Découvre nouvelle descente de Zermatt Cervini, l’événement de la saison

Ce sera l’événement, la grande nouveauté de la saisons 2022-2023 de la Coupe du Monde de ski. Le 29 et 30 0ctobre pour les hommes et le week-end suivant pour les femmes auront lieu les premières descentes de Zermatt à Cervinia au pied du Cervin dans un décor de carte postale. Dessinateur de la piste, le Valaisan Didier Défago, champion olympique à Vancouver en 2010, et vainqueur de la Streif et du Lauberhorn, ne cache pas que plus l’échéance approche et plus la tension monte pour lui. «Tant que la course n’aura pas eu lieu, je ne serai pas tranquille, nous glisse-t-il. J’espère que tout correspondra à ce que l’on a imaginé. On est en train de régler les derniers détails. »