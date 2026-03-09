Indian Wells : découvrez le cash prize et les gains des vainqueurs

Ça y est, le tableau d’

Indian Wells

est connu ! Tombés dans la même partie de tableau, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ne pourront pas s’affronter en finale comme ce fut le cas à Melbourne, pour l’US Open. Chez les femmes,

Emma Navarro

tentera de faire mieux que son quart de finale en 2024. Alors, à combien peuvent prétendre les champions qui l’emporteront dans la vallée de Coachella en Californie ? Après

, l’

,

et l’Australian Open, on se penche sur la question.