Enchanté de faire ta connaissance. Pourrais-tu me dire en quelques phrases qui tu es et ce que tu fais ici au Buro?

C’est cool.

Toujours à Bulle?

Et c'était comment?

C’est bien la Suisse, en effet! Quel est ton talent spécial?

Je parle beaucoup avec des gens qui sont plus jeunes que moi parce que je me rends compte que quand on prend de l’âge, on se déconnecte de certaines choses. On a beau aller sur des sites, voir des trucs, mais quand t’es jeune tu vas chercher des informations. Là, à mon âge tu ne vas plus les chercher. Et voilà, je parle beaucoup avec des jeunes.... je demande, c’est quoi ce que vous écoutez en ce moment, donnez-moi des noms. Ils vont me donner des noms, je vais chercher sur internet, je vais regarder leurs clips et je me dis ah, ça c’est cool, etc.

Donc on pourrait dire qu’une de tes passions c’est la musique ou la recherche de musique?

Tu combines aussi ton boulot avec ça?

Comment as-tu découvert ta passion pour la musique?

Quelle est la chose la plus folle que tu as faite derrière le bar ou derrière le desk DJ?