare.

Preuve s’il en fallait que même les grosses machines ne restent pas sourdes à la société qui évolue : le dernier opus de Call of Duty permet d’incarner un avatar non-binaire . Ce que ça change en termes de gameplay ? Fichtrement rien. Nous sommes toujours invités à transformer des communistes en passoires pour le compte de ce cher Ronald Reagan qui, comme chacun sait, était un fervent défenseur de la cause LGBTQI+. On s’égare.

Il n’y a qu’une petite omission dans leur raisonnement : ce sont des hommes. Et les hommes ne souffrent pas de sous-représentation dans la société. Cette petite transgression temporaire, contrôlée (et virtuelle de surcroît) est donc parfaitement innocente pour eux. Fanny Lignon, maîtresse de conférences en audiovisuel à l’université Lyon-1, et directrice de l’ouvrage Genre et jeux vidéo (PUM, 2015), approuve cette analyse.

Il n’y a qu’une petite omission dans leur raisonnement : ce sont des hommes. Et les hommes ne souffrent pas de sous-représentation dans la société. Cette petite transgression temporaire, contrôlée (et virtuelle de surcroît) est donc parfaitement innocente pour eux. Fanny Lignon, maîtresse de conférences en audiovisuel à l’université Lyon-1, et directrice de l’ouvrage Genre et jeux vidéo (PUM, 2015), approuve cette analyse.

Il n’y a qu’une petite omission dans leur raisonnement : ce sont des hommes. Et les hommes ne souffrent pas de sous-représentation dans la société. Cette petite transgression temporaire, contrôlée (et virtuelle de surcroît) est donc parfaitement innocente pour eux. Fanny Lignon, maîtresse de conférences en audiovisuel à l’université Lyon-1, et directrice de l’ouvrage Genre et jeux vidéo (PUM, 2015), approuve cette analyse.

réadapte ainsi de vieux standards. On demande aux femmes, et aux minorités en général, de rentrer dans des cases qui n’ont pas été dessinées pour elles. On ne leur ferme pas strictement la porte, non. On leur fait simplement comprendre, en négligeant de les représenter dans les récits, qu’ils sont insignifiants ou, au mieux, qu’ils sont subalternes.

« Ça nous donne l’impression qu’on ne compte pas. Qu’on n’existe pas en tant que joueur, analyse Jennifer Lufau, présidente de l’association Afrogameuses, qui œuvre pour une meilleure représentation des joueuses afrodescendantes. On est quand même dans un milieu créatif, où l’on peut imaginer tout ce que l’on veut. Si l’on ne se voit pas, on a l’impression de ne pas exister. On n’a pas de modèles à qui s’identifier, que ça soit dans les jeux, le streaming ou l’

Si on reconnaît qu’elles sont de plus en plus nombreuses, les héroïnes de jeux vidéo véhiculent encore un certain nombre de stéréotypes. Il n’y a qu’à se replonger dans la série de vidéos « Tropes versus women in video games » de la journaliste Anita Sarkeesian, pourtant datée d’il y a plusieurs années, pour réaliser qu’on commence juste à se détacher de la figure de la « demoiselle en détresse ».

Si on reconnaît qu’elles sont de plus en plus nombreuses, les héroïnes de jeux vidéo véhiculent encore un certain nombre de stéréotypes. Il n’y a qu’à se replonger dans la série de vidéos « Tropes versus women in video games » de la journaliste Anita Sarkeesian, pourtant datée d’il y a plusieurs années, pour réaliser qu’on commence juste à se détacher de la figure de la « demoiselle en détresse ».

Si on reconnaît qu’elles sont de plus en plus nombreuses, les héroïnes de jeux vidéo véhiculent encore un certain nombre de stéréotypes. Il n’y a qu’à se replonger dans la série de vidéos « Tropes versus women in video games » de la journaliste Anita Sarkeesian, pourtant datée d’il y a plusieurs années, pour réaliser qu’on commence juste à se détacher de la figure de la « demoiselle en détresse ».

). Ceux où il faut la venger, car elle a été tuée (Max Payne, God of War). Plus subtil : on nous demande dans certains cas de tuer la fille « pour son propre bien », car elle est à l’agonie (Prey (2006), Borderlands 2). Enfin, on trouve aussi l’hybride « sauvez la fille de la femme qui a été tuée » (Dishonored, Prototype 2). Bref : quel que soit l’exemple choisi, la femme est systématiquement présentée en mauvaise posture. Vulnérable, elle n’attend que d’être secourue par le valeureux héros. Pire : dans ces jeux, le personnage féminin n’est en réalité rien d’autre qu’un MacGuffin ; un artifice scénaristique visant à déclencher l’histoire et à légitimer le déchaînement de violence auquel se livrera le héros.

Mais comme nous l’écrivions plus haut, les contre-exemples sont de plus en plus nombreux. Récemment, on peut citer The Last of Us Part II, où l’on incarne la jeune Ellie dans sa quête vengeresse. Control, le dernier jeu de Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake), nous propose quant à lui d’aider Jesse Faden à libérer son frère, détenu prisonnier par une mystérieuse organisation paranormale (un cas d’école de « damoiseau en détresse »).

Mais comme nous l’écrivions plus haut, les contre-exemples sont de plus en plus nombreux. Récemment, on peut citer The Last of Us Part II, où l’on incarne la jeune Ellie dans sa quête vengeresse. Control, le dernier jeu de Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake), nous propose quant à lui d’aider Jesse Faden à libérer son frère, détenu prisonnier par une mystérieuse organisation paranormale (un cas d’école de « damoiseau en détresse »).

Mais comme nous l’écrivions plus haut, les contre-exemples sont de plus en plus nombreux. Récemment, on peut citer The Last of Us Part II, où l’on incarne la jeune Ellie dans sa quête vengeresse. Control, le dernier jeu de Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake), nous propose quant à lui d’aider Jesse Faden à libérer son frère, détenu prisonnier par une mystérieuse organisation paranormale (un cas d’école de « damoiseau en détresse »).

The Last of Us Part II.

Dans ce dernier, où l’on incarne une fillette d’origine hispanique œuvrant pour la défense de l’environnement, nous sommes amenés à croiser le chemin d’un certain nombre de personnages sur la petite île de Pinar del Mar. Et cette diversité sert justement le propos écologiste du titre. Comme nous l’explique Emily Brown, lead designer sur Alba, cette variété des profils a été pensée comme un gage d’authenticité. « Je crois que c'est la diversité qui fait du monde un endroit extraordinaire. Et quand les gens se rassemblent, des choses incroyables peuvent se produire », analyse-t-elle. Et sa collègue Kristy Keach, de renchérir : « à travers Alba, nous voyons que de petits changements peuvent faire une grande différence et que chacun a la responsabilité de jouer un rôle [dans la préservation de l’environnement] ». La diversité au service d’un message engagé, en quelque sorte.

Dans ce dernier, où l’on incarne une fillette d’origine hispanique œuvrant pour la défense de l’environnement, nous sommes amenés à croiser le chemin d’un certain nombre de personnages sur la petite île de Pinar del Mar. Et cette diversité sert justement le propos écologiste du titre. Comme nous l’explique Emily Brown, lead designer sur Alba, cette variété des profils a été pensée comme un gage d’authenticité. « Je crois que c'est la diversité qui fait du monde un endroit extraordinaire. Et quand les gens se rassemblent, des choses incroyables peuvent se produire », analyse-t-elle. Et sa collègue Kristy Keach, de renchérir : « à travers Alba, nous voyons que de petits changements peuvent faire une grande différence et que chacun a la responsabilité de jouer un rôle [dans la préservation de l’environnement] ». La diversité au service d’un message engagé, en quelque sorte.

Dans ce dernier, où l’on incarne une fillette d’origine hispanique œuvrant pour la défense de l’environnement, nous sommes amenés à croiser le chemin d’un certain nombre de personnages sur la petite île de Pinar del Mar. Et cette diversité sert justement le propos écologiste du titre. Comme nous l’explique Emily Brown, lead designer sur Alba, cette variété des profils a été pensée comme un gage d’authenticité. « Je crois que c'est la diversité qui fait du monde un endroit extraordinaire. Et quand les gens se rassemblent, des choses incroyables peuvent se produire », analyse-t-elle. Et sa collègue Kristy Keach, de renchérir : « à travers Alba, nous voyons que de petits changements peuvent faire une grande différence et que chacun a la responsabilité de jouer un rôle [dans la préservation de l’environnement] ». La diversité au service d’un message engagé, en quelque sorte.

Dans ce beat them all, l’audience incarne Nariko. Une guerrière à l’histoire personnelle particulièrement lourde. « Elle est coupable d’être née ; d’être née femme et d’avoir causé la mort de sa mère, responsable du désespoir de son père et de son peuple. Ça fait quand même beaucoup ! », rembobine avec humour Fanny Lignon lors d’une conférence « Les jeux vidéo ont-ils un genre » organisée à l’Université Lyon-1 en 2013. Pour ajouter à ce poids qui l’accable, l’héroïne est systématiquement présentée comme femme-objet. Légèrement vêtue, face à des hordes de soldats en armure — mais maniant comme personne une gigantesque épée aux proportions grotesques. Vous voyez le tableau.

Dans ce beat them all, l’audience incarne Nariko. Une guerrière à l’histoire personnelle particulièrement lourde. « Elle est coupable d’être née ; d’être née femme et d’avoir causé la mort de sa mère, responsable du désespoir de son père et de son peuple. Ça fait quand même beaucoup ! », rembobine avec humour Fanny Lignon lors d’une conférence « Les jeux vidéo ont-ils un genre » organisée à l’Université Lyon-1 en 2013. Pour ajouter à ce poids qui l’accable, l’héroïne est systématiquement présentée comme femme-objet. Légèrement vêtue, face à des hordes de soldats en armure — mais maniant comme personne une gigantesque épée aux proportions grotesques. Vous voyez le tableau.

Dans ce beat them all, l’audience incarne Nariko. Une guerrière à l’histoire personnelle particulièrement lourde. « Elle est coupable d’être née ; d’être née femme et d’avoir causé la mort de sa mère, responsable du désespoir de son père et de son peuple. Ça fait quand même beaucoup ! », rembobine avec humour Fanny Lignon lors d’une conférence « Les jeux vidéo ont-ils un genre » organisée à l’Université Lyon-1 en 2013. Pour ajouter à ce poids qui l’accable, l’héroïne est systématiquement présentée comme femme-objet. Légèrement vêtue, face à des hordes de soldats en armure — mais maniant comme personne une gigantesque épée aux proportions grotesques. Vous voyez le tableau.

10 ans plus tard, Hellblade : Senua’s Sacrifice en peint un tout autre. Toujours développé par Ninja Theory, le jeu met en scène la guerrière picte Senua dont l’objectif est de sauver l’âme de son amant Dillion, tout en parvenant à trouver l’origine des hallucinations qui la hantent depuis l’enfance. Courageuse malgré le mal qui la ronge (et le crâne de l’être-aimé qui pend à sa ceinture), Senua est un personnage digne, que ni la tenue, ni les animations, et encore moins l’interprétation de Melina Juergens ne caricaturent.

10 ans plus tard, Hellblade : Senua’s Sacrifice en peint un tout autre. Toujours développé par Ninja Theory, le jeu met en scène la guerrière picte Senua dont l’objectif est de sauver l’âme de son amant Dillion, tout en parvenant à trouver l’origine des hallucinations qui la hantent depuis l’enfance. Courageuse malgré le mal qui la ronge (et le crâne de l’être-aimé qui pend à sa ceinture), Senua est un personnage digne, que ni la tenue, ni les animations, et encore moins l’interprétation de Melina Juergens ne caricaturent.

Autant de qualificatifs qui peuvent également s’appliquer à Aloy, l’héroïne de Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games, 2017). Fanny Renard, community manager chez Goblinz Studio et intervenante régulière de l’association Women in Games, explique facilement le succès du personnage. « À aucun moment elle n’est sexualisée, à aucun moment elle n’a de relation amoureuse. C’est une femme, mais si elle avait été un homme son aventure se serait déroulée de la même manière. C’est ce que l’on espère atteindre dans le jeu vidéo : que les meufs ne soient plus considérées comme des objets ; des récompenses. » En guise de contre-exemple, Fanny Renard lui oppose la majorité des personnages féminins de The Witcher. « De jolies petites meufs avec qui [le héros] couche après avoir accompli sa mission », regrette-t-elle.

Autant de qualificatifs qui peuvent également s’appliquer à Aloy, l’héroïne de Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games, 2017). Fanny Renard, community manager chez Goblinz Studio et intervenante régulière de l’association Women in Games, explique facilement le succès du personnage. « À aucun moment elle n’est sexualisée, à aucun moment elle n’a de relation amoureuse. C’est une femme, mais si elle avait été un homme son aventure se serait déroulée de la même manière. C’est ce que l’on espère atteindre dans le jeu vidéo : que les meufs ne soient plus considérées comme des objets ; des récompenses. » En guise de contre-exemple, Fanny Renard lui oppose la majorité des personnages féminins de The Witcher. « De jolies petites meufs avec qui [le héros] couche après avoir accompli sa mission », regrette-t-elle.

Autant de qualificatifs qui peuvent également s’appliquer à Aloy, l’héroïne de Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games, 2017). Fanny Renard, community manager chez Goblinz Studio et intervenante régulière de l’association Women in Games, explique facilement le succès du personnage. « À aucun moment elle n’est sexualisée, à aucun moment elle n’a de relation amoureuse. C’est une femme, mais si elle avait été un homme son aventure se serait déroulée de la même manière. C’est ce que l’on espère atteindre dans le jeu vidéo : que les meufs ne soient plus considérées comme des objets ; des récompenses. » En guise de contre-exemple, Fanny Renard lui oppose la majorité des personnages féminins de The Witcher. « De jolies petites meufs avec qui [le héros] couche après avoir accompli sa mission », regrette-t-elle.

de Newszoo nous confirme que 45% des joueurs aux USA et au Royaume-Uni sont des femmes. 33% des joueurs disent également appartenir à une minorité ethnique (13% au Royaume-Uni). On trouve aussi 13 à 14% de joueurs LGBTQI+, et entre 20 et 30% de joueurs handicapés. Où sont leurs modèles dans les jeux vidéo ? Qu’attendent les studios pour les représenter, et les inviter à se joindre à la fête ?

Certains s’y essaient. Mais la démarche est encore embryonnaire. Tell Me Why (Dontnod, 2020) est ainsi l’unique jeu de premier plan à nous proposer d’incarner un personnage trans. The Last of Us Part II, encore lui, donne la vedette à une jeune homosexuelle et tente, maladroitement, d’évoquer la transidentité. Par méconnaissance, les scénaristes du jeu se sont en effet pris les pieds dans le tapis en versant — selon ses détracteurs — dans le misérabilisme. « Dramatiser les abus [subis par les personnes trans] n’est pas de la « représentation », c’est de la mauvaise écriture »,

, fait office de cas d’école selon Jennifer Lufau. D’autant plus que sa représentation a évolué dans le bon sens depuis sa première apparition vidéoludique en 2018. « Il avait été présenté comme un personnage un peu débraillé », se remémore-t-elle. En cause ? Sa coiffure afro dont les contours ne correspondaient absolument pas aux canons esthétiques attendus. « On voyait que cela n’avait pas été créé par quelqu’un qui connaissait les coiffures afro. Mais dans Spider-Man Miles Morales, il est impeccable à ce niveau ! Suite, justement, aux retours qui avaient été faits par les joueurs noirs du premier jeu. De la même façon, Animal Crossing New Horizons a finalement ajouté des coiffures afro qui étaient inexistantes à l’origine. Ce sont de petites victoires, mais qui ont un réel impact sur les joueurs et joueuses concernés. »

. Un an plus tôt, le chiffre était de 6%. Un net progrès, qui doit se conjuguer avec les 54% de jeux où l’on peut sélectionner le genre de son personnage. Mais c’est un luxe que ne peuvent s’offrir tous les studios de développement. Fabriquer un éditeur d’avatars qui soit non seulement complet, mais aussi respectueux de certaines caractéristiques physiologiques (comme les cheveux afro) demande des ressources considérables. De plus, la démarche ne peut s’accommoder à tous les types de jeux. Quid des aventures à forte dimension narrative ? Peut-on imaginer un The Last of Us dont le joueur façonnerait son ou sa propre Joel(le) ?

Pour répondre à cette question, Fanny Lignon cite Assassin’s Creed Valhalla en exemple. Le dernier opus en date de la saga d’Ubisoft permet en effet de choisir entre un personnage féminin ou masculin, et propose surtout au joueur de pouvoir passer d’un genre à l’autre sans aucune limite — et sans que cela ne perturbe le scénario. « Ça en fait un jeu très ouvert sur le plan du genre mais qui, in fine, n’échappe pas à cette binarité [homme ou femme] », reconnaît la chercheuse.

Pour répondre à cette question, Fanny Lignon cite Assassin’s Creed Valhalla en exemple. Le dernier opus en date de la saga d’Ubisoft permet en effet de choisir entre un personnage féminin ou masculin, et propose surtout au joueur de pouvoir passer d’un genre à l’autre sans aucune limite — et sans que cela ne perturbe le scénario. « Ça en fait un jeu très ouvert sur le plan du genre mais qui, in fine, n’échappe pas à cette binarité [homme ou femme] », reconnaît la chercheuse.

Pour répondre à cette question, Fanny Lignon cite Assassin’s Creed Valhalla en exemple. Le dernier opus en date de la saga d’Ubisoft permet en effet de choisir entre un personnage féminin ou masculin, et propose surtout au joueur de pouvoir passer d’un genre à l’autre sans aucune limite — et sans que cela ne perturbe le scénario. « Ça en fait un jeu très ouvert sur le plan du genre mais qui, in fine, n’échappe pas à cette binarité [homme ou femme] », reconnaît la chercheuse.

Fanny Renard, elle, préfère ne pas désigner de recette miracle. « Le jour où on pourra dire « ça y est, c’est bon on a trouvé la solution », c’est le jour où on aura de la diversité. Où l’on retrouvera dans les jeux vidéo des femmes ultra sexualisées qui se déhanchent dans un bar — y’a aucun problème — mais aussi des héroïnes badass qui ne sont pas sexualisées, des meufs grosses, minces, noires, asiatiques, latino, vieilles, belles, moches… »

Fanny Renard, elle, préfère ne pas désigner de recette miracle. « Le jour où on pourra dire « ça y est, c’est bon on a trouvé la solution », c’est le jour où on aura de la diversité. Où l’on retrouvera dans les jeux vidéo des femmes ultra sexualisées qui se déhanchent dans un bar — y’a aucun problème — mais aussi des héroïnes badass qui ne sont pas sexualisées, des meufs grosses, minces, noires, asiatiques, latino, vieilles, belles, moches… »

Fanny Renard, elle, préfère ne pas désigner de recette miracle. « Le jour où on pourra dire « ça y est, c’est bon on a trouvé la solution », c’est le jour où on aura de la diversité. Où l’on retrouvera dans les jeux vidéo des femmes ultra sexualisées qui se déhanchent dans un bar — y’a aucun problème — mais aussi des héroïnes badass qui ne sont pas sexualisées, des meufs grosses, minces, noires, asiatiques, latino, vieilles, belles, moches… »

Maéva Ramkalia est comme tout le monde : elle préfère parler de ce qu’elle connaît le mieux. Davantage habituée aux plateaux de tournage qu’aux open-spaces où l’on fabrique les jeux vidéo, elle estime que c’est le manque de diversité des profils à la racine qui empêche la différence d’infuser dans les récits. « Dans le cinéma, la perpétuation des clichés provient souvent du fait que les personnes qui réussissent à faire leur film et à aller au bout de leur processus de production sont des gens d’un certain âge, qui ne remettent pas forcément leur vision en cause ». Des stéréotypes (sur les femmes, sur les personnes racisées ou queers, et même sur la masculinité) se retrouvent donc imprimés dans l’espace public. « Ils peuvent véhiculer des clichés sans même s’en rendre compte, ajoute l’autrice, tout simplement parce que personne ne les a poussés à avoir cette réflexion ».

Maéva Ramkalia est comme tout le monde : elle préfère parler de ce qu’elle connaît le mieux. Davantage habituée aux plateaux de tournage qu’aux open-spaces où l’on fabrique les jeux vidéo, elle estime que c’est le manque de diversité des profils à la racine qui empêche la différence d’infuser dans les récits. « Dans le cinéma, la perpétuation des clichés provient souvent du fait que les personnes qui réussissent à faire leur film et à aller au bout de leur processus de production sont des gens d’un certain âge, qui ne remettent pas forcément leur vision en cause ». Des stéréotypes (sur les femmes, sur les personnes racisées ou queers, et même sur la masculinité) se retrouvent donc imprimés dans l’espace public. « Ils peuvent véhiculer des clichés sans même s’en rendre compte, ajoute l’autrice, tout simplement parce que personne ne les a poussés à avoir cette réflexion ».

Maéva Ramkalia est comme tout le monde : elle préfère parler de ce qu’elle connaît le mieux. Davantage habituée aux plateaux de tournage qu’aux open-spaces où l’on fabrique les jeux vidéo, elle estime que c’est le manque de diversité des profils à la racine qui empêche la différence d’infuser dans les récits. « Dans le cinéma, la perpétuation des clichés provient souvent du fait que les personnes qui réussissent à faire leur film et à aller au bout de leur processus de production sont des gens d’un certain âge, qui ne remettent pas forcément leur vision en cause ». Des stéréotypes (sur les femmes, sur les personnes racisées ou queers, et même sur la masculinité) se retrouvent donc imprimés dans l’espace public. « Ils peuvent véhiculer des clichés sans même s’en rendre compte, ajoute l’autrice, tout simplement parce que personne ne les a poussés à avoir cette réflexion ».

Les métiers du jeu vidéo étant non seulement méconnus, mais aussi associés en majorité à des compétences techniques, ils font d’office figure de repoussoir pour les éventuelles postulantes. Et quand bien même certaines parviennent à passer entre les mailles serrées du sexisme et du harcèlement lors de leurs études, elles se retrouvent freinées dans leur élan par ce que l’on appelle le syndrome de l’imposteur. « Une femme ne répondra par exemple à une annonce que si elle possède au moins 80% des compétences demandées. Un homme se contentera de 25% », constate la blogueuse féministe et conseillère d’entreprises Brigitte Laloupe.

Les métiers du jeu vidéo étant non seulement méconnus, mais aussi associés en majorité à des compétences techniques, ils font d’office figure de repoussoir pour les éventuelles postulantes. Et quand bien même certaines parviennent à passer entre les mailles serrées du sexisme et du harcèlement lors de leurs études, elles se retrouvent freinées dans leur élan par ce que l’on appelle le syndrome de l’imposteur. « Une femme ne répondra par exemple à une annonce que si elle possède au moins 80% des compétences demandées. Un homme se contentera de 25% », constate la blogueuse féministe et conseillère d’entreprises Brigitte Laloupe.

Les métiers du jeu vidéo étant non seulement méconnus, mais aussi associés en majorité à des compétences techniques, ils font d’office figure de repoussoir pour les éventuelles postulantes. Et quand bien même certaines parviennent à passer entre les mailles serrées du sexisme et du harcèlement lors de leurs études, elles se retrouvent freinées dans leur élan par ce que l’on appelle le syndrome de l’imposteur. « Une femme ne répondra par exemple à une annonce que si elle possède au moins 80% des compétences demandées. Un homme se contentera de 25% », constate la blogueuse féministe et conseillère d’entreprises Brigitte Laloupe.

Une observation que relève également Fanny Renard, qui nous confirme qu’au plus une offre d’emploi comporte de pré-requis, au moins les femmes se sentent légitimes à déposer une candidature. Dont acte : « Chez Goblinz, quand on fait des annonces, on ne met quasiment pas — ou alors très peu — de pré-requis. On a beaucoup plus de femmes qui postulent, se réjouit-elle, et on se rend bien compte que ces femmes qui, d’habitude, ne se sentiraient pas légitimes à postuler à ce type d’annonces le sont en réalité complètement. Peut-être qu’elles ne répondent pas à tous les critères, mais elles ont une richesse et d’autres compétences qui peuvent convenir pour tel ou tel poste. »

Une observation que relève également Fanny Renard, qui nous confirme qu’au plus une offre d’emploi comporte de pré-requis, au moins les femmes se sentent légitimes à déposer une candidature. Dont acte : « Chez Goblinz, quand on fait des annonces, on ne met quasiment pas — ou alors très peu — de pré-requis. On a beaucoup plus de femmes qui postulent, se réjouit-elle, et on se rend bien compte que ces femmes qui, d’habitude, ne se sentiraient pas légitimes à postuler à ce type d’annonces le sont en réalité complètement. Peut-être qu’elles ne répondent pas à tous les critères, mais elles ont une richesse et d’autres compétences qui peuvent convenir pour tel ou tel poste. »

Une observation que relève également Fanny Renard, qui nous confirme qu’au plus une offre d’emploi comporte de pré-requis, au moins les femmes se sentent légitimes à déposer une candidature. Dont acte : « Chez Goblinz, quand on fait des annonces, on ne met quasiment pas — ou alors très peu — de pré-requis. On a beaucoup plus de femmes qui postulent, se réjouit-elle, et on se rend bien compte que ces femmes qui, d’habitude, ne se sentiraient pas légitimes à postuler à ce type d’annonces le sont en réalité complètement. Peut-être qu’elles ne répondent pas à tous les critères, mais elles ont une richesse et d’autres compétences qui peuvent convenir pour tel ou tel poste. »

, je peux essayer, provisoirement, pour voir. Je peux aussi choisir une posture. Me comporter comme un héros ou comme un lâche, égoïstement ou de façon altruiste. Tout cela sans aucune conséquence sur ma vie sociale. Que cet ensemble de possibles soit en permanence accessible peut libérer, peut apaiser. C’est une ouverture formidable, et pas seulement quand on est dans une période où l’on se cherche. »